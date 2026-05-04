Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Scene incredibile cu Florin Borţa după valul de ameninţări primite după U Cluj – FC Argeş 1-0: “Şi-a vizitat nevasta pe ascuns la maternitatea din Craiova”. Mesajul jucătorului

Dezvăluiri cutremurătoare despre situația lui Florin Borța, amenințat constant de fanii Universității Craiova în ultimele zile: „Trădătorul numărul 1”
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.05.2026 | 13:38
Scene incredibile cu Florin Borta dupa valul de amenintari primite dupa U Cluj FC Arges 10 Sia vizitat nevasta pe ascuns la maternitatea din Craiova Mesajul jucatorului
EXCLUSIV FANATIK
Scene incredibile cu Florin Borţa după valul de ameninţări primite după U Cluj - FC Argeş 1-0. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Florin Borța (26 de ani) este crescut de Universitatea Craiova, iar în prezent joacă pentru FC Argeș. Recent, fundașul stânga a comis penalty-ul din care U Cluj, adversara oltenilor în lupta pentru câștigarea titlului, i-a învins pe piteșteni pe teren propriu cu scorul de 1-0. Lovitura de pedeapsă respectivă a fost transformată de Dan Nistor în prelungirile partidei.

Prin ce a fost nevoit să treacă Florin Borța în ultimele zile: dezvăluiri uluitoare

În acest context, jucătorul a fost acuzat de către unii dintre suporterii formației din Bănie că a comis intenționat acea lovitură de la 11 metri, astfel încât el s-a transformat rapid în „trădătorul numărul 1” în prezent la Craiova. Din nefericire, situația a degenerat destul de rapid, astfel încât s-a ajuns deja la chestiuni foarte grave, menite să afecteze chiar viața privată a lui Borța.

ADVERTISEMENT

„Apropo de olteni, să vă povestesc ceva cu Borța. Deci Borța este trădătorul numărul 1 în momentul de față. Culmea, băiatul fiind prieten la cataramă cu Popescu, cu Screciu, prietenie, frăție. Deci l-au distrus. Din trădătorul secolului nu l-au scos. Săracul. Știi ce a făcut, nu? Deci lăsând la o parte faptul că ia în calcul să plece în vară de la FC Argeș, din ce am înțeles l-a deranjat și reacția lui Dani Coman. Încă o dată spun, el fiind prieten cu jumătate din lot. Omul, săracul, știi ce a făcut? Atâta hate e împotriva lui încât s-a dus pe furiș să își viziteze nevasta la Craiova, care cu o zi înaintea meciului născute.

Omul s-a dus pe furiș, s-a ascuns să nu-l vadă ăia prin Craiova. S-a dus seara, târziu, să își vadă copilul prima oară. Atâtea amenințări sunt, atât hate, încât s-a speriat. I-a născut doamna, primul lui copil. S-a dus să își vadă copilul noaptea, ca hoții, de frică. S-a ascuns, s-a furișat prin spital, la maternitate, să își vadă copilul. Și acum nu știe cum să o scoată pe nevastă mai repede din spital. Amenințări grele, din astea, cel mai mare trădător, cel mai mare nenorocit”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Digi24.ro
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic

Mesajul lui Florin Borța după greșeala din U Cluj – FC Argeș: „E greu de exprimat în cuvinte regretul”

La două zile după meci, Florin Borța a rupt tăcerea și a oferit o primă reacție pe rețelele de socializare. Fotbalistul și-a cerut scuze fanilor după ce și-a recunoscut greșeala. De asemenea, jucătorul le-a răspuns și celor care l-au criticat.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce...
Digisport.ro
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”

„Am greșit. Le prezint scuze colegilor, conducerii, staff-ului și, mai ales, suporterilor FC Argeș. Regretul pe care îl simt acum este greu de exprimat în cuvinte. În fotbal, o secundă poate schimba totul. Celor care îmi sunt alături în aceste momente grele le mulțumesc din suflet. Obstacolele sunt făcute să fie depășite, nu să ne doboare.

ADVERTISEMENT

Celor care m-au blestemat pe mine și pe cei dragi, le spun că nu mi-aș trăda niciodată echipa și colegii. Mai presus de orice, vreau ca fiul meu să crească mândru de numele pe care îl poartă. Nu mi-aș păta onoarea pentru nimic în lume! CARACTERUL NU SE NEGOCIAZĂ!”, a scris Florin Borța pe rețelele de socializare.

Inclusiv Dani Coman l-a criticat dur pe Florin Borța

Președintele de la FC Argeș a catalogat drept inadmisibil modul în care fundașul stânga s-a apărat în fața lui Chipciu la acea fază, mai ales că ea s-a petrecut în minutul 90. „Nu se poate așa ceva. În minutul 90 să nu-l conduci și să blochezi centrarea, să-i dai peste picioare… E prea mult. Să nu te ducă capul că trebuie să blochezi centrarea, nu să ataci decisiv acolo… Nu contează acțiunea pe care a făcut-o Chipciu, contează gestul pe care l-a făcut Borța. Nu se poate așa ceva! N-ai voie în minutul 90 să îi dai peste picioare. E un jucător cu experiență, care a jucat foarte bine pe tot parcursul jocului. Întreaga echipă, atât cât putem noi, a făcut un meci bun, dar această greșeală umbrește tot efortul pe care l-au făcut jucătorii. (n.r. Ce i-ai spune lui Borța dacă l-ai avea în față?) Mai bine să nu-l am”. 

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri șocante despre situația lui Florin Borța

Universitatea Craiova, lovitură de graţie pentru rivali! Încă doi acţionari vin la liderul...
Fanatik
Universitatea Craiova, lovitură de graţie pentru rivali! Încă doi acţionari vin la liderul SuperLigii
Andrei Nicolescu, atac devastator la CCA după scandalul de la U Craiova –...
Fanatik
Andrei Nicolescu, atac devastator la CCA după scandalul de la U Craiova – Dinamo: “Vom lătra pe rând dacă nu ne unim împotriva acestor arbitri! Cine are creier să înţeleagă pericolul”
Kyros Vassaras, prima măsură după scandalul izbucnit la finalul meciului Universitatea Craiova –...
Fanatik
Kyros Vassaras, prima măsură după scandalul izbucnit la finalul meciului Universitatea Craiova – Dinamo 2-1: “I-a convocat de urgență!”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Nicu Ceaușescu a izbucnit și i-a amenințat pe jucători sub privirile lui Gino...
iamsport.ro
Nicu Ceaușescu a izbucnit și i-a amenințat pe jucători sub privirile lui Gino Iorgulescu: 'Vă bateți joc! Dacă nu jucați, pun Internele pe voi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!