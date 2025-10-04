Sport

Scene incredibile! Selecţionerul României şi-a bruscat propriul jucător în timpul meciului: „Ar fi culmea să îmi şi reproşeze!”. Video

George Buricea şi-a pierdut cumpătul în timpul meciului CSM Vaslui - Poli Timişoara, scor 28-27, şi şi-a bruscat propriul jucător, pe Zoran Nikolic. Care e reacţia antrenorului.
Marian Popovici
04.10.2025 | 22:10
Scene incredibile! Selecţionerul României şi-a bruscat propriul jucător în timpul meciului: "Ar fi culmea să îmi şi reproşeze!". Sursa: captură Youtube

Meciul din Liga Zimbrilor dintre CSM Vaslui şi Poli Timişoara, scor 28-27, nu a fost lipsit de incidente. Antrenorul oaspeţilor, George Buricea, l-a bruscat pe Zoran Nikolic, în zona băncii tehnice.

Scene incredibile! Selecţionerul României şi-a bruscat propriul jucător în timpul meciului

Incidentul s-a întâmplat în minutul 25 al meciului, la scorul de 10-9 pentru gazde. În momentul în care a venit la marginea terenului Nikolic a fost bruscat de antrenor, care l-a împins să stea jos pe bancă.

Jocul a fost oprit, iar publicul a început să huiduie. Arbitrii l-au sancţionat pe George Buricea cu „2 minute la bancă”. Confruntarea s-a reluat după câteva minute şi CSM Vaslui s-a impus cu 28-27.

Explicaţiile lui Buricea: „Doar l-am împins în piept, nu l-am și lovit”

Antrenorul lui Poli Timişoara, care ocupă şi funcţia de selecţioner al naţionalei României, a declarat că l-a bruscat pentru că echipa lui risca să ia eliminare la bancă şi că ar fi culmea ca jucătorul să îi reproşeze ceva:

„I-am zis să stea jos ca să nu luăm eliminare la bancă, iar el a comentat. L-am împins să stea jos și cică n-ai voie să-l împingi. Toată lumea stătea în picioare. I-am zis să iasă mai repede la schimbare, am fost avertizați că sunt mai mulți în picioare decât trebuie și atunci am primit eliminare la bancă.

Doar l-am împins în piept, nu l-am și lovit. El îmi explica faptul că arbitrul a dat fault în atac, dar, de fapt, n-a pus mâna pe apărător. I-am replicat că nu mai contează chestia asta. Important e să stea jos.

„Ar fi culmea ca jucătorul să-mi reproșeze ceva. Și-a cerut scuze după meci”

Acolo toată lumea e la cald, vrei să câștigi meciul, jucătorul îți explică o nemulțumire de pe teren, eu îi spun să stea jos ca să evităm o eliminare. Astfel de chestiuni sunt inerente în timpul jocului. Dar nici vorbă despre exagerări de genul lovit peste față!

Ar fi culmea ca jucătorul să-mi reproșeze ceva. Și-a cerut scuze după meci. Puteam fi și mai calm, dar dacă un jucător nu ascultă după ce-i spui de trei ori să stea jos apar și reacții de acest gen în tensiunea partidei”, a spus Buricea pentru gsp.ro.

Zoran Nikolic a jucat 16 minute şi a marcat un gol. Poli Timişoara a obţinut trei victorii şi a suferit două înfrângeri în actuala ediţie de campionat, la fel ca şi Dinamo. Lider este Buzău, cu maximum de puncte după patru etape.

VEZI VIDEO: 

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
