Scene incredibile în Anglia! Suporterii au intrat pe teren și au oprit meciul! Protest la adresa conducerii. Video

Incidente șocante în Suporterii echipei din Championship, Sheffield Wednesday, au intrat pe suprafața de joc și au oprit meciul cu Coventry, în semn de protest față de conducere. Jucătorii nu au fost plătiți de luni bune, iar fanii au acționat în semn de solidaritate.

Suporterii au oprit duelul din Championship dintre Sheffield Wednesday și Coventry

Meciul dintre Sheffield Wednesday și Coventry a început la ora 14:30, ora României, însă doar zece minute s-a jucat fotbal. Așa cum au anunțat înainte de lovitura de start, fanii și-au dus la capăt planul și au invadat terenul.

Câteva zeci de persoane au sărit gardurile și au intrat pe gazon. Arbitrul a acționat prompt și a oprit imediat meciul. Jucătorii celor două echipe au mers la vestiare, până când, rând pe rând, suporterii au fost îndepărtați de pe suprafața de joc.

. Fanii au acceptat cu greu să iasă de pe teren, iar meciul s-a reluat după câteva minute bune. În final, Sheffield, echipa gazdă, a fost învinsă de Coventry cu 0-5, iar viitorul arată sumbru.

These Sheffield Wednesday fans have seriously been let down here… Those lads will get bans now, why aren’t the other Wednesday fans getting behind the protest? — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four)

De ce au protestat fanii. Mesaj clar pentru conducerea clubului Sheffield Wednesday

Protestul fanilor a fost îndreptat către acționarul majoritar al clubului, Dejphon Chansiri. Conform jurnaliștilor britanici de la , jucătorii echipei Sheffield nu au fost plătiți de câteva luni bune. Suporterii englezi au ținut să își arate solidaritatea cu favoriții lor.

Sheffield e pe penultimul loc în liga a doua engleză și riscă să retrogradeze. Mai mult, e posibil ca problemele financiare prin care trece clubul să vină la pachet cu o depunctare din partea FA. Mai sunt multe etape de jucat, iar suporterii speră ca sezonul să se încheie mult mai bine decât a început.