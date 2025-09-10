Sport

Scene incredibile la partida Bosnia – Austria! Imaginile cu selecționerul oaspeților au devenit virale. Video

Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, i-a șocat pe toți cei prezenți pe stadion pentru meciul pe care echipa sa l-a disputat pe terenul Bosniei în preliminariile Cupei Mondiale.
Bogdan Mariș
10.09.2025 | 06:15
Scene incredibile la partida Bosnia Austria Imaginile cu selectionerul oaspetilor au devenit virale Video
ULTIMA ORĂ
Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, i-a șocat pe fani în timpul meciului cu Bosnia. FOTO: Sport Pictures

Austria și-a continuat parcursul perfect din preliminariile Cupei Mondiale cu un succes pe terenul Bosniei, scor 2-1. Selecționerul oaspeților, Ralf Rangnick, i-a șocat pe toți cei prezenți pe stadionul din Zenica prin modul în care a ales să se deplaseze pe parcursul jocului, dar și după finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Scene incredibile la partida Bosnia – Austria

Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, a fost operat de urgență în luna iulie, după ce rana cauzată de o altă intervenție chirurgicală s-a inflamat. Experimentatul tehnician avea de mai mult timp o problemă la gleznă și a decis să se opereze la acel moment. Rangnick nu a trecut complet peste problema medicală, iar din acest motiv a făcut un gest neașteptat la meciul pe care Austria l-a disputat în Bosnia.

Ralf Rangnick a ales să acopere distanța de la banca tehnică până la vestiare cu o bicicletă electrică, spre surprinderea tuturor celor prezenți pe stadion. Imaginile s-au răspândit rapid pe internet, iar fanii au savurat metoda inedită de transport a antrenorului, care făcuse același lucru înainte de startul meciului, dar și la pauză. „Ar fi fost o distanță prea mare de parcurs pe jos”, a afirmat tehnicianul la finalul întâlnirii, conform site-ului austriac Heute.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Ralf Rangnick după victoria obținută de Austria în Bosnia

După o primă repriză fără goluri, Austria a deschis scorul contra Bosniei în minutul 49, prin Marcel Sabitzer. Avantajul a rezistat însă doar două minute, deoarece Edin Dzeko a reușit să egaleze. Reușita de trei puncte avea să fie cea a lui Konrad Laimer, care a punctat în minutul 65. Oaspeții au rămas în zece oameni spre final, după eliminarea lui Wimmer, însă tabela nu s-a mai modificat.

După acest succes, Austria ajunge la 12 puncte în grupa României, fiind la egalitate cu liderul Bosnia, care are însă un meci în plus. Selecționerul Ralf Rangnick a tras concluziile după un nou succes în preliminariile mondialului. „Eram pregătiți pentru un meci dificil, ținând cont de atmosferă și de stilul de joc al adversarilor.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

Nu am făcut totul cum trebuie, dar am avut energie și o atitudine pozitivă. Nu multe echipe vor câștiga aici, dar noi am reușit să o facem astăzi”, a declarat tehnicianul pentru sursa menționată. În octombrie, Austria va evolua pe teren propriu cu San Marino, după care se va deplasa în România pentru duelul contra „tricolorilor”, care în etapa a 6-a au remizat la Nicosia contra Ciprului, scor 2-2.

ADVERTISEMENT
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a...
Digisport.ro
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
Horațiu Moldovan iese la atac după Cipru – România 2-2: ”Comentează unii care...
Fanatik
Horațiu Moldovan iese la atac după Cipru – România 2-2: ”Comentează unii care nu au treabă cu fotbalul! Gafează portari mai mari decât mine”
Nicolae Stanciu, discurs trist după Cipru – România 2-2: „E aproape ultima șansă...
Fanatik
Nicolae Stanciu, discurs trist după Cipru – România 2-2: „E aproape ultima șansă de a ajunge la Campionatul Mondial”
Denis Drăguş, dezamăgit după Cipru – România 2-2: „Nu era cazul să cădem!”
Fanatik
Denis Drăguş, dezamăgit după Cipru – România 2-2: „Nu era cazul să cădem!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Anunț-ȘOC în direct: 'El va fi următorul selecționer al României! Și asta cât...
iamsport.ro
Anunț-ȘOC în direct: 'El va fi următorul selecționer al României! Și asta cât de curând'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!