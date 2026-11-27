Always Ready a câștigat finala Cupei Boliviei, după ce a remizat, în retur, în fața lui Real Potosi, 0-0. Trofeul a fost câștigat de trupa din El Alto, grație victoriei din tur, 3-1. Totuși, fluierul final al partidei nu a stârnit fiesta pe Estadio Victor Agustin Ugarte, ci a adus în prim-plan un moment șocant.
”Centralul” partidei retur, Jordy Aleman, a fluierat sfârșitul partidei, iar tensiunile au crescut la cote alarmante pe teren. Jucătorii lui Real Potosi nu și-au stăpânit nemulțumirea și l-au înconjurat pe arbitru, pentru a cere explicații în urma unor decizii controversate din timpul partidei. Gestul fotbaliștilor nu a fost bine văzut de arbitru.
Jordy Aleman, exasperat de atitudinea fotbaliștilor lui Real Potosi, nu și-a putut controla nervii. ”Centralul” a fost zărit în timp ce l-a lovit cu pumnul, în față, pe jucătorul Cristian Martinez. Conform Marca, acesta a rămas întins pe teren și a sângerat în urma loviturii încasate. Deși violențele din teren s-au oprit acolo, tensiunea a continuat.
După ce a părăsit terenul, Cristian Martinez nu a iertat gestul ”centralului”. Fotbalistul ar fi pregătit să îl reclame pe Jordy Aleman, astfel încât reacția sa violentă să fie sancționată. Potrivit The Sun, furia arbitrului ar fi fost declanșată după ce jucătorul i-ar fi spus: ”Sper ca mama ta să moară”.
🇧🇴🏆😳 Un árbitro GOLPEÓ al arquero de Real Potosí (el argentino Cristian Martínez) en la final de la Copa Bolivia.
Se enfrenta a una sanción económica y de hasta TRES AÑOS sin dirigir. ‼️ https://t.co/nLaB34Vk0x
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 26, 2026
Un alt episod șocant a avut loc tot în cursul acestei săptămâni. Meciul dintre Al Jazira, echipa lui Cosmin Olăroiu, și Gol Gohar, din Liga Campionilor Asiei 2, 1-0, a consemnat calificarea românului în fazele eliminatorii ale competiției. Totuși, arbitrul partidei, Hanna Hattab, a creat un scandal uriaș după o fază controversată de joc.
După un fault comis de un fundaș al lui Cosmin Olăroiu, ”centralul” din Siria i-a acordat cartonașul galben portarului echipei. După patru minute în care a analizat faza, alături de al patrulea oficial, a anulat avertismentul. La pauza partidei, oficialii lui Gol Gohar ar fi semnalat că arbitrul s-ar afla în stare de ebrietate.
Mai mult, jucătorii din Iran au amenințat că nu mai revin pe teren în cazul în care Hanna Hattab s-ar afla în continuare la centru. Astfel, oficialii partidei au decis să îl înlocuiască pe sirian cu arbitrul de rezervă. Meciul a fost reluat, dar Gol Gohar nu a reușit să mai revină pe tabelă.