Scene incredibile în studio: invitat în emisiune, un fost patron de fotbal l-a făcut „Dobitocule!” pe Mircea Lucescu! Moderatorul, siderat: „Este pur și simplu mizerabil, nu vă recunosc…Putem continua civilizat? / Nu!”

Invitat de Viorel Grigoroiu la Digi Sport Matinal, Marian Iancu i-a aruncat cuvinte grele lui Mircea Lucescu. L-a făcut „dobitoc” pe actualul selecționer al României.

Marian Iancu, jigniri la adresa lui Mircea Lucescu: „Dobitocule care ești”

. Fostul patron al Politehnici Timișoara a fost deranjat de r și a ținut să-i dea o replică tăioasă în direct.

Văzând că apelează la jigniri, moderatorul Viorel Grigoroiu a intervenit imediat. Deranjat de limbajul folosit de Marian Iancu, prezentatorul emisiunii Digi Sport Matinal l-a rugat pe interlocutorul său să elimine adresările licențioase.

„Marian Iancu: Dobitocule care ești tu, Mircea Lucescu…

Viorel Grigoroiu: A fost ceva mizerabil, vă rog frumos! Pe cuvânt, a fost mizerabil!

Marian Iancu: Ascultă argumentul!

Viorel Grigoroiu: Deja nu vă recunosc. Ați avut o ieșire…

Marian Iancu: 1.200.000.000 de euro am plătit eu la stat. Au considerat că nu am plătit încă 30.000.000. Ca să mă faci escroc și să te aștepți să nu răspund… ai greșit!

Viorel Grigoroiu: Vă rog să avem până la finalul emisiunii un limbaj civilizat. Se poate?

Marian Iancu: Nu!

Viorel Grigoroiu: Nu vă recunosc! Ieșirea asta mă șochează.

Marian Iancu: V-a jignit pe voi în primul rând, trăiești din meseria asta…

Viorel Grigoroiu: Nu trăiesc din meseria asta, cine crede asta să mai bage o fisă!”, a fost dialogul dintre Marian Iancu și Viorel Grigoroiu, în direct la Digi Sport.

Răspunsul lui Mircea Lucescu pentru Marian Iancu

Mircea Lucescu și-a atras critici după ultimele meciuri ale echipei naționale. Unul dintre cei mai aprigi a fost Marian Iancu, care a susținut că actualul selecționer este depășit de situație și că trebuie să plece imediat de la cârma primei reprezentative.

„Il Luce” nu a stat pasiv. Reputatul antrenor s-a declarat siderat de cele emise de fostul patron al Politehnicii Timișoara, pe care l-a numit „escroc”.

„Mă uitam la ce spune Marian Iancu ăsta. Iese din închisoare un escroc ordinar și își permite să mai discute despre alți oameni.

E ceva în societatea românească care pe mine mă îngrozește. Sunt niște oameni care ar trebui să stea ascunși pentru incapacitatea lor de a face față momentului”, a declarat Mircea Lucescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.