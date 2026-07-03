Scene incredibile! Cristiano Ronaldo a sărbătorit victoria cu Croaţia de la balconul hotelului, alături de mii de fani

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Partida dintre Portugalia și Croația a fost una dintre cele mai dramatice de la acest turneu final. Deși victoria lusitanilor le-a asigurat doar o calificare în optimi, unde vor întâlni Spania, fotbaliștii au sărbătorit ca și cum au câștigat Cupa Mondială. Cristiano Ronaldo și coechipierii săi au ieșit la balconul hotelului pentru a-și saluta fanii.

Cristiano Ronaldo a sărbătorit victoria cu Croația de la balconul hotelului

După o repriză în care Croația s-a închis foarte bine, iar Portugalia a găsit rar drumul spre poarta adversă, a doua jumătate a început surprinzător de bine. Croații au luat cu asalt defensiva lusitană și au marcat la doar câteva minute de reluarea partidei.

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Cristiano Ronaldo a înscris la scurt timp, însă asistentul a ridicat fanionul pentru un ofsaid foarte mic. Ulterior, Renato Veiga a fost faultat în timpul unui corner, iar același CR7 a transformat de la 11 metri. Golul victoriei a fost adus de Goncalo Ramos, în minutul 90+4. Soarta partidei putea fi alta, întrucât Croația a egalat în minutul 90 +14, dar și acest gol

Ajuns la hotel, Cristiano Ronaldo a ieșit la balconul camerei sale, alături de toți coechipierii. Aceștia au sărbătorit calificarea alături de miile de suporteri care îi așteptau cu nerăbdare, iar Cristiano Ronaldo i-a salutat minute în șir.

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اجواء مجنونه في تورنتو 🇨🇦🇨🇦 — عالم القوت (@GOATTWORLD)

👋🏼🇵🇹 Cristiano Ronaldo show at Portugal hotel in Toronto with thousands of fans! 🙌🏼🇨🇦 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Cristiano Ronaldo a anunțat că aceasta ar putea fi ultima sa acțiune la echipa națională

Înainte de meciul cu Croația, Atacantul a ajuns la vârsta de 41 de ani și următorul sezon ar putea fi chiar ultimul an din cariera sa de fotbalist,

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„Viitorul lui Cristiano nu este important acum. Voi vorbi, voi avea timp, după ce câștig sau pierd, voi vorbi cu familia mea și apoi voi lua cea mai bună decizie. Nu mai iau decizii în căldura momentului, acum totul se face cu calm. Acum este vorba despre a ne bucura de ziua de azi”, a transmis Ronaldo după meci.

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