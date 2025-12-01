Scene „horror” în Liga Campionilor Africii! Un cuțit a zburat spre jucătorul de 5.000.000 de euro, iar adversarii au vrut să ascundă obiectul. Video

ADVERTISEMENT

Eveniment șocant petrecut în timpul meciului FAR Rabat – Al Ahly, din Liga Campionilor Africii. Un fan al marocanilor a aruncat un cuțit în direcția lui Mahmoued Trezeguet. Halucinant este însă faptul că jucătorii gazdelor au încercat să ascundă arma albă.

Mahmoud Trezeguet, atacat cu un cuțit pe stadion

Vineri, 28 noiembrie, a avut loc meciul FAR Rabat – Al Ahly, din Liga Campionilor Africii. Marocanii aveau nevoie de victorie pentru a trece de faza grupelor.

FAR Rabat a deschis scorul, în minutul 37, prin Bouriga, după ce anterior un coechipier de-al său ratase un penalty. Avantajul s-a menținut până în minutul 68, când Mahmoud Trezeguet a egalat.

În timpul jocului, dinspre fanii marocani a zburat un cuțit spre Trezeguet. Atacantul egiptean a luat obiectul de pe gazon și a vrut să-l arate arbitrului. Trezeguet a fost înconjurat însă rapid de patru jucători de la Rabat, care au încercat să ascundă cuțitul.

Potrivit cotidianului spaniol . Un jucător de la FAR Rabat a băgat cuțitul în pantaloni și a fugit spre vestiare.

🚨 A SHOCKING SCENE IN RABAT! 😡🤯 A sharp object was thrown by supporters of AS FAR Rabat 🇲🇦 at Trezeguet! 🔪 When the Ahly players tried to show it to the officials, several Moroccan players rushed to retrieve it and hide the object. — Onze Masr 🇪🇬🇬🇧 (@Onzemasr_EN)

Cine e Mahmoud Trezeguet

Pe numele său real Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, atacantul lui Al Ahly are 31 de ani și este poreclit „Trezeguet” datorită asemănării fizice cu fostul mare atacant francez, David Trezeguet (48 de ani). Trezeguet al Egiptului este unul dintre cei mai reprezentativei jucători din istoria foarte recentă a „faraonilor”. Până acum, el a marcat 22 de goluri în 86 de selecții la echipa națională.

FAR Rabat ar putea pierde meciul la „masa verde”

Foarte ciudată a fost însă și reacția „centralului”. Acesta a văzut cuțitul, dar nu a suspendat meciul, care s-a jucat până la ultimul fluier. FAR Rabat – Al Ahly s-a terminat 1-1. Foarte probabil, forul african va declanșa o anchetă, iar FAR Rabat ar putea fi pedepsită drastic,

