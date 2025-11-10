Scene ireale în Spania! Legenda lui Real Madrid a văzut cartonașul roșu după o bătaie generală pe gazon. Video

Seria de cinci victorii consecutive a lui Real Madrid Castilla s-a încheiat duminică, echipa secundă a „galacticilor” fiind învinsă cu 3-0 pe terenul celor de la Merida AD în etapa a 11-a din Primera RFEF, divizia a treia spaniolă. Spre finalul jocului, fotbaliștii și antrenorii celor două formații s-au încăierat pe gazon, iar arbitrul a acordat trei cartonașe roșii oaspeților, printre cei eliminați numărându-se și tehnicianul Alvaro Arbeloa.
Merida a învins-o pe Real Madrid Castilla cu 3-0 după o „dublă” semnată de Luis Pareja și un autogol al lui Victor Valdepenas. Deși jocul era decis de multe minute, partida a „explodat” în prelungiri, când David Jimenez a fost eliminat pentru o intrare criminală asupra unui adversar.
Jucătorii celor două formații, inclusiv cei de pe bancă, dar și antrenorii, au fost implicați într-o bătaie generală, fiind nevoie inclusiv de intervenția poliției. După eliminarea lui Jimenez, „centralul” a mai acordat alte două cartonașe roșii celor de la Real Madrid Castilla: fotbalistului Manuel Angel și antrenorului principal Alvaro Arbeloa. Fostul fundaș a preluat echipa secundă în vara acestui an, înlocuind un alt nume uriaș din istoria lui Real Madrid, Raul, care se aflase la cârma echipei în ultimele șase sezoane.
Actualul tehnician al lui Real Madrid Castilla a început fotbalul la Zaragoza înainte de a face pasul spre academia madrilenilor, în 2001. La începutul carierei, a evoluat timp de trei sezoane pentru echipa pe care o antrenează acum, debutând însă și pentru formația de seniori, unde a strâns doar 4 partide. În 2006, s-a transferat la Deportivo, unde a petrecut doar un sezon înainte de a semna cu Liverpool. După doi ani pe Anfield, a revenit la Real Madrid, care a plătit 5 milioane de lire sterline în schimbul său.
Arbeloa a petrecut șapte sezoane pe „Santiago Bernabeu” în a doua sa perioadă la club, cucerind de două ori trofeul UEFA Champions League, dar și un titlu în La Liga. Fundașul dreapta, care și-a încheiat cariera de fotbalist la West Ham United, a strâns și 56 de selecții pentru prima reprezentativă a Spaniei, făcând parte din generația fabuloasă care a cucerit trei trofee majore la rând, EURO 2008, Cupa Mondială din 2010 și EURO 2012. Înainte să devină antrenor principal la echipa secundă a Realului, Arbeloa a activat timp de cinci ani în academia clubului.