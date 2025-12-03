Sport

Scene incredibile după promovarea în prima ligă! Acționarul majoritar a intrat pe gazon să se bucure, dar a fost alergat și bătut de fani. Video

Fotbalul din America de Sud surprinde mereu, în special datorită pasiunii de care fanii dau dovadă, iar ultimele evenimente din Columbia au făcut înconjurul lumii.
Mihai Alecu
03.12.2025 | 13:30
Scene incredibile dupa promovarea in prima liga Actionarul majoritar a intrat pe gazon sa se bucure dar a fost alergat si batut de fani Video
ULTIMA ORĂ
Scene șocante în Columbia, acolo unde fanii au intrat pe teren după promovare
ADVERTISEMENT

Există campionate care se apropie de final, cum ar fi cel din Columbia, acolo unde Cucuta Deportivo a reușit promovarea în prima ligă, însă bucuria s-a transformat rapid în furie.

Promovare dramatică în prima ligă

Cucuta Deportivo a jucat barajul de promovare în prima ligă contra celor de la Real Cundinamarca, iar dubla manșă a fost una de-a dreptul dramatică. În tur, cei de la Real s-au impus, 1-0, și porneau cu prima șansă înainte de meciul al doilea, însă scenariul a fost în cele din urmă în favoarea celor de la Deportivo, care au profitat de avantajul terenului propriu.

ADVERTISEMENT

Returul a început cu un gol, marcat de Rios, însă oaspeții au egalat, prin Rocha chiar înainte de pauză. Cucuta a preluat din nou conducerea, după golul lui Agudelo, însă ce a urmat a fost de-a dreptul incredibil. Rocha, jucătorul oaspeților, a văzut roșu, iar până la finalul celor 90 de minute, gazdele au avut două penalty-uri, ambele ratate. Totul părea că duce către un dezastru, iar loviturile de departajare au decis totul. În cele din urmă Deportivo Cucuta a câștigat, 3-2, și a reușit promovarea în primă ligă.

Acționarul majoritar, contestat dur de fani după promovarea echipei

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au...
Digi24.ro
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la

La finalul partidei, acționarul majoritar al echipei a coborât pe gazon pentru a sărbători alături de jucători performanța obținută. Fanii au explodat în acel moment și au început scandalul. Aceștia au pătruns pe teren și l-au alergat pe Jose Augusto Cadena, ba chiar l-au lovit pe acesta, care a încercat să ajungă la vestiare pentru a evita o bătaie în toată regula din partea suporterilor.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Digisport.ro
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său

Conflictul a pornit de la implicarea acestuia în club din urmă cu mai mulți ani. Cadena este acuzat că a dus clubul în sapă de lemn, cu ideile sale, iar totul a culminat cu retrogradarea din 2020 din cauza problemelor financiare. De atunci, cei de la Deportivo se chinuiau să promoveze, iar fanii nu au uitat și-l consideră în continuare vinovat pe Cadena pentru modul în care a condus echipa către rezultate extrem de proaste de-a lungul ultimilor ani. Din această cauză au izbucnit în momentul în care acesta a coborât pe gazon pentru a sărbători promovarea.

Cine transmite la TV Ungaria – România la Campionatul Mondial de handbal feminin....
Fanatik
Cine transmite la TV Ungaria – România la Campionatul Mondial de handbal feminin. Programul complet din Grupa 1 principală
România și-a aflat adversarii de la Cupa Mondială de rugby. „Stejarii”, în grupă...
Fanatik
România și-a aflat adversarii de la Cupa Mondială de rugby. „Stejarii”, în grupă cu cea mai bună națională din lume
Ce ghinion! Sezon terminat pentru fostul internațional român care a ajuns pe lista...
Fanatik
Ce ghinion! Sezon terminat pentru fostul internațional român care a ajuns pe lista Barcelonei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Acuzații grave la adresa lui Lucescu! Ar fi refuzat să cheme la națională...
iamsport.ro
Acuzații grave la adresa lui Lucescu! Ar fi refuzat să cheme la națională jucătorii unei echipe din România: 'Nu îi halea!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!