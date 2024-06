Scene halucinante în SuperLiga! Un jucător și-a mințit antrenorul că joacă pe alt post pentru a prinde mai multe minute

Întreaga poveste a avut loc la FC Botoșani și a fost relatată chiar de antrenorul Bogdan Andone, omul care după un parcurs excelent în play-out.

Un jucător din SuperLiga și-a păcălit antrenorul

Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a decis la finalul anului trecut să mizeze pe Bogdan Andone pentru a doua parte a sezonului, dar antrenorul a avut mari probleme la începutul mandatului său.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul de dezvăluit faptul că unul dintre jucătorii pe care s-a bazat foarte mult, angolezul Aldair Ferreira, i-a spus la începutul mandatului că joacă pe un alt post, unul deficitar la echipă, deoarece dorea să prindă cât mai multe minute în SuperLiga.

”Cam după al doilea meci din play-out am reușit să îmi dau seama de fiecare jucător, ce post joacă, cum joacă. Trecuseră 8-9 jocuri deja. Nu am avut meciuri amicale, nu știam jucătorii străini. Îți dau un exemplu, Aldair. A jucat senzațional, incredibil de bine ca număr 6.

ADVERTISEMENT

Dar la început, cu toate că discutasem și cu el, mi s-a transmis că poziția lui este de extremă dreapta de picior stâng sau un fel de inter cu profil ofensiv. Probabil el a fost învățat să spună lucrurile astea, pentru că noi nu aveam soluții pe acele poziții.

Mai făceam meciuri amicale, în cursul săptămânii, cu echipe de Liga 3, ca să le dau minute jucătorilor care au jucat mai puțin în weekend. Și Aldair tot insista pe aceleași poziții. El nu are caracteristicile unei extreme. Nu are explozie, nu are viteză”, a declarat Andone, pentru .

ADVERTISEMENT

Când și-a dat seama unde dă Aldair cel mai bun randament

Tehnicianul, care după ce a reușit salvarea de la retrogradare, a mărturisit că și-a dat seama de calitățile lui Aldair abia când l-a pus să joace mijlocaș la închidere în repriza secundă a partidei cu FC U Craiova.

”Are calitate extraordinară la pasă, o viziune bună. Nu m-a convins niciodată că poate juca extremă. El se pregătea extraordinar, dar nu i se potrivea deloc postul. Am încercat cu el la Sibiu, la acel 0-2, a jucat foarte slab. Toată echipa a jucat slab, dar el nu s-a regăsit deloc în joc. Nicio realizare!

ADVERTISEMENT

A venit meciul cu Craiova din play-out și voiam mai multă cursivitate, era 0-1 la pauză pentru FC U. Am făcut 3 schimbări în echipă și am jucat cu el număr 6. Și a făcut un joc fabulos în repriza a doua. Am câștigat 4-1 și a jucat incredibil de bine.

După meci, am discutat cu el și mi-a spus că, de fapt, în Portugalia, era un fel de playmaker, într-un sistem 4-3-3 sau 4-4-1-1. El făcea tot jocul. La mine, juca în bandă și nici nu atingea mingea. Nu e un jucător de 1 la 1, nu e exploziv precum Mailat, Mitrov sau Ofosu”, a mai afirmat Bogdan Andone.