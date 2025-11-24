Sport

Scene incredibile în Manchester United – Everton: un fotbalist a fost eliminat după ce și-a pălmuit colegul de echipă! Video

Ultimul meci al etapa cu numărul 12 din Premier League a adus o eliminare în Manchester United - Everton și un gest șocant al unui jucător față de coechipierul său. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe Olt Trafford.
Răzvan Scarlat
24.11.2025 | 23:17
Scene incredibile in Manchester United Everton un fotbalist a fost eliminat dupa ce sia palmuit colegul de echipa Video
ULTIMA ORĂ
Tensiune între coechipieri la Manchester United-Everton. Sursa foto: captură X
ADVERTISEMENT

Manchester United și Everton s-au înfruntat, luni seară, pe “Teatrul Viselor”. Avide după puncte, ambele echipe au început hotărâte partida, în căutarea victoriei. “Caramelele” au primit, însă, o lovitură teribilă, după nici un sfert de oră de joc. Echipa lui David Moyes a rămas în inferioritate numerică, după ce unul dintre mijlocași, Idrissa Gueye, a fost eliminat. Motivul pentru care fotbalistul a văzut cartonașul roșu este de-a dreptul incredibil.

UPDATE: Victorie în 10 oameni pentru David Moyes pe Old Trafford

David Moyes și elevii săi au făcut un meci excepțional din punct de vedere defensiv și în ciuda faptului că au jucat cu un om în minus din startul partidei, au reușit să se impună pe terenul lui Manchester United.

ADVERTISEMENT

Singurul gol al partidei a fost marcat în prima parte, de fostul jucător de la Chelsea, Kieran Dewsbury-Hall, în minutul 29.

De la ce a pornit conflictul dintre Gana Gueye și Michael Keane

Scandalul a pornit la scurt timp după ce Bruno Fernandes a ratat o ocazie monumentală. Idrissa Gana Gueye s-a enervat la maximum din cauza unei erori defensive și a început să strige spre Michael Keane, colegul său de la Everton.

ADVERTISEMENT
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Digi24.ro
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”

În primă fază, fundașul nu i-a răspuns, astfel că mijlocașul s-a îndreptat amenințător spre coechipierul său. Între cei doi a urmat, ulterior, un dialog aprins, iar Gueye l-a pălmuit pe Keane.

ADVERTISEMENT
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav...
Digisport.ro
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România

Gana Gueye, imobilizat de colegi

Arbitrul de centru Tony Harrington nu a stat pe gânduri și i-a acordat, direct, cartonașul roșu lui Gana Gueye. După eliminare, mijlocașul și-a pierdut complet controlul și a încercat să ajungă, din nou, lângă Keane. A trebuit să fie ținut în loc de Jordan Pickford și Iliman Ndiaye pentru ca lucrurile să nu degenereze și mai mult. Într-un final, Gueye s-a retras spre vestiare, convins de ceilalți colegi.

ADVERTISEMENT

După eliminare, Everton a strâns rândurile, și a reușit să puncteze cu un om în minus, prin Kiernan Dewsbury-Hall, în minutul 29. “Caramelele” au intrat la pauză cu avantaj pe tabelă.

Ce au spus Gary Neville și Joe Hart

Gary Neville, fostul mare fotbalist al lui Manchester United, a rămas surprins de întreaga situație.

Și-a pălmuit propriul coechipier… e eliminat! A fost o ciocnire între el (n.r. Gana Gueye) și Michael Keane. Întotdeauna arată urât când este vorba de coechipieri. Nu știu de ce se certau. Gueye s-a îndreptat spre Keane, care nu a reacționat cu adevărat. Jordan Pickford a făcut o treabă foarte bună că a intervenit”, a spus Neviile, în comentariul pentru Sky Sports.

Joe Hart, fostul portar al Angliei, a analizat și el faza și a ajuns la concluzia că eliminarea lui Gueye a fost puțin exagerată.

Arbitrul nici măcar nu era suficient de aproape pentru a auzi ce spunea Idrissa Gueye. Jordan Pickford s-a descurcat foarte bine în această situație”, a spus Hart.

Sebastian Mailat, mesaj pentru Mircea Lucescu! Cum a reușit să marcheze un gol...
Fanatik
Sebastian Mailat, mesaj pentru Mircea Lucescu! Cum a reușit să marcheze un gol superb cu Dinamo: „Execuțiile sunt ale mele”
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte...
Fanatik
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de tenis
Zeljko Kopic, după FC Botoșani – Dinamo 1-1: „Nu e prima dată când...
Fanatik
Zeljko Kopic, după FC Botoșani – Dinamo 1-1: „Nu e prima dată când avem acest scenariu!”. Ce jucători a remarcat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A dat de pământ cu Cristi Chivu după Inter-Milan 0-1: 'N-a bătut pe...
iamsport.ro
A dat de pământ cu Cristi Chivu după Inter-Milan 0-1: 'N-a bătut pe nimeni. Va fi eliminat în optimi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!