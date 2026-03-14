Scene incredibile pe Giulești înainte de Rapid – Dinamo. Dan Șucu, verificat „la sânge” de Jandarmerie la intrarea în stadion. Video

Rapid – Dinamo este primul derby tare din acest play-off, iar Dan Șucu nu avea cum să lipsească de la această partidă, ținând cont de miza meciului. Patronul giuleștenilor a fost luat prin surprindere atunci când a ajuns la stadion și jandarmii i-au controlat mașina „la sânge”.

Universitatea Craiova a pășit greșit în meciul de debut al acestui play-off, iar acest lucru dă șansa Rapidului în această seară să urce pe prima poziție după un singur meci. Giuleștenii se află la două puncte în spatele oltenilor, iar o victorie ar urca-o pe poziția de lider la finalul etapei.

ce o poate face pe Rapid favorită la câștigarea titlului de campioană. Patronul giuleștenilor a venit la stadion pentru a-și susține echipa, însă a fost luat prin surprindere de un control riguros din partea Jandarmeriei.

Omul de afaceri a fost surprins stând în mașină, cu mâinile pe volan, în timp ce mai mulți jandarmi verificau cu lanternele fiecare colțișor al mașinii sale, inclusiv portbagajul și zona farurilor. După ce au finalizat procedura, patronul lui Rapid București și Genoa a fost lăsat să intre în arenă.

Formația antrenată de Costel Gâlcă a câștigat ambele meciuri din sezonul regulat împotriva „câinilor roșii”, însă de această dată miza este mult mai importantă, întrucât punctele nu se vor mai înjumătăți.

În partida în care echipa lui Kopic a fost gazdă, Rapid s-a impus cu scorul de 2-0, în timp ce la retur a câștigat cu scorul de 2-1. Înaintea partidei, Dinamo se află pe ultima poziție și are nevoie de puncte pentru a spera la accesarea unui loc de cupe europene. De partea cealaltă, giuleștenii ar ajunge la 31 de puncte cu o victorie și ar urca pe prima poziție.