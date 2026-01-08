Scene incredibile la Barcelona – Bilbao, în Supercupa Spaniei! Arbitrul a uitat de cea mai nouă regulă din fotbal, iar portarul și-a făcut de cap

ADVERTISEMENT

Supercupa Spaniei se desfășoară și în acest an în Arabia Saudită. Meciul dintre Barcelona și Athletic Bilbao a oferit un moment incredibil, pe lângă scorul final. Ce i-a scăpat arbitrului central.

Scene incredibile în Supercupa Spaniei la meciul Barcelona – Athletic Bilbao

Începutul acestui an a adus meciuri tari pe tot globul. Astfel de partide au loc în cadrul Supercupei Spaniei, care se desfășoară în Arabia Saudită. Miercuri, 7 ianuarie, a avut loc meciul Barcelona – Athletic Bilbao.

. Ferran Torres (22), Fermin Lopez (30), Bardghji (34) și Raphinha (38, 52) au fost cei care au asigurat succesul formației lor.

Nu doar scorul a atras atenția, ci și arbitrul de centru. Mai exact, în minutul 15, la scorul de 0-0, portarul Unai Simon a ținut mingea timp de 20 de secunde fără ca Isidro Díaz de Mera să acorde corner, așa cum se procedează odată cu

„Centralul” a uitat complet de regulament și nu a băgat de seamă că jucătorul bascilor a „arestat” balonul din minutul 15 și 3 secunde până în minutul 15 și 22 de secunde, mult mai mult decât cele 8 secunde permise.

Noua regulă impusă în fotbal. De ce trebuie să țină cont de acum portarii

Portarii sunt cei care, în momente favorabile echipelor pentru care joacă, obișnuiesc să rețină mingea mai mult decât este cazul. Toate aceste trageri de timp nu mai sunt permise odată cu acest sezon.

International Football Association Board (IFAB) a setat un timp maxim în care portarii au voie să rețină balonul, nu mai mult de 8 secunde. Ce se întâmplă în caz contrar? Ei bine, echipa adversă va primi o lovitură de la colț. Arbitrii vor folosi un cronometru vizual de 5 secunde, în funcție de care vor lua deciziile.