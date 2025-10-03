Scene jenante la Clinceni! Fanii lui Dinamo nu au putut intra în stadion. Motivul uluitor pentru care au așteptat minute în șir în ploaie și frig, deși meciul începuse. Foto

Organizarea lasă de dorit la Clinceni, acolo unde, la această oră, se desfășoară duelul din Superliga României dintre Unirea Slobozia și Dinamo. Galeria echipei oaspete nu a putut intra pe stadion. Cozile sunt imense, iar ploaia torențială nu face decât să complice și mai mult lucrurile.
Sunt probleme serioase la stadionul din Clinceni. Jucătorii celor două echipe nu reușesc să creeze mai nimic pe teren, întrucât mingea nu sare din cauza bălților uriașe formate în urma ploilor din ultimele ore.
Nici la porțile de acces lucrurile nu arată mai bine. Înainte de lovitura de start s-a creat o aglomerație de nedescris, iar organizatorii nu au reușit să facă față numărului mare de suporteri veniți de la București să o susțină pe Dinamo.
În minutul 20, la porțile stadionului din Clinceni erau încă aproximativ 300 de suporteri din galeria lui Dinamo care nu au reușit să intre în incinta arenei. Tensiunea este una destul de mare, având în vedere că ultrașii sunt obligați să aștepte în ploaie.
Ba mai mult, se pare că funcționează un singur scanner de bilete. Din acest motiv, accesul se face atât de lent. În plus, suporterii nu au voie să intre cu umbrele și se pot proteja de ploaia torențială doar cu pelerine.
Unirea Slobozia: Gurău – A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, C. Toma – Coadă,, Hamdiu – Afalna, Jeno, Florescu – Said
Rezerve: R. Popa, Ibrian, Bărbuț, R. Negru, Șerbănică, A. Dragu, Vl. Pop, Deaconu, C. Rotund, Bărbuț, F. Purece, Torres, Dulcea
Antrenor: Andrei Prepeliță
Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Al. Pop, Musi
Rezerve: Roșca, Licsandru, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean
Antrenor: Zeljko Kopic