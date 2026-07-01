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Scene incredibile în timpul meciului Belgia – Senegal la CM 2026! Trei suporteri au intrat pe gazon, iar selecționerul „diavolilor” a avut parte de o surpriză neplăcută. Video

Partida dintre Belgia și Senegal din 16-imile Cupei Mondiale a oferit două momente neșteptate, care au pus probleme organizatorilor pe arena din Seattle.
Bogdan Mariș
02.07.2026 | 00:26
Scene incredibile in timpul meciului Belgia Senegal la CM 2026 Trei suporteri au intrat pe gazon iar selectionerul diavolilor a avut parte de o surpriza neplacuta Video
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Prima repriză a meciului dintre Belgia și Senegal a oferit mai multe momente neașteptate. FOTO: X / colaj Fanatik
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Stadionul Lumen Field din Seattle a găzduit partida din 16-imile Cupei Mondiale dintre Belgia și Senegal, iar pe parcursul primei reprize au avut loc două incidente neașteptate. Mai întâi, selecționerul Belgiei, Rudi Garcia, și elevii săi au fost udați de aspersoarele de pe gazon, în timpul pauzei de hidratare. După scurt timp, trei suporteri au reușit să pătrundă pe gazon.

Scene incredibile în timpul partidei Belgia – Senegal

Prima repriză a meciului dintre Belgia și Senegal de la Seattle a oferit două momente complet neașteptate, care i-au luat prin surprindere inclusiv pe organizatori. În timpul pauzei de hidratare, care a sosit imediat după ce Habib Diarra a deschis scorul pentru formația africană, selecționerul Belgiei, Rudi Garcia, a dorit să ofere indicații jucătorilor săi, însă acesta a fost surprins de aspersoarele arenei, fiind udat din cap până în picioare.

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Mai apoi, antrenorul francez a fost văzut ștergându-se pe față cu un prosop. La scurt timp după pauza de hidratare, trei suporteri au reușit să intre pe gazon, jocul fiind din nou întrerupt. Doi dintre fani au fost „interceptați” rapid de către stewarzi, însă al treilea a reușit să alerge pe teren timp de aproape un minut înainte de a fi oprit.

Repriză excelentă pentru Senegal contra Belgiei

Deși Belgia a reușit să își câștige grupa, iar Senegalul a avansat în 16-imi din postura unei echipe care a terminat pe locul 3, africanii au fost cei care au controlat clar jocul în prima repriză. Aceștia au avut mai multe șuturi pe poartă și mai multe ocazii clare, reușind să deschidă scorul în minutul 25, prin Habib Diarra.

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Senegalezii au lovit de două ori bara în prima repriză a meciului cu Belgia de la Seattle, însă al doilea moment a fost cu noroc, deoarece a dus la reușita lui Diarra. „Leii din Teranga” au trimis nu mai puțin de patru mingi în bară până acum la turneul final, fiind pe locul 2 la acest capitol, după naționala Ecuadorului, cu 5, conform specialiștilor de la Opta.

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