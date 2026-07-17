Scene incredibile la TV: Gabi Tamaș a reconstituit momentul în care a spart termopanul și a intrat într-un bloc din București: ”S-a băut în cantități industriale”

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Un tip cuminte în prezent, cu apariții la emisiuni dedicate meciurilor de la Cupa Mondială 2026 dar și cu experiențe în unele reality-show-uri populare, Gabi Tamaș nu are nicio reținere în a vorbi despre trecutul său. În direct la o emisiune TV, fostul fundaș al naționalei a reconstituit celebrul și scandalosul moment din 2013, când a spart un termopan și a intrat într-un bloc din București.

”S-a băut în cantități industriale!” Gabi Tamaș a reconstituit în direct la TV momentul în care a spart termopanul unui bloc din București

Gabi Tamaș (42 de ani) s-a retras în 2023 din activitatea de fotbalist. Fundaș important în fotbalul românesc la nivelul echipelor de club precum și la națională, acesta s-a reprofilat în ultimii ani. El este o figură importantă în lumea show-biz-ului. Tamaș a participat și a avut succes la mai multe reality-show-uri. A devenit, astfel, extrem de popular în ochii telespectatorului român.

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De cele mai multe ori, Tamaș face spectacol în aparițiile sale media. S-a întâmplat acest lucru și la începutul acestei săptămâni. În cadrul unei emisiuni dedicate meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 din SUA, Mexic și Canada, fostul jucător a reconstituit incidentul grav din 2013. Atunci, .

Actualul om de televiziune povestește cu lux de amănunte ce era în mintea lui în acea perioadă. Tamaș este sincer și spune că a băut bine înainte de a ajunge la acest episod. ”Era o zi însorită, după club. Îmi era somn. Nu știu ce căutam acolo. În acea seară s-a băut în cantități industriale. Tu crezi că îmi mai aduc aminte în ce zonă eram? În București eram”, spune fostul jucător, conform .

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Pe cine dă ”vina” Tamaș pentru spargerea termopanului

Gabi Tamaș era atât de băut că ajunsese la un bloc unde nu știa pe nimeni. El dă vina pe o femeie de serviciu. Aceasta făcea curățenie în zonă și nu i-ar fi deschis. Asta a dus la supărarea fotbalistului și la ”atacul” asupra nevinovatului geam termopan.”Nu știam pe nimeni. În capul meu mergeam să caut pe cineva, dar în blocul ăla nu știam pe nimeni. Am ciocănit la geam și era o femeie care făcea curat. De vină a fost ea că nu mi-a deschis

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Am ajuns la etajul 1 şi aici era o uşă şi am făcut aşa (n.r. s-a întins pe jos). M-am trezit în niște picioare cam grele, că a venit poliția. M-a trezit poliția. Cam asta a fost”, a mai spus Gabi Tamaș, conform sursei citate.

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Ce s-a întâmplat în mai 2013

s-a petrecut pe 31 mai 2013. Atunci, după o beție cruntă în oraș, fotbalistul a spart ușa de termopan a unui bloc din apropierea Guvernului. În plus, el s-a certat cu locatarii și cu polițiștii chemați la fața locului. Ajuns atunci la secția de poliție, Gabi Tamaș a făcut un și acolo un mare tam-tam.

”Nu a fost vina mea. Dacă vă uitați pe filmare, eu am ciocănit. Femeia nu mi-a deschis. Vorbesc serios. Eu când am ajuns la fața locului, eu am ciocănit şi femeia nu mi-a deschis. S-o fi speriat. Atunci am încercat să intru prin efracție. Am găsit și eu singura scară cu cameră de luat vederi din Bucureștiul ăsta. De atunci s-a mai modernizat”, spunea Gabriel Tamaş, în 2023, despre acel moment.