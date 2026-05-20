Scene incredibile cu Prințul William la finala Europa League! Cum a fost surprins fiul Regelui Charles. Video

CE TREBUIE SĂ ȘTII

Prințul William (43 de ani) este un mare fan al fotbalului, dar mai ales al celor de la Aston Villa, iar fiul Regelui Charles nu a putut să rateze oportunitatea de a-și urmări echipa favorită într-o finală europeană. Acesta a fost prezent pe Beșiktaș Park din Istanbul la și a fost surprins în mai multe ipostaze incredibile.

a fost una echilibrată până în minutul 40, însă mai apoi Aston Villa a reușit să puncteze de două ori înainte de pauză, prin reușitele frumoase semnate de Youri Tielemans și Emiliano Buendia. Prințul William a fost afectat de tensiunea jocului, însă mai apoi a sărbărorit cu mult entuziasm reușitele celor de la Villa.

👑 Prince William, Aston Villa fan. — Telegraph Football (@TeleFootball)

În repriza secundă, gruparea pregătită de Unai Emery s-a distanțat prin golul marcat de Morgan Rogers în urma unei acțiuni prelungite, iar cei de la Freiburg nu au mai avut nicio șansă de a reintra în joc. Trofeul câștigat la Istanbul este cel de-al treilea triumf european din palmaresul lui Aston Villa, după Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei, ambele câștigate în 1982.

Prince William after the second goal by Aston Villa ⚽️ The atmosphere in the stadium is great. — The British Prince (@freedom_007__)

Știre în curs de actualizare