Scene nemaivăzute în fotbal, petrecute în Rusia! Ce s-a putut întâmpla după ce fotbalistul a fost eliminat și i-a aruncat tricoul unui suporter. Video

Mihai Dragomir
19.09.2025 | 00:02
Cea mai amuzantă eliminare. Fază hazlie la un meci de fotbal din Rusia. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Situație nemaivăzută în fotbal. Meciul Zenit Sankt Petersburg – Akhmat 2-1 a conținut o fază extrem de bizară în urma unui cartonaș roșu acordat de arbitru. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul eliminat.

Zenit a obținut o victorie importantă în Cupa Rusiei după ce a învins-o cu 2-1, pe teren propriu, pe Akhmat. Deși rezultatul nu spune mare lucru, ceea ce s-a întâmplat pe durata partidei a fost cu adevărat deosebit.

Mai exact, Nadar Ghandri a fost eliminat în prelungiri. Fundașul în vârstă de 30 de ani a părăsit terenul și, înainte de a intra în tunel, a decis ca tricoul său să ajungă la fani, astfel că l-a aruncat în tribună.

Totul s-a schimbat radical apoi. „Centralul” a realizat ulterior că făcuse o greșeală, a anulat eliminarea și l-a chemat pe Ghandri înapoi pe teren, însă jucătorul nu mai avea tricoul de joc.

Suporterul a renunțat la „cadou” pentru a-și ajuta echipa de suflet, returnându-i tricoul lui Ghandri. Fotbalistul a reușit astfel să termine meciul îmbrăcat corespunzător. Totul a fost surprins de camerele de filmat.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
