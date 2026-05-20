Scene incredibile cu Prințul William la finala Europa League! Cum a fost surprins fiul Regelui Charles. Video

Prințul William este poate cel mai faimos suporter al celor de la Aston Villa, iar acesta a fost prezent la Istanbul pentru a urmări finala dintre echipa sa favorită și Freiburg.
Bogdan Mariș
20.05.2026 | 23:48
Prințul William (43 de ani) a fost prezent la finala Europa League pentru a-și susține echipa favorită, Aston Villa. FOTO: Hepta
Prințul William (43 de ani) este un mare fan al fotbalului, dar mai ales al celor de la Aston Villa, iar fiul Regelui Charles nu a putut să rateze oportunitatea de a-și urmări echipa favorită într-o finală europeană. Acesta a fost prezent pe Beșiktaș Park din Istanbul la finala Europa League contra lui Freiburg și a fost surprins în mai multe ipostaze incredibile.

Partida din Turcia a fost una echilibrată până în minutul 40, însă mai apoi Aston Villa a reușit să puncteze de două ori înainte de pauză, prin reușitele frumoase semnate de Youri Tielemans și Emiliano Buendia. Prințul William a fost afectat de tensiunea jocului, însă mai apoi a sărbărorit cu mult entuziasm reușitele celor de la Villa.

În repriza secundă, gruparea pregătită de Unai Emery s-a distanțat prin golul marcat de Morgan Rogers în urma unei acțiuni prelungite, iar cei de la Freiburg nu au mai avut nicio șansă de a reintra în joc. Trofeul câștigat la Istanbul este cel de-al treilea triumf european din palmaresul lui Aston Villa, după Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei, ambele câștigate în 1982.

