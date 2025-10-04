Sport

Scene incredibile în Anglia! Suporterii au intrat pe teren și au oprit meciul! Protest la adresa conducerii. Video

Probleme mari la un club de tradiție din Anglia! Suporterii s-au săturat de promisiunile conducerii și au oprit meciul din campionat. Ce i-a scos din minți pe fani.
Alex Bodnariu
04.10.2025
Tensiuni mari la un club din Anglia. Suporterii au protestat la ultimul meci

Incidente șocante în fotbalul britanic. Suporterii echipei din Championship, Sheffield Wednesday, au intrat pe suprafața de joc și au oprit meciul cu Coventry, în semn de protest față de conducere. Jucătorii nu au fost plătiți de luni bune, iar fanii au acționat în semn de solidaritate.

Suporterii au oprit duelul din Championship dintre Sheffield Wednesday și Coventry

Meciul dintre Sheffield Wednesday și Coventry a început la ora 14:30, ora României, însă doar zece minute s-a jucat fotbal. Așa cum au anunțat înainte de lovitura de start, fanii și-au dus la capăt planul și au invadat terenul.

Câteva zeci de persoane au sărit gardurile și au intrat pe gazon. Arbitrul a acționat prompt și a oprit imediat meciul. Jucătorii celor două echipe au mers la vestiare, până când, rând pe rând, suporterii au fost îndepărtați de pe suprafața de joc.

Forțele de ordine au avut bătăi mari de cap. Fanii au acceptat cu greu să iasă de pe teren, iar meciul s-a reluat după câteva minute bune. În final, Sheffield, echipa gazdă, a fost învinsă de Coventry cu 0-5, iar viitorul arată sumbru.

De ce au protestat fanii. Mesaj clar pentru conducerea clubului Sheffield Wednesday

Protestul fanilor a fost îndreptat către acționarul majoritar al clubului, Dejphon Chansiri. Conform jurnaliștilor britanici de la The Sun, jucătorii echipei Sheffield nu au fost plătiți de câteva luni bune. Suporterii englezi au ținut să își arate solidaritatea cu favoriții lor.

Sheffield e pe penultimul loc în liga a doua engleză și riscă să retrogradeze. Mai mult, e posibil ca problemele financiare prin care trece clubul să vină la pachet cu o depunctare din partea FA. Mai sunt multe etape de jucat, iar suporterii speră ca sezonul să se încheie mult mai bine decât a început.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
