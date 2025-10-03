Sport

Scene jenante la Clinceni! Fanii lui Dinamo nu au putut intra în stadion. Motivul uluitor pentru care au așteptat minute în șir în ploaie și frig, deși meciul începuse. Foto

Scene rușinoase în afara stadionului din Clinceni. Suporterii de la Dinamo nu au putut intra în incinta arenei minute bune. De la ce a pornit totul.
Alex Bodnariu
03.10.2025 | 21:19
Scene jenante la Clinceni Fanii lui Dinamo nu au putut intra in stadion Motivul uluitor pentru care au asteptat minute in sir in ploaie si frig desi meciul incepuse Foto
ULTIMA ORĂ
Imagini neverosimile la Clinceni. Suporterii lui Dinamo, ținuți în ploaie de forțele de ordine

Organizarea lasă de dorit la Clinceni, acolo unde, la această oră, se desfășoară duelul din Superliga României dintre Unirea Slobozia și Dinamo. Galeria echipei oaspete nu a putut intra pe stadion. Cozile sunt imense, iar ploaia torențială nu face decât să complice și mai mult lucrurile.

ADVERTISEMENT

Condiții aproape impracticabile la Unirea Slobozia – Dinamo

Sunt probleme serioase la stadionul din Clinceni. Jucătorii celor două echipe nu reușesc să creeze mai nimic pe teren, întrucât mingea nu sare din cauza bălților uriașe formate în urma ploilor din ultimele ore.

Haos total la porțile stadionului! Suporterii lui Dinamo nu au reușit să intre în stadion în minutul 20

Nici la porțile de acces lucrurile nu arată mai bine. Înainte de lovitura de start s-a creat o aglomerație de nedescris, iar organizatorii nu au reușit să facă față numărului mare de suporteri veniți de la București să o susțină pe Dinamo.

ADVERTISEMENT

În minutul 20, la porțile stadionului din Clinceni erau încă aproximativ 300 de suporteri din galeria lui Dinamo care nu au reușit să intre în incinta arenei. Tensiunea este una destul de mare, având în vedere că ultrașii sunt obligați să aștepte în ploaie.

Ba mai mult, se pare că funcționează un singur scanner de bilete. Din acest motiv, accesul se face atât de lent. În plus, suporterii nu au voie să intre cu umbrele și se pot proteja de ploaia torențială doar cu pelerine.

ADVERTISEMENT
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România....
Digi24.ro
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
Imagini neverosimile la Clinceni. Suporterii lui Dinamo, ținuți în ploaie de forțele de ordine
Imagini neverosimile la Clinceni. Suporterii lui Dinamo, ținuți în ploaie de forțele de ordine

Echipele de start la Unirea Slobozia – Dinamo

Unirea Slobozia: Gurău – A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, C. Toma – Coadă,, Hamdiu – Afalna, Jeno, Florescu – Said
Rezerve: R. Popa, Ibrian, Bărbuț, R. Negru, Șerbănică, A. Dragu, Vl. Pop, Deaconu, C. Rotund, Bărbuț, F. Purece, Torres, Dulcea
Antrenor: Andrei Prepeliță

ADVERTISEMENT
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a...
Digisport.ro
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Al. Pop, Musi
Rezerve: Roșca, Licsandru, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean
Antrenor: Zeljko Kopic

Rezultate SuperLiga, etapa 12. Unirea Slobozia – Dinamo 0-0. Plouă torențial la Clinceni!
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 12. Unirea Slobozia – Dinamo 0-0. Plouă torențial la Clinceni!
Mihai Stoica, premoniții-șoc înainte de meciurile FCSB cu Go Ahead Eagles și Young...
Fanatik
Mihai Stoica, premoniții-șoc înainte de meciurile FCSB cu Go Ahead Eagles și Young Boys Berna: „A mai mare ca B, B mai mare ca C…”
Scene uluitoare pe gazon! Fotbalistul a căzut în genunchi în fața arbitrului, iar...
Fanatik
Scene uluitoare pe gazon! Fotbalistul a căzut în genunchi în fața arbitrului, iar imaginile au făcut înconjurul lumii. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct:...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct: 'Eu fac echipa, tu antrenezi!'. Apoi l-a ofertat pe înlocuitor chiar în fața sa, după ce a fost refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!