Scene incredibile cu George Simion în SUA: sărbătorește cucerirea Groenlandei de către Trump. Reacții în lanț: „O mișcare de trădători și de lingăi”

Dacă România nu pare să fi adoptat o poziție tranșantă pe marginea subiectului Groenlanda, acest lucru pare să-l fi făcut deja liderul AUR, George Simion. Deși amenințările administrației Trump privind preluarea Groenlandei par să fi șocat partidele suveraniste din Europa, care l-au criticat pe liderul de la Casa Albă, Simion pare a fi unul dintre puținii lideri europeni care rămâne solidar cu mișcarea MAGA în dauna intereselor UE.

George Simion, alături de MAGA și împotriva Groenlandei

Liderul AUR a fost filmat la Kennedy Art Center, alături de trei congresmeni MAGA, tăind un tort în forma Groenlandei, însă acoperit cu steagul americii. Mesajul oamenilor lui Trump este cât se poate de clar și deloc surprinzător, chiar dacă șocant – după cum se observă din reacțiile . Și mai surprinzătoare este însă prezența lui George Simion în mijlocul politicienilor MAGA, liderul celui mai popular partid din România, susținând acțiunile lui Trump împotriva Europei și NATO.

Liderul AUR se află în aceste zile în Statele Unite, acolo unde a plecat pentru a prezenta un așa zis raport privind alegerile anulate din România. Scena filmată în SUA a avut loc după ce Simion a primit un premiu din partea republicanilor MAGA pentru „activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa”.

„Acest premiu este pentru românii care s-au ridicat în apărarea dreptului lor de a trăi într-o democrație, la fel cum sunt Statele Unite ale Americii. (…) În fața tuturor alegerilor anulate și invalidate ne vom ridica să luptăm pentru drepturile noastre. Privim către Statele Unite cu speranță. Privim către Statele Unite ca spre un exemplu de democrație. Ne ridicăm în apărarea libertății de exprimare și a alegerilor libere și corecte”, a spus George Simion, după primirea premiului.

Poziția anti-UE a lui George Simion nu reprezintă o noutate. De altfel, liderul AUR a declarat în singura dezbatere cu Nicușor Dan că, pentru el, „Europa nu există ca o entitate” subliniind că securitatea României ar trebui să rămână în sarcina NATO și nu a UE. Totuși, analiștii au subliniat că

🚨WATCH Congressmen celebrate President Trump’s first year in office by cutting a Greenland 🇺🇸 cake Great Gala hosted by celebrating the first year of the Golden Age at the Trump-Kennedy Center! — Michael Casey (@MichaelCasey_)

Alături de Trump și împotriva intereselor României

Analiștii politici sunt de părere că ceea ce face Simion prin susținerea directă a politicii lui Trump împotriva NATO și UE încalcă atât interesele României, care vizează consolidarea acestor alianțe. Mai mult, acest

„Ceea ce vedem este că AUR, care se prezintă un partid suveranist, nu dă doi bani nici pe suveranitatea Ucrainei, încălcată de Rusia, nici pe suveranitatea Danemarcei și Groenlandei, încălcată acum de SUA, și, în opinia mea, nici pe suveranitatea Republicii Moldova, după cum am văzut în opoziția față de ajutorul dat Chișinăului.

Ei consideră că Uniunea Europeană este un fel de imperiu, în schimb glorifică Imperiul Rus care bombardează și anexează teritoriile Ucrainei, și acum se fac slugi și la marea poartă de la Washington, unde se înghesuie să pupe papucul marelui tătuc.

E o lipsă totală de demnitate, o slugărnicie nesolicitată, de altfel Trump nici nu i-a băgat în seamă. În schimb dăunează grav intereselor României. România are interesul să nu fie încurajat revizionismul, să nu înceapă isteria redesenării granițelor, nu dorim ca Rusia să-și extinde pretențiile imperialiste. Mișcarea lor e profund anti-națională, e profund ne-suveranistă, e profund slugarnică. E o mișcare de trădători, de lingăi care mizează această aderență la ultima nebunie a lui Trump”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul Adrian Papahagi.

„E o nebunie. Nu înțeleg ce treabă are unul ca Simion cu Groenlanda. El probabil nici nu știe unde este pe hartă Groenlanda, fără să subliniem de faptul că acțiunea lui lovește logica elementară: adică tu nu vrei ca alții să smulgă pământ din țărișoara ta, dar susții dreptul altora de a face acest lucru în Groenlanda”, a declarat și profesorul Cătălin Avramescu.

Dacă în Europa chiar partidele suveraniste s-au poziționat împotriva lui Trump odată cu episodul Groenlanda, în România simpatia afișată de Simion pentru liderul SUA nu pare să-l afecteze în preferințele electoratului în condițiile în care sondajele dau deja AUR la peste 40%.

„Nu toată lumea e sonată. Ei își dau seama că ceea ce face Trump este o agresiunea împotriva Europei. Unii și-au dat seama că sunt luați de proști, Simion e mai încet puțin, nu înțelege multe lucruri. Dar asta nu înseamnă că el nu va fi susținut în continuare de către un segment important din populație.

Este nivelul la care a ajuns educația și consumul de cultură în România. Stăm de două luni fără un ministru la Educație, dar dăm 150 de milioane de euro pentru construcția unui stadion. Este de două ori bugetul Universității București. Astea sunt prioritățile Guvernului în România”, a mai declarat Cătălin Avramescu, profesor de științe politice și fost ambasador în Finlanda.