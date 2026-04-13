Scene hilare în Brazilia! Un fotbalist a fost eliminat după ce și-a atins organele genitale. Video

Corinthians și Palmeiras au încheiat la egalitate derby-ul etapei cu numărul #11 din campionatul brazilian, scor 0-0. Gazdele au terminat partida în 9 oameni, asta după ce Andre Luiz și Matheuzinho au fost eliminați. Primul cartonaș roșu a fost acordat însă pentru un motiv mai rar întâlnit. Mijlocașul defensiv Andre și-a atins organele genitale, gest raportat imediat de către un adversar, iar după ce a revăzut faza la monitorul VAR, „centralul” Flavio Rodrigues nu a mai stat pe gânduri și l-a trimis la vestiare pe tânărul fotbalist în vârstă de 19 ani.

Fără marea lor vedetă Memphis Depay, indisponibil din cauza unei accidentări, cei de la Corinthians au reușit să încheie ne învinși derby-ul de pe teren propriu cu Palmeiras, în ciuda faptului că au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică. În minutul 35 al întâlnirii de pe Neo Quimica Arena din Sao Paolo, mijlocașul Andre Luiz a fost eliminat dintr-un motiv mai puțin obișnuit în lumea sportului-rege.

După un duel aerian cu Andreas Pereira, fotbalistul in vârstă de 19 ani s-a ridicat și imediat a făcut un gest grotesc la adresa adversarului său. Acesta și-a atins organele genitale, uitându-se direct spre Andreas Pereira. Incidentul respectiv a fost raportat imediat de către jucătorii lui Palmeiras, iar după ce a revăzut faza la monitorul VAR, arbitrul de centru Flavio Rodrigues l-a eliminat pe brazilian.

— Lᴀɴᴄᴇs ᴅᴏ Fᴜᴛᴇʙᴏʟ (@futeboIico)

Andre nu a fost însă singurul jucător eliminat din tabăra gazdelor. În minutul 71, Matheuzinho a văzut și el cartonașul roșu după un fault dur pe care l-a comis asupra lui Mauricio. Chiar și așa, Corinthians a rezistat până la finalul meciului fără să primească gol, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Prestația arbitrului Flavio Rodrigues a fost apreciată de jurnaliștii brazilieni, aceștia motivând că decizia luată în cazul lui Andre a fost una corectă 100%.

„Regulile jocului prezintă mai multe situaţii care constituie abateri pedepsite cu cartonaş roşu direct. Una dintre acestea este atunci când un jucător rosteşte cuvinte jignitoare, vulgare, adresează insulte sau comite un act indecent, cum a fost în situația de față. Prestaţia lui Flavio Rodrigues a fost impecabilă. Andre îi face un semn evident lui Andreas, așa că decizia de a-l elimina a fost una corectă”, a explicat PC de Oliveira, jurnalist la Globo Esporte.

Brazilianul Andre este dorit de Allegri la AC Milan

Acest Andre Luiz este un jucător care promite multe în fotbalul brazilian. El este la primul sezon alături de echipa de seniori a lui Corinthians și deja se află pe lista de transferuri a unui club important din Europa. Este vorba despre , șefii „rossonerilor” având până în momentul de față două întâlniri cu agenții tânărului fotbalist în vârstă de 19 ani. Ba mai mult, în presa din Italia s-a scris și că gruparea de pe San Siro ar fi făcut o ofertă de 22 de milioane de euro, însă Corinthians a refuzat.

Negocierile dintre cele două cluburi continuă însă, iar din vară, este foarte posibil ca Andre să evolueze în . În prezent, cota lui de piață măsoară 16 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, iar contractul său cu Corinthians urmează să expire la finalul lui 2029. În acest sezon, el are 20 de meciuri și trei goluri pentru clubul brazilian în toate competițiile.