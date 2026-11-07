Nu s-a văzut la TV! Încăierare între jucători la Valencia – Real Madrid: Bellingham și Rudiger, acuzați de lovire! Video

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Sâmbătă seară, a jucat pe terenul celor de la Valencia în cadrul etapei cu numărul 12 din acest sezon de „Galacticii” au câștigat cu scorul de 3-0, grație golurilor marcate de Valverde în minutul 28, Guler în minutul 36 și Mbappe în minutul 75. Partida de pe „Mestalla” a fost una extrem de tensionată.

Tensiuni imense la meciul Valencia – Real Madrid 0-3

Iar din acest punct de vedere „atracția principală” a fost reprezentată de duelul dintre Cucurella și Maffeo. Cei doi s-au șicanat de mai multe ori pe parcursul jocului, iar în prima repriză a existat inclusiv un moment în care fundașul dreapta al gazdelor l-a lovit ușor cu palma peste cap pe adversar, fără să fie însă vorba despre ceva foarte evident sau violent.

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Fotbalistul gazdelor, discurs dur chiar pe gazon. Încăierare între jucători pe tunel

Pe de altă parte însă, imediat după ce prima repriză s-a terminat, Maffeo a fost foarte enervat de faptul că a fost solicitat de către cei de la DAZN pentru deja tradiționalul scurt interviu din drumul spre vestiare, chiar pe gazon, și astfel a avut o ieșire nervoasă practic fără precedent la adresa arbitrului, pe care l-a acuzat că a fluierat, în viziunea lui, mult prea ușor unele faulturi în favoarea celor de la Real Madrid.

„Chiar nu vreau să fac acest interviu, e o prostie, acest interviu e complet deplasat, jucăm un joc… Oricum dă faulturi care nu sunt faulturi. Interviul s-a terminat, gata, întrebați ce vreți”, a spus el în primă fază, citat de Ulterior, jurnalistul respectiv a insistat asupra acestui subiect constituit de arbitraj, iar fotbalistul de la Valencia a replicat:

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Ce i-a reproșat Maffeo arbitrului. La final și-a prezentat scuzele față de jurnalistul respectiv

„Arbitrul trebuie doar să fie mai corect, atât. Nu a fost fault la primul gol (n.r. într-o fază premergătoare golului, în care el a și fost avertizat cu galben), iar asta ne afectează. Evident, trebuie să intrăm în careu, trebuie să ne îmbunătățim jocul, atât. Cred că echipa se descurcă bine. Și atât”. La scurt timp după încheierea meciului, jurnaliștii de la au publicat un clip video din care reiese că în acele momente Maffeo și Cucurella au făcut în cele din urmă pace. De asemenea, tot în acele minute, Maffeo a mers și și-a prezentat scuzele față de jurnalistul respectiv de la flash-interviu.

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În schimb, revenind la tensiunile de la pauza partidei, mai multe surse din Spania informează că pe tunelul care duce spre vestiare jucătorii celor două echipe chiar s-ar fi încăierat, iar Bellingham și Rudiger sunt acuzați că i-ar fi lovit pe unii dintre stewarzii aflați atunci în zona respectivă.

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🚨 | Según informa @Generaldepie_, hubo tangana al descanso en los vestuarios de Mestalla. 🇪🇸👀 👊 Bellingham y Rüdiger llegaron a golpear al personal de seguridad 🏟️ Valencia – Real Madrid https://t.co/L2eG0KUoXn — Laliga News (@laligaa_neews)



Grație acestei victorii de la Valencia, Real Madrid a egalat-o pe marea rivală FC Barcelona în fruntea clasamentului din La Liga, cele două echipe având în prezent câte 30 de puncte, doar că gruparea blaugrana încă nu a jucat în această etapă cu numărul 12. Catalanii au însă parte de o misiune dificilă duminică seară, pe terenul celor de la Atletico Madrid.