Sport

Scene incredibile în prima ligă din Turcia! Antrenorul a vrut să îl schimbe pe fostul coleg al lui Messi, dar acesta a refuzat să iasă de pe teren. Ce a urmat. Video

Un fost internațional argentinian, care evoluează momentan în Turcia, a refuzat să iasă de pe teren, deși antrenorul său pregătise o schimbare. Ce s-a întâmplat mai apoi.
Bogdan Mariș
28.02.2026 | 07:45
Scene incredibile in prima liga din Turcia Antrenorul a vrut sa il schimbe pe fostul coleg al lui Messi dar acesta a refuzat sa iasa de pe teren Ce a urmat Video
ULTIMA ORĂ
Fostul coechipier al lui Lionel Messi a refuzat să iasă de pe teren. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Fostul internațional argentinian Matias Kranevitter (32 de ani) a refuzat să iasă de pe teren în timpul partidei pe care echipa sa, Fatih Karagumruk, a disputat-o pe terenul lui Trabzonspor în prima ligă din Turcia. Antrenorul Aleksandar Stanojevic a fost nevoit să anuleze modificarea, însă povestea nu s-a încheiat acolo.

Moment uluitor în Turcia. Fostul coleg al lui Messi a refuzat să iasă de pe teren

Fatih Karagumruk, ultima clasată din Super Lig, prima divizie a Turciei, a evoluat în etapa 24 pe terenul celor de la Trabzonspor, ocupanta locului 3. Gazdele au deschis scorul în minutul 20, iar după scurt timp, antrenorul oaspeților, Aleksandar Stanojevic, a fost nevoit să facă o primă modificare, din cauza unei accidentări.

ADVERTISEMENT

Oaspeții au egalat în minutul 28, iar mai apoi Matias Kranevitter a acuzat la rândul său o problemă medicală. Tehnicianul a pregătit o modificare, Berkay Ozcan fiind pregătit la marginea terenului, iar cel de-al patrulea oficial a ridicat tabela pentru a semnala faptul că argentinianul urma să fie înlocuit.

Acesta a refuzat însă și i-a făcut semn coechipierului său să se întoarcă pe bancă. Până la urmă, schimbarea nu s-a mai făcut, iar Stanojevic l-a consolat pe Ozcan, care s-a întors pe bancă. Kranevitter a mai rezistat doar până la pauză însă, Ozcan fiind introdus în locul său pentru repriza secundă. Modificarea nu i-a ajutat pe cei de la Karagumruk, care au cedat cu 1-3 contra echipei de care aparține Denis Drăguș.

ADVERTISEMENT
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în...
Digi24.ro
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho

Cine este Matias Kranevitter

Crescut de River Plate, Matias Kranevitter a impresionat în tricoul echipei, iar în 2015 Atletico Madrid plătea 8 milioane de euro pentru a-l transfera. Mijlocașul defensiv a petrecut însă doar un sezon sub comanda conaționalului său Diego Simeone, fiind împrumutat mai apoi la Sevilla, iar în 2017 acesta a fost cedat la Zenit pentru 8.5 milioane.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali s-a decis și a pronunțat o sumă nemaiauzită în România:
Digisport.ro
Gigi Becali s-a decis și a pronunțat o sumă nemaiauzită în România: "O fac la nivelul meu!"

După două sezoane și jumătate în Rusia, Kranevitter a semnat cu formația mexicană Monterrey, unde a evoluat în peste 100 de meciuri într-o perioadă de aproape 3 ani. În decembrie 2022, mijlocașul a revenit la River Plate, dar după doi ani și jumătate a dat curs unei noi oferte din Europa, semnând cu Fatih Karagumruk.

În perioada 2015-2017, Kranevitter a strâns 9 selecții la prima reprezentativă a Argentinei, unde a evoluat alături de nume uriașe, precum Lionel Messi, Sergio Aguero sau Javier Mascherano. Mijlocașul defensiv a făcut parte din lotul pentru Copa America Centenario, turneu desfășurat în 2016. În finala contra reprezentativei din Chile, Kranevitter a fost introdus în minutul 57, în locul lui Angel Di Maria, însă nu și-a putut ajuta echipa, care a fost învinsă la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a făcut lista de cumpărături pentru șefii lui Inter Milano. Planuri...
Fanatik
Cristi Chivu a făcut lista de cumpărături pentru șefii lui Inter Milano. Planuri mari pentru campania de transferuri din vară
Infidelitatea Emmei Răducanu taxată dur: „Are o lipsă de loialitate aproape nesănătoasă! ”
Fanatik
Infidelitatea Emmei Răducanu taxată dur: „Are o lipsă de loialitate aproape nesănătoasă! ”
Ce rutină are Horia Tecău, la 5 ani de la retragerea din tenis....
Fanatik
Ce rutină are Horia Tecău, la 5 ani de la retragerea din tenis. Obiceiul pe care-l păstrează încă din copilărie
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E...
iamsport.ro
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E vorba de civilizație'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!