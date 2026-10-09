Sport

Scene halucinante la un meci de juniori! Un fost jucător din Liga 1, gest oribil la adresa unui copil. Totul s-a petrecut din cauza unei pase greșite

Mihăiță Lungu, fost jucător în prima ligă a României, a făcut un gest revoltător în timpul unui meci din fotbalul juvenil. Tehnicianul l-a prins de gât pe elevul său în fața colegilor.
Catalin Oprea
09.10.2026 | 15:00
Scene halucinante la un meci de juniori Un fost jucator din Liga 1 gest oribil la adresa unui copil Totul sa petrecut din cauza unei pase gresite
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Mihăiță Lungu (55 de ani), fost jucător în prima divizie, a prins un copil de gât în timpul unui meci din fotbalul juvenil. FOTO: vremeanoua.ro
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Mihăiță Lungu (55 de ani), fost jucător la Gloria Bistrița în prima divizie, a fost protagonistul unui moment șocant petrecut în timpul partidei de juniori dintre ACS Husana Huși și Standard Vaslui. După ce elevul său a trimis o pasă greșită, tehnicianul a făcut un gest halucinant: l-a prins de gât pe tânărul fotbalist și l-a ridicat aproape un metru în aer.

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Mihăiță Lungu, antrenorul echipei Standard Vaslui, a făcut un gest șocant în timpul meciului pe care echipa sa îl juca împotriva celor de la Hușana Huși. Fostul fotbalist al Gloriei Bistrița a chemat întreaga echipă la marginea terenului, l-a prins de gât pe unul dintre elevii săi și l-a ridicat pe acesta în aer, în timp ce coechipierii și adversarii priveau șocați.

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Conform vremeanoua.ro, antrenorul a recurs la acest gest incredibil dintr-un motiv banal: tânărul fotbalist trimisese o pasă greșită. În urmă cu puțin timp, Mihăiță Lungu fusese implicat într-un alt incident similar. Fostul fotbalist ar fi agresat un arbitru mult mai tânăr decât el.

Mihăiță Lungu copil
Mihăiță Lungu (55 de ani), fost jucător în prima divizie, a prins un copil de gât în timpul unui meci din fotbalul juvenil. FOTO: vremeanoua.ro

Cine este Mihăiță Lungu

Originar din județul Vaslui, Mihăiță Lungu s-a format ca fotbalist la CSS Vaslui, evoluând mai apoi în ligile inferioare pentru formații precum Viitorul Vaslui, Marvas Vaslui, Cetatea Târgu Neamț sau Unirea Dej. Mai apoi, face pasul spre prima divizie și semnează cu Gloria Bistrița, debutând în Liga 1 pe 21 august 1994.

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Cel mai memorabil moment din cariera sa a avut loc pe 15 septembrie 1994, când a marcat golul victoriei pentru Gloria Bistrița într-o partidă contra lui Real Zaragoza din primul tur al Cupei Cupelor, câștigată cu 2-1. Intrat pe teren în minutul 15, Lungu a punctat în repriza secundă. Formația condusă de Jean Pădureanu avea însă să fie eliminată din competiție, fiind învinsă în manșa secundă din Spania cu 4-0. Ibericii au cucerit trofeul în acea ediție, reușind să o învingă pe Arsenal cu 2-1 în finala disputată la Paris.

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