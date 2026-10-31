Scene incredibile la Ploiești! Apa de pe gazon, îndepărtată cu bureții de angajați

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Imagini greu de imaginat pentru un stadion din SuperLiga României! Cu puțin peste o oră înaintea meciului dintre Petrolul Ploiești și CFR Cluj, angajații arenei „Ilie Oană” încercau să îndepărteze apa acumulată pe suprafața de joc cu ajutorul unor bureți.

Scene incredibile la Ploiești! Apa de pe gazon, îndepărtată cu bureții înaintea meciului cu CFR Cluj

Stadionul „Ilie Oană” oferă din nou imagini care nu fac cinste fotbalului românesc. Cu puțin timp înaintea fluierului de start al confruntării dintre Petrolul și CFR Cluj, preocuparea principală nu era pregătirea ultimelor detalii organizatorice, ci evacuarea apei de pe suprafața de joc. Mai mulți angajați ai arenei au fost nevoiți să intervină cu bureți pentru a îndepărta apa acumulată pe gazon.

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În loc ca apa să fie evacuată eficient, cu ajutorul sistemului de drenaj, intervenția s-a făcut manual, printr-o metodă cel puțin inventivă. Nu vorbim despre o arenă improvizată, ci despre unul dintre stadioanele moderne construite în România după 2010. „Ilie Oană” a fost inaugurat în 2011 și era poreclit, la un moment dat, „OZN-ul”, datorită arhitecturii și infrastructurii sale.

E drept, a plouat serios la Ploiești în ultimele zile, iar cum drenajul nu a funcționat corespunzător, pe gazon s-au format mai multe bălți. Mingea nu sărea corespunzător, iar angajații au apelat la bureți pentru a curăța suprafața de joc. Totuși, ploaia nu ar trebui să reprezinte o situație ieșită din comun pentru un stadion care găzduiește meciuri din prima ligă.

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Probleme fără sfârșit pe „Ilie Oană”! LPF a amenințat inclusiv cu suspendarea stadionului

Situația de sâmbătă reprezintă doar ultimul episod dintr-un sezon de coșmar pentru În septembrie, la partida dintre Petrolul și Csikszereda, gazonul se prezenta în condiții deplorabile. În numeroase zone, iarba dispăruse aproape complet, iar fotbaliștii erau nevoiți să evolueze pe porțiuni de pământ denivelat.

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Problemele au devenit atât de grave, încât . Oficialii LPF au avertizat că stadionul riscă inclusiv suspendarea și retragerea omologării dacă suprafața de joc nu este adusă la standardele necesare.

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Autoritățile locale au început ulterior lucrări de refacere. Primăria Ploiești a anunțat scarificarea, înnisiparea și supraînsămânțarea gazonului, dar și înlocuirea a peste 600 de metri pătrați de iarbă în zonele celor două porți.