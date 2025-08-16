News

Scene inedite la întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Preşedintele rus nu a mai fost văzut reacţionând astfel în public

Vladimir Putin şi Donald Trump nu au răspuns întrebărilor jurnaliştilor, dar insistenţele acestora l-au determinat pe liderul rus să facă gesturi pe care nu le-am mai văzut la el.
Daniel Spătaru
16.08.2025 | 05:23
Scene inedite la intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin Presedintele rus nu a mai fost vazut reactionand astfel in public
Grimasele lui Vladimir Putin, la întrebările jurnaliştilor americani Foto: capturi video

Înainte de începerea întâlnirii de la Anchorage dintre delegațiile SUA și Rusiei, unde subiectul principal a fost războiul din Ucraina, jurnaliștilor li s-a oferit oportunitatea de a intra în sală și de a-i filma pe participanții la summit.

ADVERTISEMENT

Când au început întrebările pentru Putin, organizatorii au evacuat sala

Ziariștii au încercat să-i adreseze întrebări președintelui american Donald Trump și, în special, omologului său rus Vladimir Putin, dar cei doi lideri și ceilalți membri ai echipelor lor au rămas tăcuți, în ciuda tuturor încercărilor presei.

Persoanele însărcinate cu organizarea evenimentului au răspuns doar pe scurt cu „Vă mulțumim, jurnaliști!”, încercând să-i îndepărteze pe aceştia din sală.

ADVERTISEMENT

Printre întrebările care s-au putut auzi  fost „De ce ar trebui președintele Trump să aibă încredere în dumneavoastră acum, domnule președinte Putin?”, dar liderul de la Kremlin a tăcut.

Putin a părut că strigă la jurnalişti

Preşedintele Rusiei nu a răspuns nici la întrebarea dacă ar fi de acord cu un armistițiu. A fost întrebat din nou, la fel ca pe pista aeroportului din Anchorage dacă „va înceta să ucidă civili”, şi a făcut un gest că nu a putut auzi întrebarea. De altfel, el nu s-a răspuns la nicio întrebare înaintea discuţiilor oficiale.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Însă, ceea ce au reușit camerele să surprindă au fost expresiile faciale ale lui Vladimir Putin, cu care lumea nu este obișnuită. Când un jurnalist i-a strigat o întrebare liderului de la Kremlin, acesta, la rândul său, a părut că le strigă ceva jurnaliştilor, o ipostază în care nu a mai fost văzut până acum în public.

ADVERTISEMENT
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț,...
Digisport.ro
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave

Vladimir Putin şi Donald Trump nu au luat întrebări de la jurnalişti nici la finalul celor trei ore de discuţii. După ce şi-au rostit discursurile în conferinţa de presă comună şi s-au felicitat reciproc, cei doi preşedinţi au părăsit sala fără să mai aştepte reacţia presei

ADVERTISEMENT
Întâlnirea Trump – Putin Alaska 2025. Ce decizii s-au luat. Trump: „Îl voi...
Fanatik
Întâlnirea Trump – Putin Alaska 2025. Ce decizii s-au luat. Trump: „Îl voi suna pe Zelenski, îi voi spune totul” / Putin: „Ne revedem la Moscova!”
Video. Momentul în care Donald Trump îl aplaudă pe Vladimir Putin. Gestul a...
Fanatik
Video. Momentul în care Donald Trump îl aplaudă pe Vladimir Putin. Gestul a stârnit milioane de comentarii
Fiica Elenei Lasconi, atac dur la adresa ministrului de externe. De ce o...
Fanatik
Fiica Elenei Lasconi, atac dur la adresa ministrului de externe. De ce o acuză pe Oana Țoiu: “Chiar nu-ți pasă?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Noul erou al FCSB-ului a intrat pe 'radarul' lui Gigi Becali: 'Îl strică...
iamsport.ro
Noul erou al FCSB-ului a intrat pe 'radarul' lui Gigi Becali: 'Îl strică și pe el'
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract...
gsp.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Florinel Coman, OUT!
Digisport.ro
Florinel Coman, OUT!
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o...
gsp.ro
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o lecție pentru toți!”
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă...
Libertatea.ro
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!