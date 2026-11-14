Scene incredibile în Japonia – Brazilia! Ancelotti și Raphinha, eliminați după golul victoriei din minutul 90+1. Video

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Naționala Braziliei a trăit un adevărat coșmar în partida amicală disputată împotriva Japoniei, la Singapore. Deși a revenit spectaculos de la 0-2 și a egalat printr-o dublă superbă semnată de , „Selecao” a primit golul decisiv în minutul 90+1 și a pierdut cu 2-3. Finalul confruntării a fost unul extrem de tensionat: selecționerul Carlo Ancelotti și Raphinha au fost eliminați după ce au protestat vehement la faza golului victoriei japoneze. La final, tehnicianul italian a vorbit despre problemele echipei sale și a explicat ce a dus la înfrângerea neașteptată.

Japonia – Brazilia 3-2, meci nebun la Singapore! Vinicius Junior a reușit o dublă, dar gazdele au dat lovitura în minutul 90+1

Brazilia lui Carlo Ancelotti a avut parte de un început de coșmar în partida disputată la Singapore. Japonia a profitat de problemele defensive ale sud-americanilor și a deschis scorul în minutul 15, prin Takefusa Kubo, după care Keito Nakamura a majorat avantajul patru minute mai târziu. „Selecao” s-a trezit treptat, iar Vinicius Junior a redus din diferență în minutul 33, cu un șut spectaculos de la distanță, astfel că la pauză niponii conduceau cu 2-1.

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În repriza secundă, starul lui a ieșit din nou la rampă. După o pasă primită de la Bruno Guimaraes, Vini a pătruns spre interior și a expediat un șut superb, mingea lovind ambele bare înainte de a intra în poartă. Era minutul 75, iar Brazilia restabilise egalitatea, scor 2-2. Sud-americanii au sperat chiar la o victorie, însă Japonia a avut ultimul cuvânt. În minutul 90+1, Tatsuhiro Sakamoto a profitat de o fază confuză în careul brazilian și a trimis mingea în plasă, după ce Takumi Minamino a recuperat balonul în urma unui duel cu Joao Gomes, iar astfel, niponii s-au impus cu 3-2.

Carlo Ancelotti și Raphinha, eliminați după golul victoriei Japoniei! Scene tensionate la finalul partidei

Reușita semnată de Tatsuhiro Sakamoto în prelungiri a declanșat un adevărat scandal pe banca Braziliei. Sud-americanii au reclamat un fault în construcția fazei respective, după ce Joao Gomes a pierdut posesia în fața japonezilor. Arbitrul Jansen Foo a lăsat însă jocul să continue, iar niponii au profitat de situație pentru a înscrie golul decisiv.

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Protestele brazilienilor au fost extrem de vehemente, iar centralul a decis să le arate cartonașul roșu atât selecționerului Carlo Ancelotti, cât și lui Raphinha. Atacantul Barcelonei fusese schimbat în minutul 71, dar se afla pe banca de rezerve în momentul incidentului și a reacționat la decizia arbitrului. Nici după fluierul final spiritele nu s-au calmat, mai mulți jucători și membri ai staff-ului brazilian îndreptându-se spre brigada de arbitri pentru a cere socoteală.

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🚨🎥 | Vinícius Jr. and his Brazil teammates confronted the referee after Carlo Ancelotti and captain Raphinha were shown red cards for protesting the officials’ decision following Japan’s stoppage-time winner in the 3-2 defeat in Singapore. https://t.co/5PIojuGzUn — Culers Pro (@CulersPro)

Carlo Ancelotti a explicat eșecul Braziliei: „Am suferit un colaps mental!”

La finalul partidei, Carlo Ancelotti a încercat să explice cum a ajuns Brazilia să piardă un meci în care reușise să revină de la 0-2. Tehnicianul italian a identificat o problemă de ordin psihologic, susținând că elevii săi și-au pierdut încrederea după primul gol încasat. „Meciul era sub control. Ceea ce s-a întâmplat a fost că echipa a suferit un colaps mental după primul gol primit. Aceasta a fost cea mai mare problemă a noastră”, a declarat selecționerul.

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Ancelotti a recunoscut și faptul că Brazilia a avut probleme de echilibru defensiv, explicând că a ales să își asume anumite riscuri pentru a testa un sistem de presing mai avansat. Totuși, italianul consideră că echipa sa a avut o prestație bună în cea mai mare parte a întâlnirii. „Cred că am jucat bine timp de 70 de minute, exact așa cum ne-am propus”, a mai spus tehnicianul.