Scene „horror” în Liga Campionilor Africii! Un cuțit a zburat spre jucătorul de 5.000.000 de euro, iar adversarii au vrut să ascundă obiectul. Video

Incident neverosimil în Liga Campionilor Africii. Un jucător a fost atacat cu un cuțit de un suporter în timpul meciului FAR Rabat - Al Ahly. Ce decizie a luat arbitrul.
Cristian Măciucă
01.12.2025 | 08:30
Scene horror in Liga Campionilor Africii Un cutit a zburat spre jucatorul de 5000000 de euro iar adversarii au vrut sa ascunda obiectul Video
Scene horror pe un stadion de fotbal. Un cuțit a zburat spre Trezeguet, iar adversarii au vrut să-l ascundă. FOTO: hepta.ro
Eveniment șocant petrecut în timpul meciului FAR Rabat – Al Ahly, din Liga Campionilor Africii. Un fan al marocanilor a aruncat un cuțit în direcția lui Mahmoued Trezeguet. Halucinant este însă faptul că jucătorii gazdelor au încercat să ascundă arma albă.

Mahmoud Trezeguet, atacat cu un cuțit pe stadion

Vineri, 28 noiembrie, a avut loc meciul FAR Rabat – Al Ahly, din Liga Campionilor Africii. Marocanii aveau nevoie de victorie pentru a trece de faza grupelor.

FAR Rabat a deschis scorul, în minutul 37, prin Bouriga, după ce anterior un coechipier de-al său ratase un penalty. Avantajul s-a menținut până în minutul 68, când Mahmoud Trezeguet a egalat.

În timpul jocului, dinspre fanii marocani a zburat un cuțit spre Trezeguet. Atacantul egiptean a luat obiectul de pe gazon și a vrut să-l arate arbitrului. Trezeguet a fost înconjurat însă rapid de patru jucători de la Rabat, care au încercat să ascundă cuțitul.

Potrivit cotidianului spaniol Mundo Deportivo, finalul incidentului pare de-a dreptul SF. Un jucător de la FAR Rabat a băgat cuțitul în pantaloni și a fugit spre vestiare.

Cine e Mahmoud Trezeguet

Pe numele său real Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, atacantul lui Al Ahly are 31 de ani și este poreclit „Trezeguet” datorită asemănării fizice cu fostul mare atacant francez, David Trezeguet (48 de ani). Trezeguet al Egiptului este unul dintre cei mai reprezentativei jucători din istoria foarte recentă a „faraonilor”. Până acum, el a marcat 22 de goluri în 86 de selecții la echipa națională.

FAR Rabat ar putea pierde meciul la „masa verde”

Foarte ciudată a fost însă și reacția „centralului”. Acesta a văzut cuțitul, dar nu a suspendat meciul, care s-a jucat până la ultimul fluier. FAR Rabat – Al Ahly s-a terminat 1-1. Foarte probabil, forul african va declanșa o anchetă, iar FAR Rabat ar putea fi pedepsită drastic, inclusiv cu pierderea meciului la „masa verde”.

  • 5.000.000 de euro este valoarea de piață a lui Trezeguet, conform Transfermarkt.comn
