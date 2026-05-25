Scene hilare în La Liga! Jucătorii au sărbătorit pe gazon împreună cu suporterii adverși. Video

Dragos Petrescu
25.05.2026 | 08:15
Jucătorii Osasunei au sărbătorit salvarea de la retrogradare alături de fanii lui Getafe // FOTO: captură X
„Mutiplexul” de sâmbătă seară din La Liga a venit la pachet cu mult dramatism. Fiind vorba despre ultima etapă a sezonului, urmau să fie stabilite ultimele necunoscute în ceea ce privește lupta pentru evitarea retrogradării, dar și cea pentru calificarea în cupele europene, iar Getafe și Osasuna au fost protagonistele unui episod care s-a viralizat în mediul online. Jucătorii clubului din Pamplona au sărbătorit pe teren menținerea în primul eșalon al fotbalului spaniol, împreună cu suporterii adverși.

Getafe și Osasuna au dat piept în ultima etapă a stagiunii din Spania, pe stadionul „Coliseum”, cele două echipe având obiective importante de îndeplinit. Gazdele luptau pentru calificarea în cupele europene, în timp ce oaspeții încercau să obțină un rezultat care să-i permită rămânerea in primul eșalon. Într-un final, Getafe s-a impus la limită, scor 1-0, un rezultat care a satisfăcut „target”-urile ambelor cluburi.

În urma acestui rezultat, gazdele au încheiat pe locul 7 în La Liga, poziție care a venit la pachet cu calificarea în UEFA Conference League, în timp ce Osasuna a terminat pe 17, primul loc deasupra liniei roșii. La finalul partidei, fanii lui Getafe au invadat terenul, sărbătorind performanța remarcabilă alături de favoriții lor. Totuși, câțiva dintre suporterii gazdelor au luat parte și la bucuria celor de la Osasuna, care exact în momentul respectiv aflaseră că, deși au pierdut, rezultatele înregistrate în celelalte partide le-a permis evitarea retrogradării.

Nu doar Osasuna, ci și Elche s-a salvat „in extremis”. În schimb, cele două echipe care i s-au alăturat lui Real Oviedo în Segunda Division sunt Mallorca și Girona. Cea mai șocantă „cădere” a fost cea a catalanilor, care în urmă cu două sezoane terminau pe podium în Spania, un rezultat de-a dreptul impresionant, care i-a oferit șansa trupei de pe Estadi Montilivi să participe în ediția 2024/2025 a Ligii Campionilor.

Echipa lui Michel a avut nevoie de victorie în fața lui Elche pentru a rămâne în primul eșalon, însă partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. De cealaltă parte, Mallorca a câștigat fără drept de apel în fața lui Oviedo, 3-0, dar acest rezultat nu a fost suficient pentru salvare. Kosovarul Vedat Muriqi a punctat în poarta lui Horațiu Moldovan, ajungând la 23 de reușite stagionale în La Liga, devenind astfel al doilea marcator al sezonului în Spania, după Kylian Mbappe, fotbalistul lui Real Madrid, care a punctat de 25 de ori.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
