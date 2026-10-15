Scene îngrozitoare la Split: derapajul antisemit al ultrașilor croați a fost reeditat după 31 de ani. Video

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Duelul dintre Hajduk Split și Ajax Amsterdam a fost umbrit de gesturile fanilor gazdelor, întâmplate chiar înaintea partidei. Fanii croați au avut un derapaj scandalos în timp ce se deplasau spre arena Poljud, cea care . Gesturile scandaloase din prezent sunt o reeditare a unui alt derapaj al fanilor, din urmă cu 31 de ani.

Ultrașii lui Hajduk Split, derapaj antisemit înaintea meciului cu Ajax

Ultrașii lui Hajduk Split, din grupul Torcida, au atacat dur grupurile rivalei din Olanda. Suporterii lui Ajax își asumă , iar acest motiv a fost ținta atacurilor scandaloase ale fanilor croați. În drum spre arena din oraș, au avut mai multe scandări cu trimitere la holocaust, Adolf Hitler și ură față de comunitatea evreiască: „Auschwitz”, „Scoală-te, Adolf!”, „Călcați-i în picioare pe evrei!” sau ”Aprind furnalele înalte, trei rânduri de cocs, patru evrei. Evreul țipă!”, potrivit .

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Mai mult, fanii s-au deplasat spre stadion în spatele unui Taxi ce transporta un sicriu pe care era scris cu vopsea ”Ajax”. Gestul a reeditat derapajul fanilor lui Hajduk Split din 1995, când cele două echipe s-au întâlnit pentru prima dată în istorie. Atunci, sicriul a fost lovit cu picioarele de ultrașii croați și distrus total. Poliția din Split a oferit un comunicat legat de scenele tulburătoare din oraș.

15.10.2026, LIVE: Hajduk Split🇭🇷 – Ajαx Amsterdam🇳🇱, Torcida today, with the same car from 31 years ago—the last time Hajduk and Ajax played at Poljud, click here for more: https://t.co/w88c1AHmgc All in one place. Tap to download.

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„În timpul marșului suporterilor gazdă, au fost observate declarații cu caracter penal. A fost inițiată o anchetă penală pentru a stabili toate faptele, a identifica autorii și a lua măsuri legale ulterioare împotriva acestora”, au transmis oficialii autorităților din Split, conform publicației olandeze .

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Ultrașii lui Hajduk Split, implicați în mai multe incidente violente

Ultrașii croaților nu sunt la primul derapaj din acest sezon. La mijlocul lunii august, s-au bătut brutal cu omologii de la Dinamo Zagreb, în aeroport, după deplasarea la Vilnius. Filmările de la acel moment au arătat mai multe lovituri nemiloase între cele două facțiuni. Ultrașii lui Hajduk Split au ripostat după ce nucleul dur al echipei din Capitală ar fi plănuit să fure un steag al rivalilor, pentru a se lăudat cu captura.

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Istoricul violent al celor două echipe este încărcat de multe episoade. Celebru a devenit și incidentul din vara anului 2025. Atunci, ultrașii lui Dinamo Zagreb au mers în cartierul facțiunii principale a lui Hajduk, din Split. Atunci, cei 80 de ultrași ai lui Dinamo Zagreb au făcut față celor 200 de rivali pregătiți de bătaie. Poliția croată a făcut zeci de arestări după incidentul violent.