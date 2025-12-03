Scene incredibile după promovarea în prima ligă! Acționarul majoritar a intrat pe gazon să se bucure, dar a fost alergat și bătut de fani. Video

ADVERTISEMENT

Există campionate care se apropie de final, cum ar fi cel din Columbia, acolo unde Cucuta Deportivo a reușit promovarea în prima ligă, însă bucuria s-a transformat rapid în furie.

Promovare dramatică în prima ligă

Cucuta Deportivo a jucat barajul de promovare în prima ligă contra celor de la Real Cundinamarca, iar dubla manșă a fost una de-a dreptul dramatică. În tur, cei de la Real s-au impus, 1-0, și porneau cu prima șansă înainte de meciul al doilea, însă scenariul a fost în cele din urmă în favoarea celor de la Deportivo, care au profitat de avantajul terenului propriu.

Returul a început cu un gol, marcat de Rios, însă oaspeții au egalat, prin Rocha chiar înainte de pauză. Cucuta a preluat din nou conducerea, după golul lui Agudelo, însă ce a urmat a fost de-a dreptul incredibil. Rocha, jucătorul oaspeților, a văzut roșu, iar până la finalul celor 90 de minute, gazdele au avut două penalty-uri, ambele ratate. Totul părea că duce către un dezastru, iar loviturile de departajare au decis totul. În cele din urmă Deportivo Cucuta a câștigat, 3-2, și a reușit promovarea în primă ligă.

Acționarul majoritar, contestat dur de fani după promovarea echipei

José Augusto Cadena, único presidente en la historia del fútbol que ascendió a su equipo y su hinchada lo quiere linchar. — Dedaju! (@QueAbandona)

, acționarul majoritar al echipei a coborât pe gazon pentru a sărbători alături de jucători performanța obținută. Fanii au explodat în acel moment și au început scandalul. Aceștia au pătruns pe teren și l-au alergat pe Jose Augusto Cadena, ba chiar l-au lovit pe acesta, care a încercat să ajungă la vestiare pentru a evita o bătaie în toată regula din partea suporterilor.

Conflictul a pornit de la implicarea acestuia în club din urmă cu mai mulți ani. Cadena este acuzat că a dus clubul în sapă de lemn, cu ideile sale, iar totul a culminat cu retrogradarea din 2020 din cauza problemelor financiare. De atunci, cei de la Deportivo se chinuiau să promoveze, iar fanii nu au uitat și-l consideră în continuare vinovat pe Cadena pentru modul în care a condus echipa către rezultate extrem de proaste de-a lungul ultimilor ani. Din această cauză în momentul în care acesta a coborât pe gazon pentru a sărbători promovarea.