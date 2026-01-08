Sport

Scene incredibile la Barcelona – Bilbao, în Supercupa Spaniei! Arbitrul a uitat de cea mai nouă regulă din fotbal, iar portarul și-a făcut de cap

Supercupa Spaniei a fost cadrul unui moment incredibil. Arbitrul a uitat cea mai nouă regulă implementată în fotbal. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Mihai Dragomir
08.01.2026 | 09:15
Scene incredibile la Barcelona Bilbao in Supercupa Spaniei Arbitrul a uitat de cea mai noua regula din fotbal iar portarul sia facut de cap
ULTIMA ORĂ
Arbitrul a uitat complet. Ce s-a întâmplat în Supercupa Spaniei la meciul dintre Barcelona și Athletic Bilbao. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Supercupa Spaniei se desfășoară și în acest an în Arabia Saudită. Meciul dintre Barcelona și Athletic Bilbao a oferit un moment incredibil, pe lângă scorul final. Ce i-a scăpat arbitrului central.

Scene incredibile în Supercupa Spaniei la meciul Barcelona – Athletic Bilbao

Începutul acestui an a adus meciuri tari pe tot globul. Astfel de partide au loc în cadrul Supercupei Spaniei, care se desfășoară în Arabia Saudită. Miercuri, 7 ianuarie, a avut loc meciul Barcelona – Athletic Bilbao.

ADVERTISEMENT

Catalanii s-au impus cu 5-0 și s-au calificat în marea finală. Ferran Torres (22), Fermin Lopez (30), Bardghji (34) și Raphinha (38, 52) au fost cei care au asigurat succesul formației lor.

Nu doar scorul a atras atenția, ci și arbitrul de centru. Mai exact, în minutul 15, la scorul de 0-0, portarul Unai Simon a ținut mingea timp de 20 de secunde fără ca Isidro Díaz de Mera să acorde corner, așa cum se procedează odată cu noua regulă ce interzice portarilor să mai tragă de timp.

ADVERTISEMENT
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA...
Digi24.ro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin

„Centralul” a uitat complet de regulament și nu a băgat de seamă că jucătorul bascilor a „arestat” balonul din minutul 15 și 3 secunde până în minutul 15 și 22 de secunde, mult mai mult decât cele 8 secunde permise.

ADVERTISEMENT
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și...
Digisport.ro
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”

Noua regulă impusă în fotbal. De ce trebuie să țină cont de acum portarii

Portarii sunt cei care, în momente favorabile echipelor pentru care joacă, obișnuiesc să rețină mingea mai mult decât este cazul. Toate aceste trageri de timp nu mai sunt permise odată cu acest sezon.

International Football Association Board (IFAB) a setat un timp maxim în care portarii au voie să rețină balonul, nu mai mult de 8 secunde. Ce se întâmplă în caz contrar? Ei bine, echipa adversă va primi o lovitură de la colț. Arbitrii vor folosi un cronometru vizual de 5 secunde, în funcție de care vor lua deciziile.

ADVERTISEMENT
Alex Musi, declarație sinceră după 6 luni la Dinamo: „Auzisem altceva!”. Ce a...
Fanatik
Alex Musi, declarație sinceră după 6 luni la Dinamo: „Auzisem altceva!”. Ce a vorbit cu tatăl său înainte de debut
Topul celor mai valoroși fotbaliști din lume! La ce sumă este cotat Lamine...
Fanatik
Topul celor mai valoroși fotbaliști din lume! La ce sumă este cotat Lamine Yamal, locul 1, și cine completează podiumul
Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu de la FCSB....
Fanatik
Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu de la FCSB. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fostul mare fotbalist român care ar fi fost 'lucrat' de Ioan Ovidiu Sabău...
iamsport.ro
Fostul mare fotbalist român care ar fi fost 'lucrat' de Ioan Ovidiu Sabău la club
Prima ofertă primită de Ciprian Deac, exclus din lot de Daniel Pancu: „Îți...
gsp.ro
Prima ofertă primită de Ciprian Deac, exclus din lot de Daniel Pancu: „Îți garantăm postul”
Cum am rămas blocat cu Nicușor Dan pe aeroport, în Paris. Francezii:
Antena3 CNN
Cum am rămas blocat cu Nicușor Dan pe aeroport, în Paris. Francezii: "Nu am mai văzut de mult așa ceva". Eu: "Niciodată"
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Digisport.ro
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste...
gsp.ro
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul din Oradea și casa de la...
Libertatea.ro
Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul din Oradea și casa de la țară
Cel mai mare trădător din istoria CIA a decedat
Clever Media
Cel mai mare trădător din istoria CIA a decedat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!