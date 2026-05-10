Scene incredibile în cantonamentul Universităţii Craiova! Jucătorul a venit în tricoul FCSB-ului şi i-a lăsat mască pe toţi. Exclusiv

În etapa trecută, Universitatea Craiova a obţinut o victorie crucială împotriva celor de la Dinamo, scor 2-1, prin golul marcat în prelungiri de Nsimba. La meci a fost şi Ştefan Bană, jucător aflat sub contract cu Universitatea Craiova, dar împrumutat în acest sezon la Oţelul Galaţi.

Şcene incredibile în cantonamentul Universităţii Craiova! Ştefan Bană a mers îmbrăcat în tricoul FCSB

La câteva zile după meciul cu Dinamo, Ştefan Bană a făcut o vizită în cantonamentul oltenilor. Doar că tânărul fotbalist care mai are doi ani de contract cu oltenii şi-a făcut apariţia în tricoul FCSB-ului, pe care l-a primit de la Joao Paulo, fostul său coechipier de la Galaţi. Colegii au rămas mască în momentul în care l-au văzut pe Bană îmbrăcat în tricoul rivalilor.

FANATIK a contactat conducerea Universităţii Craiova referitor la acest subiect, dar oltenii nu au vrut să comenteze prea mult asupra subiectului: „Avem dubla cu Universitatea Cluj şi nu ne stă gândul la altceva. În ceea ce îl priveşte pe Bană şi situaţia de la Galaţi, trebuie să îl ajutăm, dar o să analizăm toată această situaţie la finalul campionatului”, au transmis oficialii oltenilor pentru publicaţia noastră.

Dat afară de la Oţelul Galaţi înaintea meciului cu Farul: „Am dat muzica la maximum”

Ştefan Bană a fost pus pe liber de Oţelul Galaţi . Într-o postare pe reţelele de socializare, tânărul fotbalist a dezvăluit un episod şocant dinaintea meciului în care a fost la un pas să se ia la bătaie cu ceilalţi coechipieri din cauza faptului că a pus muzică la maximum:

„Am văzut tot felul de discuții în presă despre mine și vreau să clarific și eu situația după plecarea mea de la Oțelul Galați. Totul a început de la volumul muzicii. Eu ascultam muzică în camera mea, la maximum, iar Diego Zivulic, (căpitanul echipei), mi-a dat mesaj să dau muzica mai încet. Eu nu i-am văzut mesajul și a venit la mine în cameră să bată la ușă. Nu am auzit când a bătut, iar el a început să țipe și să lovească ușa, după cum se vede în imaginile de aici. După aceea a început să țipe la mine. Nu i-am deschis de frică.

L-am sunat pe directorul sportiv al echipei, Cristi Sârghi, care a început să îmi spună că sunt nebun și că am nevoie să merg din nou la un control. I-am spus că eu nu mai vreau să joc la Oțelul Galați, pentru că nu am venit să mă bat cu nimeni, am venit să joc fotbal. Nu este prima oară când cineva din echipă mă provoacă sau încearcă să mă bată. Au mai încercat și Paul Iacob și Joao Lameira, după o fentă la antrenament. Sunt total dezamăgit de conducerea Oțelului Galați pentru neseriozitate și îmi pare foarte rău că am fost aruncat ca o măsea stricată, după ce am ajutat clubul să își îndeplinească obiectivul de a rămâne în prima ligă.

Vreau să îmi cer scuze în fața conducerii că am jignit clubul, dar nu m-am putut abține, pentru că sunt și eu om până la urmă și nu îmi place să fiu călcat în picioare. Dacă am supărat pe cineva cu comportamentul meu «neadecvat», îmi cer scuze. Nu am făcut asta din răutate, așa sunt eu de fel, mai glumeț. Prin acest mesaj am vrut să mă fac înțeles și să clarific această situație tensionată care a apărut neașteptat de repede în mediul online. Încă o dată, baftă multă, Oțelul Galați! Am dat totul pentru voi, vă mulțumesc că mi-ați întins o mână de ajutor când am avut nevoie. Nu o să uit aceste lucruri și o să vă am în sufletul meu tot timpul. Vă respect! Hai, Oțelul Galați!”, a scris Ștefan Bană pe rețelele de socializare.

Ce spune Cristi Munteanu: „Nu ştiu ce a fost în capul lui! A pus muzică de operă, urla o soprană de se auzea în tot stadionul”

Preşedintele Oţelului Galaţi, Cristian Munteanu a declarat că este inadmisibil ceea ce a făcut tânărul fotbalist, cu doar două ore înainte de meci. Ştefan Bană ar fi fost titular în meciul cu Farul, câştigat de gălăţeni cu 3-2, dar acest incident a dus la terminarea contractului:

Eu pun totul pe seama vârstei, pe seama tinereții lui Bană. Dar nu poți să faci așa ceva chiar înaintea unui meci atât de important pentru soarta clubului nostru. Nu cred că dacă era la Universitatea Craiova și-ar fi permis să facă asta! Nu ai voie să faci așa ceva. Gravitatea este că a făcut asta, că asculta muzică la maxim, când echipa era la odihnă, cu două ore și ceva înainte de un meci în care, din câte știu, el urma să fie titular.

E un copil care are foarte multe calități și care poate ajunge un jucător de valoare, dar să aibă grijă la comportament, că nu se face așa ceva! Da, a fost cum a povestit el pe rețele, Zivulic i-a dat mesaj, nu i-a răspuns, a venit la ușă, a strigat, tot nu i-a răspuns. Dar nu era la ușă doar Zivulic, erau și maseuri, erau și alții din staff. Normal că au spart ușa. Bană zice că s-a speriat și cred că s-a speriat. Dar nu se mai putea. A pus muzică de operă, urla o soprană de se auzea în tot stadionul. Cum să faci așa ceva cu doar câteva ore înainte de un meci în care ne jucam viitorul în Superligă?! Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit-o grav!”, a spus Munteanu pentru .

Tatăl lui Bană s-a confesat apropiaţilor: „Nu ştim încotro s-o apucăm”

Tatăl lui Ştefan Bană s-a confesat apropiaţilor şi le-a transmis că sunt distruşi ca familie, mai ales că tânărul fotbalist tocmai a reuşit să . El speră ca în vară să i se dea şanse să demonstreze la Universitatea Craiova, dar dacă oltenii vor renunţa la el va fi nevoit să îl ducă în altă parte, la o altă echipă:

„Nu știm încotro s-o mai apucăm. Zici că sunt beat, așa mă simt. Nu erau destule probleme, mai trebuiau vreo două sau trei. Ne-au dat afară. Am venit să îl iau, asta e. Eu venisem să îl văd la meci. Jucătorii știu că erau mulțumit de evoluțiile lui, conducerea și ei. Acuma nu au mai fost. Ne-au dat afară. Unii jucători nu îl voiau, îl amenințau că e obraznic, răspunde. De ce nimeni de la club nu m-a anunțat și nu a ținut legătura cu mine? Mai are doi ani contract cu Universitatea Craiova. Dacă nu vor să îl mai țină ne ducem în altă parte și asta e. A avut evoluții bune, s-a salvat echipa de la retrogradare. Mai erau două meciuri. Sunt negru de supărare. Abia bine revenisem…”, le-ar fi transmis tatăl fotbalistului apropiaţilor.