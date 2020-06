Scene incredibile la Târgu Jiu. O femeie cu piciorul în ghips a fost dusă în spate de fiica ei, pentru că medicii i-au refuzat internarea

O pacientă cu piciorul în ghips a fost lăsată să aștepte în fața spitalului pentru că Nelu Tătaru era în vizită.

Femeia a fost cărată în spate de fiica sa până în spital, în condițiile în care medicii i-au refuzat asistența medicală, fiind preocupați cu vizita ministrului.

Pacienta, în vârstă de 64 de ani, originară din Rovinari, a așteptat mai bine de o oră în căldură în fața Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Sătulă de așteptare, fiica femeii a luat-o în spate și a dus-o în spital, în condițiile în care femeia avea piciorul în ghips.

Femeii i-a fost refuzată asistența medicală pentru că ministrul Sănătății Nelu Tătaru se afla în vizită la spital, lucru afirmat de angajații unității spitalicești.

Fiica femeii a făcut apel la o patrulă de poliție pentru a intra în spital. „Nu se poate aşa ceva. Stăm de o oră în maşină şi nu este primită. Pe urmă se încălezeşte în maşină, i se ia temperatura şi nu e primită că are COVID-19.

Este operată la picior, are două şuruburi şi am venit cu ea să-i tragă firele. Am ţinut-o în stradă o oră şi acum ne-a dat voie să intrăm în spital cu ea. Ni s-a spus că vine ministru şi nu avem voie să băgăm maşina aici. Posibil că este mai important cine vine decât un bolnav. Nu ne-a dat căruţ şi a fost luată în spate de sora mea“, a declarat femeia revoltată, conform Adevărul.

Femeia a fost primită în cele din urmă, însă i-a fost refuzat un cărucior, astfel că a fiica femeii a fost nevoită să o ducă în cârcă.

Nelu Tătaru s-a apărat și spune că totul a fost o eroare de management. „Este o greşeală de management tipică. Eu sunt chirurg, medic, şi sunt în sistemul medical de la 14 ani, pentru căp am urmat Liceul sanitar şi atitudinea pentru pacient trebuie să fie cu totul şi cu totul alta.

Pacientul primează. Un caz trebuie preluat imediat şi investigat într-o unitate de primiri urgenţă, evaluat printr-un examen în specialitatea respectivă şi tratat în consecinţă. Nu contează dacă vine sau nu minstrul“.