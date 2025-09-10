Scene incredibile la partida Bosnia – Austria! Imaginile cu selecționerul oaspeților au devenit virale. Video

Austria și-a continuat parcursul perfect din preliminariile Cupei Mondiale cu un succes pe terenul Bosniei, scor 2-1. Selecționerul oaspeților, Ralf Rangnick, i-a șocat pe toți cei prezenți pe stadionul din Zenica prin modul în care a ales să se deplaseze pe parcursul jocului, dar și după finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Scene incredibile la partida Bosnia – Austria

, după ce rana cauzată de o altă intervenție chirurgicală s-a inflamat. Experimentatul tehnician avea de mai mult timp o problemă la gleznă și a decis să se opereze la acel moment. Rangnick nu a trecut complet peste problema medicală, iar din acest motiv a făcut un gest neașteptat la meciul pe care Austria l-a disputat în Bosnia.

Überragend: Verletzter düst mit dem eBike zum Pausentee. — Jochen Tittmar (@teiteteemaer)

Ralf Rangnick a ales să acopere distanța de la banca tehnică până la vestiare cu o bicicletă electrică, spre surprinderea tuturor celor prezenți pe stadion. Imaginile s-au răspândit rapid pe internet, iar fanii au savurat metoda inedită de transport a antrenorului, care făcuse același lucru înainte de startul meciului, dar și la pauză. „Ar fi fost o distanță prea mare de parcurs pe jos”, a afirmat tehnicianul la finalul întâlnirii, conform site-ului austriac .

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Ralf Rangnick după victoria obținută de Austria în Bosnia

După o primă repriză fără goluri, Austria a deschis scorul contra Bosniei în minutul 49, prin Marcel Sabitzer. Avantajul a rezistat însă doar două minute, deoarece Edin Dzeko a reușit să egaleze. Reușita de trei puncte avea să fie cea a lui Konrad Laimer, care a punctat în minutul 65. Oaspeții au rămas în zece oameni spre final, după eliminarea lui Wimmer, însă tabela nu s-a mai modificat.

După acest succes, Austria ajunge la 12 puncte în grupa României, fiind la egalitate cu liderul Bosnia, care are însă un meci în plus. Selecționerul Ralf Rangnick a tras concluziile după un nou succes în preliminariile mondialului. „Eram pregătiți pentru un meci dificil, ținând cont de atmosferă și de stilul de joc al adversarilor.

ADVERTISEMENT

Nu am făcut totul cum trebuie, dar am avut energie și o atitudine pozitivă. Nu multe echipe vor câștiga aici, dar noi am reușit să o facem astăzi”, a declarat tehnicianul pentru sursa menționată. În octombrie, Austria va evolua pe teren propriu cu San Marino, după care se va deplasa în România pentru duelul contra „tricolorilor”, care în etapa a 6-a .