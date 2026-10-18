Scene incredibile în Turcia! Antrenorul românilor de la Gaziantep a înnebunit după eșecul din campionat și a sărit la bătaie. Video

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Gaziantep a cedat cu 1-2 pe terenul lui Bașakșehir în etapa a 8-a din Super Lig, într-un joc în care Deian Sorescu a fost integralist, iar Alexandru Maxim a intrat pe teren în repriza secundă. Antrenorul oaspeților, Orhan Ak (47 de ani), a fost extrem de nervos la finalul meciului și a încercat chiar să intre într-un conflict fizic cu o persoană din staff-ul advers, fiind oprit cu greu. Tehnicianul a văzut și cartonașul roșu.

Antrenorul românilor de la Gaziantep a înnebunit după eșecul cu Bașakșehir

Situația de la Gaziantep nu s-a îmbunătățit semnificativ după ce Orhan Ak a fost numit în locul lui Mirel Rădoi. Mandatul său a început cu două rezultate pozitive, 4-2 cu Goztepe și 1-1 cu Fenerbahce, dar apoi echipa a înregistrat 3 eșecuri consecutive, 0-2 cu Kocaelispor, 0-3 cu Corum și 1-2 cu Bașakșehir. Așadar, tehnicianul se află sub presiune, iar după înfrângerea cu Bașakșehir a fost protagonistul unor scene incredibile.

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Ak a încercat să intre într-un conflict fizic cu o persoană din staff-ul echipei adverse și a fost oprit cu greu, forțele de ordine fiind „ajutate” și de jucători, dar și de cei din staff-ul lui Gaziantep. Tehnicianul a primit și cartonașul roșu din partea arbitrului și nu va putea să stea pe bancă în următoarele jocuri. Pe rețelele sociale, unii dintre fani i-au solicitat să demisioneze.

Cum s-au descurcat Deian Sorescu și Alexandru Maxim în Bașakșehir – Gaziantep 2-1. Echipa e aproape de „zona roșie”

a plecat de la Gaziantep la scurt timp după ce clubul s-a despărțit de , însă Deian Sorescu și Alexandru Maxim sunt în continuare jucători de bază pentru formația din Super Lig, cel din urmă fiind chiar căpitanul echipei. În meciul cu Bașakșehir, Orhan Ak l-a titularizat pe Deian Sorescu.

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Fostul jucător al lui Dinamo a avut o prestație pozitivă, fiind notat cu 7.5 de site-ul . Acesta a creat o ocazie mare pentru echipa sa și a avut un procentaj al paselor corecte de 89%. Sorescu, care a văzut un cartonaș galben în minutul 80, a câștigat 8 din cele 11 dueluri disputate contra adversarilor și a trimis trei șuturi, însă niciunul nu a fost pe spațiul porții. De cealaltă parte, Alexandru Maxim a fost introdus în teren la pauză, prestația sa din partea secundă fiind notată cu 6.9. După acest eșec, Gaziantep a rămas pe locul 14, cu 8 puncte, la 3 lungimi de Konyaspor, prima formație aflată în „zona roșie”.

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