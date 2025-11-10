Scene ireale în Spania! Legenda lui Real Madrid a văzut cartonașul roșu după o bătaie generală pe gazon. Video

ADVERTISEMENT

Seria de cinci victorii consecutive a lui Real Madrid Castilla s-a încheiat duminică, echipa secundă a „galacticilor” fiind învinsă cu 3-0 pe terenul celor de la Merida AD în etapa a 11-a din Primera RFEF, divizia a treia spaniolă. Spre finalul jocului, fotbaliștii și antrenorii celor două formații s-au încăierat pe gazon, iar arbitrul a acordat trei cartonașe roșii oaspeților, printre cei eliminați numărându-se și tehnicianul Alvaro Arbeloa.

Legenda lui Real Madrid a văzut cartonașul roșu după o bătaie generală pe gazon. De la ce a pornit totul

Merida a învins-o pe Real Madrid Castilla cu 3-0 după o „dublă” semnată de Luis Pareja și un autogol al lui Victor Valdepenas. Deși jocul era decis de multe minute, partida a „explodat” în prelungiri, când David Jimenez a fost eliminat pentru o intrare criminală asupra unui adversar.

Ya venía calentito el – Castilla, y al final se ha liado… La secuencia completa de lo ocurrido al final del encuentro: la entrada fortísima de David Jiménez con 3-0, la tangana, y la expulsión de Arbeloa. Hasta la policía por el césped. Una locura. — Guille Pérez (@guiperezzz)

Jucătorii celor două formații, inclusiv cei de pe bancă, dar și antrenorii, au fost implicați într-o bătaie generală, fiind nevoie inclusiv de intervenția poliției. După eliminarea lui Jimenez, „centralul” a mai acordat alte două cartonașe roșii celor de la Real Madrid Castilla: fotbalistului Manuel Angel și antrenorului principal Alvaro Arbeloa. Fostul fundaș a preluat echipa secundă în vara acestui an, , care se aflase la cârma echipei în ultimele șase sezoane.

Cine este Alvaro Arbeloa

Actualul tehnician al lui Real Madrid Castilla a început fotbalul la Zaragoza înainte de a face pasul spre academia madrilenilor, în 2001. La începutul carierei, a evoluat timp de trei sezoane pentru echipa pe care o antrenează acum, debutând însă și pentru formația de seniori, unde a strâns doar 4 partide. În 2006, s-a transferat la Deportivo, unde a petrecut doar un sezon înainte de a semna cu Liverpool. După doi ani pe Anfield, a revenit la , care a plătit 5 milioane de lire sterline în schimbul său.

Arbeloa a petrecut șapte sezoane pe „Santiago Bernabeu” în a doua sa perioadă la club, cucerind de două ori trofeul UEFA Champions League, dar și un titlu în La Liga. Fundașul dreapta, care și-a încheiat cariera de fotbalist la West Ham United, a strâns și 56 de selecții pentru prima reprezentativă a Spaniei, făcând parte din generația fabuloasă care a cucerit trei trofee majore la rând, EURO 2008, Cupa Mondială din 2010 și EURO 2012. Înainte să devină antrenor principal la echipa secundă a Realului, Arbeloa a activat timp de cinci ani în academia clubului.