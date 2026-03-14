Scene incredibile pe Giulești înainte de Rapid – Dinamo. Dan Șucu, verificat „la sânge” de Jandarmerie la intrarea în stadion. Video

Imagini uluitoare cu patronul clubului Rapid București înainte de derby-ul cu Dinamo! Mașina omului de afaceri a fost controlată riguros la sosirea pe Giulești
Ciprian Păvăleanu
14.03.2026 | 20:33
Mașina lui Dan Șucu a fost supusă unui control riguros înainte de Rapid - Dinamo. Foto: FANATIK
Rapid – Dinamo este primul derby tare din acest play-off, iar Dan Șucu nu avea cum să lipsească de la această partidă, ținând cont de miza meciului. Patronul giuleștenilor a fost luat prin surprindere atunci când a ajuns la stadion și jandarmii i-au controlat mașina „la sânge”.

Universitatea Craiova a pășit greșit în meciul de debut al acestui play-off, iar acest lucru dă șansa Rapidului în această seară să urce pe prima poziție după un singur meci. Giuleștenii se află la două puncte în spatele oltenilor, iar o victorie ar urca-o pe poziția de lider la finalul etapei.

Dan Șucu este conștient de importanța acestui meci și nu a avut cum să lipsească de la acest derby ce o poate face pe Rapid favorită la câștigarea titlului de campioană. Patronul giuleștenilor a venit la stadion pentru a-și susține echipa, însă a fost luat prin surprindere de un control riguros din partea Jandarmeriei.

Omul de afaceri a fost surprins stând în mașină, cu mâinile pe volan, în timp ce mai mulți jandarmi verificau cu lanternele fiecare colțișor al mașinii sale, inclusiv portbagajul și zona farurilor. După ce au finalizat procedura, patronul lui Rapid București și Genoa a fost lăsat să intre în arenă.

Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii...
Digi24.ro
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate

Dan Șucu verificat la intrarea pe Giulești

Rapid s-a impus în ambele meciuri din sezonul regulat

Patronul Rapidului și fanii giuleșteni trag mari speranțe la derby-ul contra rivalilor de la Dinamo. Formația antrenată de Costel Gâlcă a câștigat ambele meciuri din sezonul regulat împotriva „câinilor roșii”, însă de această dată miza este mult mai importantă, întrucât punctele nu se vor mai înjumătăți.

Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu...
Digisport.ro
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
În partida în care echipa lui Kopic a fost gazdă, Rapid s-a impus cu scorul de 2-0, în timp ce la retur a câștigat cu scorul de 2-1. Înaintea partidei, Dinamo se află pe ultima poziție și are nevoie de puncte pentru a spera la accesarea unui loc de cupe europene. De partea cealaltă, giuleștenii ar ajunge la 31 de puncte cu o victorie și ar urca pe prima poziție.

Galeria lui Dinamo, în număr mare spre Giulești pentru derby-ul cu Rapid. Probleme...
Fanatik
Galeria lui Dinamo, în număr mare spre Giulești pentru derby-ul cu Rapid. Probleme medicale pentru un tânăr fan al „câinilor”. Video
Etapa 30 din Premier League, exclusiv în România pe Voyo. Arsenal – Everton...
Fanatik
Etapa 30 din Premier League, exclusiv în România pe Voyo. Arsenal – Everton și Chelsea – Newcastle se joacă acum. West Ham – Man. City, de la ora 22:00
Ianis Hagi, gol superb direct din lovitură liberă în Goztepe – Alanyaspor. „Prințul”...
Fanatik
Ianis Hagi, gol superb direct din lovitură liberă în Goztepe – Alanyaspor. „Prințul” dă semne de revenire înaintea barajului Turcia – România. Video
Fostul conducător al lui Dinamo l-a distrus pe Mircea Rednic: 'Știam că e...
iamsport.ro
Fostul conducător al lui Dinamo l-a distrus pe Mircea Rednic: 'Știam că e zero! L-am adus să se certe cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!