Scene halucinante la un meci de Liga a V-a. Un arbitru de 17 ani din Craiova a sunat la 112 de pe teren, după ce a fost lovit de jucători

Incident grav la meciul de fotbal dintre AFC Milan Academy și ACS Leamna, contând pentru etapa 28 din Liga 5, seria 3. Partida s-a petrecut duminică, 17 mai, pe terenul Milan Academy din Craiova și s-a încheiat cu scene ireale, în care arbitrul întâlnirii a fost agresat de jucătorii uneia dintre echipe.

Arbitru de 17 ani, agresat în fața propriei mame: ”I-au dat la coaste, să nu lase urme”. Meciul a fost întrerupt în minutul 75

Potrivit unor surse FANATIK, arbitrul central al întâlnirii AFC Milan Academy – ACS Leamna ar fi fost alergat, înjurat și lovit de jucătorii echipei gazdă, supărați pe anumite decizii luate de acesta. Spiritele s-ar fi încins în momentul în care centralul a acordat un penalty celor de la Leamna, iar arbitrul a fost lovit și s-a văzut nevoit să sune la 112. Scena s-a petrecut sub privirile îngrozite ale mamei sale, prezentă la meci.

”Inițial, l-au înjurat pentru că n-ar fi văzut un fault. Jucătorii aveau 30-40 de ani, iar arbitrii câte 17 ani fiecare. În minutul 57, unul din delegații de la Milan și un jucător au luat roșu pentru proteste, iar în acel moment au intrat pe teren să-l alerge pe arbitru. Cătălin a fugit către marginea gazonului, iar observatorul și cu alte două-trei persoane au intervenit și au eliberat terenul.

Jocul a continuat până în minutul 75 când el a acordat o lovitură de pedeapsă pentru oaspeți. Au început protestele rău iar unul dintre jucătorii de la Milan i-a dat o palmă peste față de i-a mutat capul. În momentul ăla, el a decis să întrerupă meciul. A luat-o la fugă către vestiare cu telefonul în mână și a apelat 112. Ulterior l-au prins undeva la colțul terenului iar alți 2-3 jucători i-au mai dat pumni și picioare pe spate și la coaste, unde nu lasă semne”, a declarat Mari Șearpe, mama arbitrului, pentru FANATIK.

Poliția a venit la stadion

Aceasta a mai povestit că tânărul a fost salvat de antrenorul de la Leamna care ”l-a luat efectiv în brațe și l-a dus la vestiar”. Aici, ar fi continuat să-i reproșeze că nu știe să arbitreze și că este singurul responsabil că s-a ajuns la bătaie.

”În momentul ăla a venit și poliția, dar am refuzat să dăm declarații pentru că băiatul era extrem de afectat. Dar când a venit cineva din partea noastră să întrebe cine sunt băieții care au dat, un oficial de la Milan au răspuns că nu cunoaște numele jucătorilor”, a mai precizat femeia. Tot ea a povestit că unul dintre agresori a venit după meci să-i ceară scuze, motivând că nu știa că acesta avea doar 17 ani. ”Dacă avea 25 de ani o dădeam parte-n parte”, i-ar fi spus acesta.

Plângere penală pe numele fotbaliștilor care au lovit arbitrul

Potrivit fișei de joc de pe pagina oficială a Asociației Județene de Fotbal Dolj, arbitrul de centru se numește Cătălin Georgian Șearpe și este născut în anul 2009. Cu toate că au trecut mai mult de 60 de ore de la finalul partidei, site-ul FRF-AJF nu făcuse public rezultatul întâlnirii până la ora redactării prezentului articol.

Tânărul care a arbitrat meciul a mers la IML, unde a fost emis un certificat medico-legal, iar miercuri, 20 mai, s-a prezentat la o secție de poliție din Craiova, însoțit de mama lui, pentru a depune o plângere penală împotriva agresorilor săi.

Cazul a ajuns la Parchet. Poziția IPJ Dolj

Incidentul a fost confirmat pentru FANATIK de , care ne-au transmis că polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, urmând ca cercetările să se desfășoare sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

”Astăzi, în jurul orei 14.50, polițiștii Secției 3 Poliție Craiova au fost sesizați de către o femeie, de 43 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că fiul său, de 17 ani, din aceeași localitate, arbitru de fotbal, ar fi fost agresat fizic în data de 17 mai a.c., de către jucătorii unei echipe de fotbal, în timp ce arbitra un meci în municipiul Craiova.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, iar cercetările continuate, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt.

La finalizarea cercetărilor, va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj pentru FANATIK.

Săptămâna viitoare se întrunește comisia de disciplină

Horațiu Stănescu, președintele AFJ Dolj, ne-a declarat că a fost convocată Comisia de Disciplină, care anchetează cazul. Mai mulți martori au fost chemați la audieri și au fost solicitate filmări din timpul jocului. Cazul va fi judecat săptămâna viitoare, atunci când vor fi analizate toate probele.

”Inclusiv arbitrul a fost îndrumat să prezinte certificatul medico-legal, conform legii”, a explicat Stănescu. Președintele AFJ Dolj a mai precizat că nu poate da mai multe informații despre incident și că decizia comisiei va fi publicată abia după finalizarea cercetărilor pe cale sportivă.

Comisia de disciplină este formată din trei avocați de drept penal, urmând ca măsurile pe care le vor lua să fie strict pe linie sportivă. Acestea pot consta în amenzi aplicate cluburilor, jucătorilor și se poate merge până la excluderea fotbaliștilor, în cazul în care vor fi găsiți vinovați de abateri grave de la regulament.