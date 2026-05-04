Scene incredibile cu Florin Borţa după valul de ameninţări primite după U Cluj – FC Argeş 1-0: “Şi-a vizitat nevasta pe ascuns la maternitatea din Craiova”. Mesajul jucătorului

Florin Borța (26 de ani) este crescut de Universitatea Craiova, iar în prezent joacă pentru FC Argeș. Recent, fundașul stânga a comis penalty-ul din care U Cluj, adversara oltenilor în lupta pentru câștigarea titlului, i-a învins pe piteșteni pe teren propriu cu scorul de 1-0. Lovitura de pedeapsă respectivă a fost transformată de Dan Nistor în prelungirile partidei.

Prin ce a fost nevoit să treacă Florin Borța în ultimele zile: dezvăluiri uluitoare

În acest context, jucătorul a fost acuzat de către unii dintre suporterii formației din Bănie că a comis intenționat acea lovitură de la 11 metri, astfel încât el s-a transformat rapid în „trădătorul numărul 1” în prezent la Craiova. Din nefericire, situația a degenerat destul de rapid, astfel încât s-a ajuns deja la chestiuni foarte grave, menite să afecteze chiar viața privată a lui Borța.

„Apropo de olteni, să vă povestesc ceva cu Borța. Deci Borța este trădătorul numărul 1 în momentul de față. Culmea, băiatul fiind prieten la cataramă cu Popescu, cu Screciu, prietenie, frăție. Deci l-au distrus. Din trădătorul secolului nu l-au scos. Săracul. Știi ce a făcut, nu? Deci lăsând la o parte faptul că ia în calcul să plece în vară de la FC Argeș, din ce am înțeles l-a deranjat și reacția lui Dani Coman. Încă o dată spun, el fiind prieten cu jumătate din lot. Omul, săracul, știi ce a făcut? Atâta hate e împotriva lui încât s-a dus pe furiș să își viziteze nevasta la Craiova, care cu o zi înaintea meciului născute.

Omul s-a dus pe furiș, s-a ascuns să nu-l vadă ăia prin Craiova. S-a dus seara, târziu, să își vadă copilul prima oară. Atâtea amenințări sunt, atât hate, încât s-a speriat. I-a născut doamna, primul lui copil. S-a dus să își vadă copilul noaptea, ca hoții, de frică. S-a ascuns, s-a furișat prin spital, la maternitate, să își vadă copilul. Și acum nu știe cum să o scoată pe nevastă mai repede din spital. Amenințări grele, din astea, cel mai mare trădător, cel mai mare nenorocit”,

Mesajul lui Florin Borța după greșeala din U Cluj – FC Argeș: „E greu de exprimat în cuvinte regretul”

La două zile după meci, Florin Borța a rupt tăcerea și a oferit o primă reacție pe rețelele de socializare. Fotbalistul și-a cerut scuze fanilor după ce și-a recunoscut greșeala. De asemenea, jucătorul le-a răspuns și celor care l-au criticat.

„Am greșit. Le prezint scuze colegilor, conducerii, staff-ului și, mai ales, suporterilor FC Argeș. Regretul pe care îl simt acum este greu de exprimat în cuvinte. În fotbal, o secundă poate schimba totul. Celor care îmi sunt alături în aceste momente grele le mulțumesc din suflet. Obstacolele sunt făcute să fie depășite, nu să ne doboare.

Celor care m-au blestemat pe mine și pe cei dragi, le spun că nu mi-aș trăda niciodată echipa și colegii. Mai presus de orice, vreau ca fiul meu să crească mândru de numele pe care îl poartă. Nu mi-aș păta onoarea pentru nimic în lume! CARACTERUL NU SE NEGOCIAZĂ!”, a scris Florin Borța pe rețelele de socializare.

Inclusiv Dani Coman l-a criticat dur pe Florin Borța

în fața lui Chipciu la acea fază, mai ales că ea s-a petrecut în minutul 90. „Nu se poate așa ceva. În minutul 90 să nu-l conduci și să blochezi centrarea, să-i dai peste picioare… E prea mult. Să nu te ducă capul că trebuie să blochezi centrarea, nu să ataci decisiv acolo… Nu contează acțiunea pe care a făcut-o Chipciu, contează gestul pe care l-a făcut Borța. Nu se poate așa ceva! N-ai voie în minutul 90 să îi dai peste picioare. E un jucător cu experiență, care a jucat foarte bine pe tot parcursul jocului. Întreaga echipă, atât cât putem noi, a făcut un meci bun, dar această greșeală umbrește tot efortul pe care l-au făcut jucătorii. (n.r. Ce i-ai spune lui Borța dacă l-ai avea în față?) Mai bine să nu-l am”.

