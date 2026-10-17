Scene neverosimile în Uruguay! Arbitrul a dat cartonașul roșu cu telefonul

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Nacional Montevideo s-a impus împotriva lui Rentistas, în optimile de finală ale , 3-0. Totuși, în centrul atenției a fost arbitrul partidei. Acesta nu s-a folosit de clasicile cartonașe pentru a-i avertiza pe jucători în timpul partidei și a găsit o variantă inedită de a acorda cartonașele.

Un arbitru din Uruguay a dat cartonașul roșu cu telefonul

Eduardo Varela, ”centralul” partidei din Capitala Uruguayului, a renunțat la cartonașele clasice din plastic și a găsit o variantă modernă prin care să le acorde avertismente fotbaliștilor. Arbitrul a intrat pe teren cu un device electronic portabil, al cărui ecran se colora la alegere în galben sau roșu.

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Primul jucător avertizat cu un cartonaș galben electronic a fost Juan Pablo Plada. În minutul 12 al partidei, fotbalistul lui Rentistas l-a faultat pe Maxi Silvera. Eduardo Varela a folosit același device pe toată durata partidei, iar o altă premieră a fost înregistrată în minutul 90. Nahuel Gelos, atacantul lui Nacional Montevideo, a fost primul fotbalist eliminat după ce a primit cartonașul roșu digital.

Uruguay a devenit terenul de testare pentru schimbarea cartonașelor tradiționale. Federația de la Montevideo a realizat un partereriat cu o firmă de tehnologie pentru a crea dispozitivele similare cu un smartphone, ce indică avertismentul primit de fotbaliști. Device-ul dispune de butoane care permit arbitrului să lumineze culoarea dorită: galben sau roșu. Datele legate de jucătorii avertizați sunt înregistrate automat în sistemul forului uruguayan. Sistemul este conceput pentru a funcționa chiar și în lipsa unei conexiuni la o rețea Wi-Fi, conform .

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Sistemul nu este perfect optimizat

Fanii care au asistat la duelul dintre Nacional Montevideo și Rentistas au avut probleme în a distinge culoarea cartonașului acordat de Eduardo Varela. Problema a fost mai accentuată în timpul unui meci amical, disputat între Defensor Sporting și Plaza Colonia, când, din cauza luminii soarelui, ecranul dispozitivului a fost imposibil de descifrat de la distanță.

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Sistemul poate suferi schimbări de-a lungul timpului, astfel încât să fie optimizat. Scopul final ar fi utilizarea device-ului la nivel mondial. La finalul perioadei de testare, va analiza eficiența folosirii cartonașelor electronice în timpul meciurilor de fotbal. În cazul în care nu există nicio variantă fiabilă de utilizare, proiectul va fi retras.