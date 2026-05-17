Scene incredibile la petrecerea de la Milano! Cristi Chivu a luat microfonul în fața miilor de fani și a urmat un moment istoric. Video

Cristi Chivu a fost sărbătorit ca un adevărat erou la Milano după ce Inter a câștigat titlul în Serie A. Nicolo Barella a pornit scandările dedicate românului în Piazza del Duomo.
Alex Bodnariu
18.05.2026 | 02:07
Cristi Chivu, sărbătorit ca o legendă la Inter! Fanii au blocat centrul Milanului
Duminică, 17 mai, Inter Milano a sărbătorit al 21-lea Scudetto din istorie în fața propriilor suporteri, după meciul cu Hellas Verona, terminat 1-1 pe San Siro. Partida în sine nu a contat din punct de vedere sportiv. Titlul fusese matematic asigurat acum două săptămâni, însă duelul a fost doar pretextul pentru o seară pe care Milano nu o va uita prea curând.

La scurt timp după fluierul final, jucătorii lui Cristi Chivu au primit trofeul și medaliile de campioni ai Italiei în fața galeriei nerazzurre. Pe lângă trofeul din Serie A, și Cupa Italiei, cucerită în această săptămână, a fost expusă pe gazon, oferind suporterilor imaginea completă a unui sezon de vis la care puțini sperau.

Sărbătoarea nu s-a oprit la porțile stadionului. După ceremonia de pe teren, autocarul cu jucătorii a pornit pe străzile din Milano. S-au auzit nonstop claxoane, exact cum s-a întâmplat și după ce nerazzurrii au câștigat titlul, dar și după finala Cupei Italiei.

Scene incredibile cu Cristi Chivu în centrul Milanului! Barella a pornit scandările care au zguduit orașul

Clubul coordonase în prealabil totul cu prefectura și poliția locală, iar două autocare descoperite au purtat echipa prin cele mai importante repere ale orașului. Jucătorii au ajuns în cel mai fierbinte punct, Piazza del Duomo, iar Nicolo Barella a fost sufletul petrecerii.

Căpitanul celor de la Inter a dat tonul suporterilor. Barella a început să scandeze la microfon numele lui Cristi Chivu, iar toată piața a răspuns în cor: „Chivu! Chivu! Chivu!”. S-au putut vedea torțe, petarde și artificii, iar suporterii au petrecut ore întregi cu bere și cântece în centrul orașului.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
