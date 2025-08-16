Scene inedite la întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Preşedintele rus nu a mai fost văzut reacţionând astfel în public

Înainte de începerea întâlnirii de la Anchorage dintre , unde subiectul principal a fost războiul din Ucraina, jurnaliștilor li s-a oferit oportunitatea de a intra în sală și de a-i filma pe participanții la summit.

Când au început întrebările pentru Putin, organizatorii au evacuat sala

Ziariștii au încercat să-i adreseze întrebări președintelui american Donald Trump și, în special, omologului său rus Vladimir Putin, dar cei doi lideri și ceilalți membri ai echipelor lor au rămas tăcuți, în ciuda tuturor încercărilor presei.

Persoanele însărcinate cu organizarea evenimentului au răspuns doar pe scurt cu „Vă mulțumim, jurnaliști!”, încercând să-i îndepărteze pe aceştia din sală.

Printre întrebările care s-au putut auzi fost „De ce ar trebui președintele Trump să aibă încredere în dumneavoastră acum, domnule președinte Putin?”, dar liderul de la Kremlin a tăcut.

🇷🇺 Putin reacts to insane western journalists screaming questions at him. 🤣 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics)

Putin a părut că strigă la jurnalişti

Preşedintele Rusiei nu a răspuns nici la întrebarea dacă ar fi de acord cu un armistițiu. A fost întrebat din nou, la fel ca pe pista aeroportului din Anchorage , şi a făcut un gest că nu a putut auzi întrebarea. De altfel, el nu s-a răspuns la nicio întrebare înaintea discuţiilor oficiale.

Însă, ceea ce au reușit camerele să surprindă au fost expresiile faciale ale lui Vladimir Putin, cu care lumea nu este obișnuită. Când un jurnalist i-a strigat o întrebare liderului de la Kremlin, acesta, la rândul său, a părut că le strigă ceva jurnaliştilor, o ipostază în care nu a mai fost văzut până acum în public.

🇺🇸🇷🇺Western journalists tried to ask Putin questions, but judging by his gestures, he didn't hear anything because of the noise. After 20 seconds of filming, all reporters were asked to leave the meeting. — Intel Slava (@Intel_Slava)

Vladimir Putin şi Donald Trump nu au luat întrebări de la jurnalişti nici la finalul celor trei ore de discuţii. După ce şi-au rostit discursurile în conferinţa de presă comună şi s-au felicitat reciproc, cei doi preşedinţi au părăsit sala fără să mai aştepte reacţia presei