Scene incredibile în FA Cup! Meciul s-a decis la penalty-uri, dar nimeni nu a putut vedea ce se întâmplă. Video

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Un episod incredibil a avut loc în primul tur din Cupa , la partida dintre Altrincham și Notts County. Cele două formații au oferit un spectacol dramatic, însă finalul confruntării a fost desprins parcă dintr-un film de comedie. O ceață extrem de densă a acoperit stadionul, iar loviturile de departajare s-au transformat într-un adevărat mister pentru suporteri și comentatori. În cele din urmă, Notts County s-a impus cu 3-2 la penalty-uri și s-a calificat în turul al doilea.

Scene incredibile în Cupa Angliei! Ceața a acoperit stadionul, iar suporterii și comentatorii n-au mai văzut mingea

Partida disputată pe terenul celor de la Altrincham a avut parte de un final cu totul neobișnuit. Ceața s-a instalat treptat peste stadionul J. Davidson, iar vizibilitatea a devenit tot mai redusă în ultimele minute ale timpului regulamentar. Situația s-a înrăutățit în prelungiri, când jucătorii, spectatorii și oamenii din transmisiunea televizată abia mai puteau distinge ce se întâmplă pe teren.

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au fost puși într-o situație aproape imposibilă. Steve Bower, aflat la microfon pentru BBC, a recunoscut că nu mai putea urmări balonul și a glumit că va încerca să le transmită telespectatorilor cine se află în posesie. Nici echipa TNT Sports nu a avut o experiență mai ușoară. La una dintre loviturile de departajare, comentatorul Adam Summerton a crezut inițial că mingea trimisă de Max Sanders a trecut pe lângă poartă, înainte să realizeze, după reluare, că fusese gol.

Imaginile au devenit rapid virale, iar situația a fost cu atât mai bizară cu cât inclusiv suporterii lui Notts County, aflați la celălalt capăt al stadionului, nu puteau vedea execuțiile. Aceștia ajungeau să se bucure sau să reacționeze în funcție de zgomotul și reacțiile fanilor gazdelor, iar la un moment dat și-au aprins lanternele de la telefon.

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🌫️🍿 PENALTY SHOOTOUT DRAMA THROUGH THE FOG! ALTRINCHAM VS NOTTS COUNTY — WHAT AN ABSOLUTELY INCREDIBLE SIGHT! TENSION, DRAMA, NERVES OF STEEL AND PURE FA CUP MAGIC! 🤯🏆 FOOTBALL DOESN’T GET MUCH MORE CINEMATIC THAN THIS! 😮‍💨 https://t.co/1cbJxB2YmW — X_GÖAL (@Xrkt111686)

Notts County a câștigat la penalty-uri după un meci dramatic

Înaintea momentului care a făcut înconjurul internetului, cele două echipe au oferit o confruntare spectaculoasă. Notts County a deschis scorul în minutul 28, prin Jacob Bedeau, însă Altrincham a restabilit egalitatea înainte de pauză, prin Lucas Weaver, în minutul 39.

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Gazdele au trecut în avantaj în minutul 59, când Lewis Banks a profitat de o minge respinsă de portarul advers și a înscris din apropiere. Altrincham a fost foarte aproape de o surpriză uriașă, dar Callum Roberts a egalat pentru Notts County în minutul 84, cu un șut plasat, trimițând partida în prelungiri.

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Nici cele 30 de minute suplimentare nu au adus un gol decisiv, astfel că echipele au ajuns la loviturile de departajare. Notts County s-a impus cu 3-2, iar portarul James Belshaw a avut un rol esențial, reușind să apere două execuții ale adversarilor.