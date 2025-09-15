Sport

Scene incredibile în fotbalul românesc! Arbitrul, strâns de gât și lovit cu brutalitate de un jucător. Primarul amenință cu desființarea echipei. Foto

Un arbitru asistent din România a fost strâns de gât și lovit cu brutalitate în timpul unui meci de fotbal. Care a fost cauza ce a declanșat incidentul nefericit
Ciprian Păvăleanu
15.09.2025 | 18:57
ULTIMA ORĂ
Un arbitru-asistent a fost lovit cu brutalitate la un meci de Liga a V-a din Arad. Foto: aradon.ro

Duminică, în cadrul etapei cu numărul 2 din Liga a V-a, un arbitru asistent a fost lovit cu brutalitate de unul dintre fotbaliștii aflați pe teren în meciul dintre Gloria Secusigiu şi Banatul Arad, finalizat cu scorul de 1-1.

Scene incredibile în Arad! Un arbitru a fost făcut KO de un fotbalist după ce a fost lovit cu pumnii

Sfârșitul săptămânii a venit cu scene reprobabile în comuna Secusigiu, din județul Arad, acolo unde echipa locală, Gloria Secusigiu, a întâlnit Banatul Arad într-un meci din Liga a V-a de fotbal.

Partida a fost una extrem de tensionată, iar gazdele au contestat mai multe decizii luate de arbitraj. Echipa din Secusigiu a alergat tot meciul după egalare și a reușit acest lucru în minutul 90 dintr-o lovitură de pedeapsă. Cinci minute mai târziu, ei au înscris din nou, însă golul, deși a fost în primă fază validat, a fost anulat de arbitrul-asistent Marius Vâlceanu, care a recunoscut că a greșit nesemnalizând ofsaid pe atacul gazdelor.

Fotbaliștii amatori de la Secusigiu l-au înconjurat în acel moment pe arbitru, iar unul dintre ei, pe nume Timoce Sidor Daniel, l-a atacat cu pumnii și l-a strâns de gât. „Centralul” Denis Calnacov a scos imediat cartonașul roșu pentru agresor și a fluierat finalul partidei din cauza evenimentelor întâmplate. Marius Vâlceanu a primit îngrijiri medicale și a fost ajutat de colegi să meargă la vestiare.

„Regretăm acest incident de la Secusigiu. Astfel de fapte nu au ce căuta pe un teren de fotbal. Indiferent de motive sau greşeli, să îţi faci dreptate folosind forţa este de neacceptat. La acest nivel, bucuria sportului rege trebuie să primeze. Comisiile abilitate din cadrul AJF Arad vor analiza cazul şi vor lua măsurile în consecinţă”, a declarat preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Arad, conform aradon.ro.

Primarul a amenințat cu desființarea echipei

Conform sursei citate anterior, Gheorghe Grad, primarul comunei Secusigiu, a organizat o ședință la primele ore ale zilei de luni, în care a anunțat că nu va ezita să desființeze echipa în cazul în care astfel de incidente se vor mai repeta. Comisia de Disciplină din cadrul AJF Arad urmează să dea verdictul în cazul agresorului, pe baza rapoartelor de joc.

