Scene incredibile în Manchester United – Everton: un fotbalist a fost eliminat după ce și-a pălmuit colegul de echipă! Video

Manchester United și Everton s-au înfruntat, luni seară, pe “Teatrul Viselor”. Avide după puncte, ambele echipe au început hotărâte partida, în căutarea victoriei. “Caramelele” au primit, însă, o lovitură teribilă, după nici un sfert de oră de joc. Echipa lui David Moyes a rămas în inferioritate numerică, după ce unul dintre mijlocași, Idrissa Gueye, a fost eliminat. Motivul pentru care fotbalistul a văzut cartonașul roșu este de-a dreptul incredibil.

David Moyes și elevii săi au făcut un meci excepțional din punct de vedere defensiv și în ciuda faptului că au jucat cu un om în minus din startul partidei, au reușit să se impună pe terenul lui Manchester United.

Singurul gol al partidei a fost marcat în prima parte, de fostul jucător de la Chelsea, Kieran Dewsbury-Hall, în minutul 29.

De la ce a pornit conflictul dintre Gana Gueye și Michael Keane

Scandalul a pornit la scurt timp după ce Bruno Fernandes a ratat o ocazie monumentală. Idrissa Gana Gueye s-a enervat la maximum din cauza unei erori defensive și a început să strige spre Michael Keane, colegul său de la .

În primă fază, fundașul nu i-a răspuns, astfel că mijlocașul s-a îndreptat amenințător spre coechipierul său. Între cei doi a urmat, ulterior, un dialog aprins, iar Gueye l-a pălmuit pe Keane.

CRAZY!!! Idrissa Gana Gueye has just been shown a straight red card for slapping his own teammate — Football Hub (@FootbalIhub)

Gana Gueye, imobilizat de colegi

Arbitrul de centru Tony Harrington nu a stat pe gânduri și i-a acordat, direct, cartonașul roșu lui Gana Gueye. După eliminare, mijlocașul și-a pierdut complet controlul și a încercat să ajungă, din nou, lângă Keane. A trebuit să fie ținut în loc de Jordan Pickford și Iliman Ndiaye pentru ca lucrurile să nu degenereze și mai mult. Într-un final, Gueye s-a retras spre vestiare, convins de ceilalți colegi.

După eliminare, Everton a strâns rândurile, și a reușit să puncteze cu un om în minus, prin Kiernan Dewsbury-Hall, în minutul 29. “Caramelele” au intrat la pauză cu avantaj pe tabelă.

Ce au spus Gary Neville și Joe Hart

Gary Neville, fostul mare fotbalist al lui , a rămas surprins de întreaga situație.

“Și-a pălmuit propriul coechipier… e eliminat! A fost o ciocnire între el (n.r. Gana Gueye) și Michael Keane. Întotdeauna arată urât când este vorba de coechipieri. Nu știu de ce se certau. Gueye s-a îndreptat spre Keane, care nu a reacționat cu adevărat. Jordan Pickford a făcut o treabă foarte bună că a intervenit”, a spus Neviile, în comentariul pentru Sky Sports.

Joe Hart, fostul portar al Angliei, a analizat și el faza și a ajuns la concluzia că eliminarea lui Gueye a fost puțin exagerată.

“Arbitrul nici măcar nu era suficient de aproape pentru a auzi ce spunea Idrissa Gueye. Jordan Pickford s-a descurcat foarte bine în această situație”, a spus Hart.