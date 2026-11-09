Sport

Scene incredibile în Argentina! Fanii au invadat terenul pentru a sărbători titlul, dar au aflat apoi că l-au pierdut. Di Maria, în stare de șoc. Video

Dragoș Petrescu
09.11.2026 | 18:15
Scene incredibile in Argentina Fanii au invadat terenul pentru a sarbatori titlul dar au aflat apoi ca lau pierdut Di Maria in stare de soc Video
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Fanii au invadat terenul convinși că Rosario Central a devenit campioană, când, de fapt, Boca Juniors a cucerit trofeul // FOTO: colaj FANATIK
Nebunie totală în Argentina! Fotbaliștii și suporterii au sărbătorit titlul pe teren, fără să știe că, de fapt, îl pierduseră. Reacția virală a lui Di Maria
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Un episod incredibil a avut loc în Argentina, unde bucuria s-a transformat în dezamăgire în doar câteva secunde. Jucătorii și suporterii lui Rosario Central au intrat pe gazon și au început să sărbătorească titlul, convinși că au câștigat competiția, numai că Boca Juniors a înscris în prelungiri și a răsturnat clasamentul. Printre cei care au asistat înmărmuriți la scena de pe stadion s-a numărat și Angel Di Maria.

Sărbătoare incredibilă la Rosario! Fanii au invadat terenul convinși că echipa lor a devenit campioană

Rosario Central și-a făcut datoria în ultima etapă a sezonului și a învins-o pe Estudiantes de Rio Cuarto cu 2-0. Formația din Rosario ajunsese la 62 de puncte în clasamentul anual, iar atenția tuturor s-a mutat asupra partidei dintre Boca Juniors și Defensa y Justicia. Boca avea nevoie de victorie pentru a termina pe primul loc, iar în momentul în care meciul de pe „Bombonera” se apropia de final, scorul era încă 0-0. În aceste condiții, Rosario Central se afla în fruntea clasamentului și părea că va obține trofeul.

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A urmat însă o confuzie uriașă. După ce Enner Valencia a înscris pentru Boca în minutul 90+6, în tribunele stadionului „Gigante de Arroyito” s-a răspândit informația că reușita fusese anulată. Bucuria a explodat imediat: suporterii au pătruns pe teren, iar fotbaliștii lui Rosario au început să celebreze alături de ei, convinși că deveniseră campioni.

Boca Juniors a stricat petrecerea în minutul 90+6! Angel Di Maria a privit înmărmurit imaginile

În realitate, golul lui Enner Valencia fusese validat, iar Boca Juniors câștigase cu 1-0. Rezultatul a dus echipa din Buenos Aires la 63 de puncte, cu unul peste Rosario Central, care a încheiat astfel clasamentul anual pe locul secund.

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Imaginile cu Angel Di Maria au atras atenția tuturor. Accidentat și indisponibil pentru partida cu Estudiantes, starul argentinian urmărea de la lojă desfășurarea evenimentelor de la Buenos Aires. În timp ce colegii săi sărbătoreau pe gazon, el părea să știe că titlul fusese pierdut și privea neputincios nebunia de pe teren.

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Când informația corectă a ajuns în cele din urmă la jucători și suporteri, atmosfera s-a schimbat radical. Cântecele și îmbrățișările au fost înlocuite de dezamăgire, iar unii fotbaliști au izbucnit în lacrimi. Rosario Central ratase trofeul pentru un singur punct, după ce fusese la câteva secunde de a-l câștiga.

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Jucătorii lui Rosario Central au explicat confuzia: „A fost un efect de domino”

După meci, fotbaliștii au încercat să explice cum a fost posibil ca o echipă întreagă să ajungă să sărbătorească un titlu pe care nu îl câștigase. Julián Fernández a recunoscut că jucătorii nu aveau o comunicare clară cu exteriorul și s-au lăsat influențați de reacția tribunelor. Facundo Mallo a descris momentul drept un „efect de domino”. Potrivit fundașului, informația s-a propagat rapid printre suporteri, iar bucuria acestora i-a molipsit și pe fotbaliști. Nimeni nu mai știa exact ce se întâmplase la Buenos Aires, iar confirmarea rezultatului a venit abia după câteva zeci de secunde.

De partea cealaltă, Boca Juniors a sărbătorit un titlu decis în ultimele momente. Leandro Paredes a fost cel care a ridicat trofeul, după o victorie dramatică, în timp ce Rosario Central a rămas cu una dintre cele mai bizare și dureroase amintiri din istoria recentă a fotbalului argentinian.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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