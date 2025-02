Scene incredibile care nu s-au văzut la TV în Petrolul – UTA! Sebastian Colțescu, la un pas să fie linșat în haosul de la Ploiești. Exclusiv

Toată lumea a fost nervoasă la finalul confruntării dintre Petrolul Ploiești și UTA, însă lucrurile puteau să degenereze. FANATIK a aflat că mai mulți fani ai „lupilor galbeni” au reușit să pătrundă în zona vestiarelor, căutându-l pe Sebastian Colțescu.

Scene incredibile după Petrolul Ploiești – UTA care nu s-au văzut la TV

Duelul dintre a luat „foc” după ce Sebastian Colțescu a anulat două goluri ale ploieștenilor, finalul confruntării asemănându-se cu o adevărată scenă de război.

După meci, la vestiare, a fost nebunie! Ibrahima Conte, fundașul central al celor de la UTA, i-a băgat mâna în gât lui Costel Ilie, team managerul Petrolului, și jucătorii au fost la un pas să se bată, făcându-se deja un meleu.

În tot acest timp, Sebastian Colțescu și cu brigada lui se certau în cabină, nu este clar motivul. Mai mult decât atât, câțiva spectatori nervoși au reușit să pătrundă în vestiare și abia au fost ținuți de forțele de ordine, ei strigând ’Unde e Colțescu, vrem să îl omorâm pe Colțescu!’.

Au fost câteva minute de groază la Ploiești, lucrurile puteau să degenereze, dar Sebastian Colțescu a scăpat ieftin pentru că firma de pază a reușit să îi îndepărteze pe fanii recalcitranți.

„Colțescu a scăpat meciul de sub control!”

, a fost nervos la finalul confruntării, declarând că Sebastian Colțescu a scăpat meciul de sub control: „Aici nu e vorba doar de golul din final, ci și de cel din începutul primei reprize.

Înainte de a vorbi de goluri aș vrea să vorbesc despre prestația echipei, pentru că vorbim de fotbal. În afară de faptul că am fost surprinși la gol, când i-am dat spațiu să poată să primească mingea, cred că asta a fost singura noastră greșeală în meciul ăsta, în rest am dominat”.

„Golurile au fost foarte ușor anulate. Am văzut fazele acum la televizor, cred că faultul de la primul gol n-a fost. Fotbalul e un joc de contact, ambii jucători aveau brațele întinse, iar din inerție l-a împins puțin, abia l-a atins. Un gol foarte ușor anulat, cred că doar la noi vezi așa ceva.

Când au sărit la cap, fundașul lor central îl împinge pe Irobiso, deci e în control, nu e incomodat de nimeni. Împinge adversarul, are mingea, o lovește greșit, sare la noi și marcăm. O greșeală mare, de începător, nu mă așteptam. Îi știu valoarea ca arbitru, dar cred că îi scăpase meciul de sub control, pentru că s-a văzut și după când i-a dat roșu gratuit lui Hanca. El trebuia să vadă cum jucătorul de la UTA nu e incomodat de nimeni.

Chemat la VAR la un astfel de lucru, mă repet, cred că a scăpat meciul de sub control. Greșeală de mare, mare începător. Am dominat tot meciul, am încercat, am avut atitudine. Nu știu câte goluri trebuie să dăm. Arbitrajul a făcut diferența în această seară”, a mai spus Adrian Mutu.