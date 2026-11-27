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Always Ready a câștigat finala Cupei Boliviei, după ce a remizat, în retur, în fața lui Real Potosi, 0-0. Trofeul a fost câștigat de trupa din El Alto, grație victoriei din tur, 3-1. Totuși, fluierul final al partidei nu a stârnit fiesta pe Estadio Victor Agustin Ugarte, ci a adus în prim-plan un moment șocant.

Arbitrul finalei Cupei Boliviei a lovit un fotbalist cu pumnul în față

”Centralul” partidei retur, Jordy Aleman, a fluierat sfârșitul partidei, iar tensiunile au crescut la cote alarmante pe teren. Jucătorii lui Real Potosi nu și-au stăpânit nemulțumirea și l-au înconjurat pe arbitru, pentru a cere explicații în urma unor decizii controversate din timpul partidei. Gestul fotbaliștilor nu a fost bine văzut de arbitru.

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Jordy Aleman, exasperat de atitudinea fotbaliștilor lui Real Potosi, nu și-a putut controla nervii. ”Centralul” a fost zărit în timp ce l-a , în față, pe jucătorul Cristian Martinez. Conform , acesta a rămas întins pe teren și a sângerat în urma loviturii încasate. Deși violențele din teren s-au oprit acolo, tensiunea a continuat.

După ce a părăsit terenul, Cristian Martinez nu a iertat gestul ”centralului”. Fotbalistul ar fi pregătit să îl reclame pe Jordy Aleman, astfel încât reacția sa violentă să fie sancționată. Potrivit , furia arbitrului ar fi fost declanșată după ce jucătorul i-ar fi spus: ”Sper ca mama ta să moară”.

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🇧🇴🏆😳 Un árbitro GOLPEÓ al arquero de Real Potosí (el argentino Cristian Martínez) en la final de la Copa Bolivia. Se enfrenta a una sanción económica y de hasta TRES AÑOS sin dirigir. ‼️ https://t.co/nLaB34Vk0x — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero)



Arbitrul de la meciul lui Olăroiu, acuzat că s-a prezentat beat

Un alt episod șocant a avut loc tot în cursul acestei săptămâni. Meciul dintre Al Jazira, echipa lui Cosmin Olăroiu, și Gol Gohar, din Liga Campionilor Asiei 2, 1-0, a consemnat calificarea românului în fazele eliminatorii ale competiției. Totuși, arbitrul partidei, Hanna Hattab, a creat un scandal uriaș după o fază controversată de joc.

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După un fault comis de un fundaș al lui Cosmin Olăroiu, ”centralul” din Siria i-a acordat cartonașul galben portarului echipei. După patru minute în care a analizat faza, alături de al patrulea oficial, a anulat avertismentul. La pauza partidei, .

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Mai mult, jucătorii din Iran au amenințat că nu mai revin pe teren în cazul în care Hanna Hattab s-ar afla în continuare la centru. Astfel, oficialii partidei au decis să îl înlocuiască pe sirian cu arbitrul de rezervă. Meciul a fost reluat, dar Gol Gohar nu a reușit să mai revină pe tabelă.