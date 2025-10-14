Sport

Scene incredibile imediat după Qatar – EAU 2-1! Cosmin Olăroiu, dezlănțuit, a fost potolit cu greu de jucători. Scandal și în tribune. Video

Cum a reacționat Cosmin Olăroiu după ce Emiratele Arabe Unite au ratat calificarea la Campionatul Mondial. Antrenorul român, cu nervii la maximum. Jucătorii au intervenit.
Alex Bodnariu
14.10.2025 | 23:19
Scene incredibile imediat dupa Qatar EAU 21 Cosmin Olaroiu dezlantuit a fost potolit cu greu de jucatori Scandal si in tribune Video
Cosmin Olăroiu a cedat după ce EAU au ratat calificarea la Mondial

Scene tensionate la Doha, după ce Emiratele Arabe Unite, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu, a ratat calificarea la Campionatul Mondial. Formația EAU a pierdut cu 1-2 în fața Qatarului, iar la final nervii au explodat. Mai mulți jucători au avut o confruntare verbală cu tehnicianul român.

Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Mondial

Partida dintre Qatar și Emiratele Arabe Unite a fost una strânsă. Gazdele s-au impus cu 2-1 și vor merge la a doua ediție consecutivă a Campionatului Mondial de fotbal. Echipa lui Cosmin Olăroiu mai are, însă, o șansă la baraj.

Cosmin Olăroiu, un car de nervi după Qatar – miratele Arabe Unite 2-1

În timp ce qatarezii sărbătoreau victoria uriașă, pe transmisa partidei a fost surprins un moment extrem de interesant. Cosmin Olăroiu pornea tare spre centrul terenului pentru a cere explicații, cel mai probabil arbitrilor, iar trei jucători au intervenit pentru a-l calma. Imaginile arată că fotbaliștii cu greu au reușit să-l țină în frâu pe antrenor. Mai mult decât atât, jucătorii naționalei Emiratelor Arabe Unite s-au îmbrâncit între ei, chiar în jurul selecționerului român.

Antrenorul EAU a fost extrem de aproape de a obține o calificare istorică la Campionatul Mondial, doar că Emiratele Arabe Unite au făcut un joc dezamăgitor în Qatar. Acum, selecționata din Golf speră să obțină biletele la turneul final prin intermediul barajului.

Fanii s-au bătut cu jucătorii în duelul crucial Qatar – Emiratele Arabe Unite

A existat și un alt moment fierbinte. După ce Qatar a înscris golul al doilea, jucătorii au sărbătorit ostentativ în fața galeriei Emiratelor Arabe Unite. Mai mulți suporteri au sărit puternic și direct pe suprafața de joc și s-au luat la bătaie cu fotbaliștii echipei gazdă. Până la urmă, meciul a putut fi dus la capăt.

Ce spunea Cosmin Olăroiu când a acceptat propunerea federației

Obiectivul lui Cosmin Olăroiu rămâne, fără discuții, calificarea la Mondial. EAU vor juca în playoff cu locul doi din grupă, împotriva Arabiei Saudite, Irakului și Indoneziei. Când a preluat mandatul, antrenorul român declara că e pregătit de o muncă extrem de complicată și se pare că a avut dreptate.

„E o onoare să fiu antrenorul echipei naționale. E o responsabilitate foarte mare și pentru cei care au această oportunitate de a juca pentru Emirate. Nu e o misiune ușoară deloc. E nevoie de toți jucătorii care pot și își doresc din toată inima lor să joace pentru echipa națională din Emirate”, spunea Cosmin Olăroiu în luna aprilie.

