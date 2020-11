Scene halucinante la Dinamo! Fanii din PCH au intrat peste Șerdean și Couto în camerele de hotel. Exclusiv

Situația de la Dinamo dramatică! Fanii din Programul DDB s-au întâlnit marți cu Alex Couto pentru a vorbi despre salvarea lui Dinamo. Cum încă directorul general al lui Dinamo nu le-a dat un răspuns așteptat de aceștia, o zi mai târziu au recurs la gesturi extreme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, miercuri seara, la ora 21:30, 7 suporteri din PCH au intrat peste Alex Couto și Dorin Șerdean în camerele acestora de la hotel Phoenicia. Directorul general al lui Dinamo, respectiv președintele, s-au trezit cu fanii în camere peste ei și nu se știe de unde aceștia au făcut rost de cartele.

7 fani din PCH au intrat peste Șerdean și Couto în camere la Rin. Exclusiv

Suporterii i-au amenințat că dacă până mâine nu vin banii din Spania și nici nu cedează acțiunile clubului, atunci să plece din România de urgență pentru că vor fi în mare pericol!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fanii sunt hotărâți să salveze clubul de la faliment, dar nu vor accepta să împrumute Dinamo și banii să fie în continuare manageriați de Couto și Șerdean. 200.000 de euro ar putea împrumuta imediat suporterii, dar spaniolii trebuie să garanteze cu acțiunile clubului!

Până acum nu s-a ajuns la nicio înțelegere pentru că Pablo Cortacero a transmis clar din Spania că mai mult de 15% din acțiuni nu pot fi oferite pentru nicio sumă care ar intra în club! Astfel, Couto, Șerdean și ceilalți conducători dinamoviști se vor baricada mâine la Phoenicia și-și vor lua măsuri să nu mai intre și alți suporteri peste ei.

ADVERTISEMENT

Suporterii din programul DDB dau bani doar dacă spaniolii vor mai renunța la acțiuni

Vă prezentăm în ceea ce urmează comunicatul celor de la DDB prin care anunță că vor împrumuta clubul dacă ibericii le vor ceda o parte din acțiuni, așa cum FANATIK a anunțat încă de săptămâna trecută:

”OFERTA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Catre: LOTUS PERFECT PRODUCTS SRL, reprezentat de actionarul unic Domnul FERNANDEZ CORTACERO PABLO MANUEL,

Domnul FERNANDEZ CORTACERO PABLO MANUEL

DINAMO 1948 S.A., reprezentat de Domnul Couto Lago Alejandro in calitatea sa de Director General

In urma discutiei de ieri 24.11.2020 cu Domnul Couto Lago Alejandro in calitatea sa de Director General, ni s-a adus la cunostinta faptul ca DINAMO 1948 S.A. nu dispune de nicio suma de bani pentru achitarea debitelor scadente catre terti.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Avand in vedere situatia financiara a clubului de fotbal DINAMO 1948 S.A. si faptul ca actionarul majoritar al societatii, LOTUS PERFECT PRODUCTS SRL, reprezentat de actionarul unic Domnul FERNANDEZ CORTACERO PABLO MANUEL, nu are posibilitatea financiara de a sustine cheltuielile curente si achitarea debitelor scadente catre terti, ce duce la depunctarea echipei cu 6 puncte in clasament si imposibilitatea acesteia de a participa in CUPELE EUROPENE,

Vă propunem urmatoarele doua solutii, chiar daca Asociatia „PELUZA CATALIN HILDAN DINAMO” detine doar 20.06% din actiunile clubului:

Acordarea imediata de catre Asociatia „PELUZA CATALIN HILDAN DINAMO” a unui imprumut in valoare de 150,000 euro echivalent in RON catre DINAMO 1948 S.A. concomitent cu cumpararea a 25% din actiunile DINAMO 1948 S.A. de la firma LOTUS PERFECT PRODUCTS SRL pentru suma de 1 RON. Pentru garantarea restituirii imprumutului solicitam instituirea unei ipoteci asupra tuturor actiunilor detinute de LOTUS PERFECT PRODUCTS SRL la DINAMO 1948 S.A. in favoarea Asociatiei „PELUZA CATALIN HILDAN DINAMO”, ipoteca ce urmeaza a fi inscrisa in Registrul Actionarilor alaturi de interdictia de instrainare si grevare.

ADVERTISEMENT

Acordarea imediata de catre Asociatia „PELUZA CATALIN HILDAN DINAMO” a unui imprumut in valoare de 200,000 euro echivalent in RON (150,000 euro imediat si diferenta pana la data de 15.12.2020) catre DINAMO 1948 S.A. concomitent cu cumpararea a 30% din actiunile DINAMO 1948 S.A. de la firma LOTUS PERFECT PRODUCTS SRL pentru suma de 1 RON. Pentru garantarea restituirii imprumutului solicitam instituirea unei ipoteci asupra tuturor actiunilor detinute de LOTUS PERFECT PRODUCTS SRL la DINAMO 1948 S.A. in favoarea Asociatiei „PELUZA CATALIN HILDAN DINAMO”, ipoteca ce urmeaza a fi inscrisa in Registrul Actionarilor alaturi de interdictia de instrainare si grevare”, se arată în comunicatul Peluzei Cătălin Hîldan.