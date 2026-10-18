Sport

Scene incredibile în Turcia! Antrenorul românilor de la Gaziantep a înnebunit după eșecul din campionat și a sărit la bătaie. Video

Bogdan Mariș
18.10.2026 | 23:10
Scene incredibile in Turcia Antrenorul romanilor de la Gaziantep a innebunit dupa esecul din campionat si a sarit la bataie Video
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Antrenorul lui Gaziantep, Orhan Ak (47 de ani), a fost extrem de nervos după eșecul cu Bașakșehir și a sărit la bătaie. FOTO: colaj Fanatik
Orhan Ak, omul care l-a înlocuit pe Mirel Rădoi pe banca lui Gaziantep, echipă la care evoluează Deian Sorescu și Alexandru Maxim, a fost protagonistul unor scene uluitoare după înfrângerea cu Bașakșehir, 1-2.
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Gaziantep a cedat cu 1-2 pe terenul lui Bașakșehir în etapa a 8-a din Super Lig, într-un joc în care Deian Sorescu a fost integralist, iar Alexandru Maxim a intrat pe teren în repriza secundă. Antrenorul oaspeților, Orhan Ak (47 de ani), a fost extrem de nervos la finalul meciului și a încercat chiar să intre într-un conflict fizic cu o persoană din staff-ul advers, fiind oprit cu greu. Tehnicianul a văzut și cartonașul roșu.

Antrenorul românilor de la Gaziantep a înnebunit după eșecul cu Bașakșehir

Situația de la Gaziantep nu s-a îmbunătățit semnificativ după ce Orhan Ak a fost numit în locul lui Mirel Rădoi. Mandatul său a început cu două rezultate pozitive, 4-2 cu Goztepe și 1-1 cu Fenerbahce, dar apoi echipa a înregistrat 3 eșecuri consecutive, 0-2 cu Kocaelispor, 0-3 cu Corum și 1-2 cu Bașakșehir. Așadar, tehnicianul se află sub presiune, iar după înfrângerea cu Bașakșehir a fost protagonistul unor scene incredibile.

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Ak a încercat să intre într-un conflict fizic cu o persoană din staff-ul echipei adverse și a fost oprit cu greu, forțele de ordine fiind „ajutate” și de jucători, dar și de cei din staff-ul lui Gaziantep. Tehnicianul a primit și cartonașul roșu din partea arbitrului și nu va putea să stea pe bancă în următoarele jocuri. Pe rețelele sociale, unii dintre fani i-au solicitat să demisioneze.

Cum s-au descurcat Deian Sorescu și Alexandru Maxim în Bașakșehir – Gaziantep 2-1. Echipa e aproape de „zona roșie”

Florin Ștefan a plecat de la Gaziantep la scurt timp după ce clubul s-a despărțit de Mirel Rădoi, însă Deian Sorescu și Alexandru Maxim sunt în continuare jucători de bază pentru formația din Super Lig, cel din urmă fiind chiar căpitanul echipei. În meciul cu Bașakșehir, Orhan Ak l-a titularizat pe Deian Sorescu.

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Fostul jucător al lui Dinamo a avut o prestație pozitivă, fiind notat cu 7.5 de site-ul SofaScore. Acesta a creat o ocazie mare pentru echipa sa și a avut un procentaj al paselor corecte de 89%. Sorescu, care a văzut un cartonaș galben în minutul 80, a câștigat 8 din cele 11 dueluri disputate contra adversarilor și a trimis trei șuturi, însă niciunul nu a fost pe spațiul porții. De cealaltă parte, Alexandru Maxim a fost introdus în teren la pauză, prestația sa din partea secundă fiind notată cu 6.9. După acest eșec, Gaziantep a rămas pe locul 14, cu 8 puncte, la 3 lungimi de Konyaspor, prima formație aflată în „zona roșie”.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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