Sport

Scene neverosimile la baschet! Imnul României, huiduit copios de maghiari la meciul câștigat de naționala țării vecine cu 86-66. Video

Un nou act de rasism în sportul mondial. Imnul României, huiduit de maghiari la meciul de baschet dintre cele două echipe naționale.
Mihai Dragomir
16.08.2025 | 23:44
Scene neverosimile la baschet Imnul Romaniei huiduit copios de maghiari la meciul castigat de nationala tarii vecine cu 8666 Video
ULTIMA ORĂ
Huiduieli în timpul imnului. Naționala de baschet a României, probleme la meciul contra reprezentativei Ungariei. Sursa Foto: Captură FIBA Basketball.

Sportul are parte chiar și în 2025 de momente care nu îi fac cinste. Jucătorii echipei naționale de baschet a României au fost huiduiți la Szolnok de fanii maghiari, chiar în timpul intonării imnului.

ADVERTISEMENT

Maghiarii au huiduit imnul României la meciul de baschet câștigat de naționala vecină

Nu a trecut mult timp de la evenimentele scandaloase din fotbal, când presa din Ungaria l-a acuzat pe Andrei Nicolescu de atitudine „anti-maghiară”, iar la meciul Dinamo – FC Botoșani s-au auzit scandări xenofobe, căci disensiunile s-au mutat la baschet.

Ultimul meci din grupa E a fazei a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027 le-a adus față în față pe naționala Ungariei și pe cea a României, la Szolnok. Reprezentativa țării vecine s-a impus cu scorul de 86-66 (40-38). Principalii marcatori ai partidei au fost Reuvers (25 puncte), Perl (16), Benke (12), pentru Ungaria, respectiv Căţe (14), Tohotan (10) și Doculescu (9), pentru naționala noastră.

ADVERTISEMENT

De parcă scorul nu a fost destul de dur, jucătorii români au avut parte de o lovitură chiar înaintea startului partidei. Mai exact, după ce ambele formații s-au prezentat pe teren, a urmat intonarea imnurilor.

Primii care au beneficiat de acest moment au fost jucătorii români, însă totul a fost umbrit de huiduieli puternice din partea publicului. Sportivii români au încercat să își mențină atitudinea neschimbată în fața primirii ostile, deși strigătele se auzeau din ce în ce mai tare din tribune.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Naționala României în precalificările europene ale FIBA World Cup 2027

În ciuda rezultatului nefast, „tricolorii” sunt calificați deja în turul I al preliminariilor europene încă din etapa trecută, acumulând astfel 7 puncte și ocupând primul loc momentan. Ungaria se află locul 2 (5 puncte) iar Macedonia de Nord pe 3 (3 puncte).

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente...
Digisport.ro
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant

Precedentele rezultate ale naționalei României în grupa E au fost următoarele: 80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, respectiv 76-64 cu Ungaria. Macedonia de Nord – Ungaria, ultimul meci din grupă programat pe 20 august, va stabili clasamentul final şi parcursul primelor două clasate în preliminarii.

ADVERTISEMENT

Momentul în care imnul României a fost huiduit la Szolnok:

SuperLiga, live video etapa 6. Cum arată clasamentul după Petrolul – Hermannstadt 1-1....
Fanatik
SuperLiga, live video etapa 6. Cum arată clasamentul după Petrolul – Hermannstadt 1-1. Toate rezultatele de până acum și programul de duminică
„Se implică Dan Șucu la echipă?”. Cum a răspuns Costel Gâlcă și ce...
Fanatik
„Se implică Dan Șucu la echipă?”. Cum a răspuns Costel Gâlcă și ce a spus despre Gigi Becali și Mihai Stoica înainte de Rapid – FCSB: „Am terminat orice discuție”. Video
Cristiano Ronaldo i-a făcut Georginei cadouri de 300.000 de euro cu ocazia logodnei:...
Fanatik
Cristiano Ronaldo i-a făcut Georginei cadouri de 300.000 de euro cu ocazia logodnei: de la ceasuri la mașini de lux
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Florin Prunea a vrut 'să-și umfle mușchii', dar a făcut cale întoarsă: 'Tu...
iamsport.ro
Florin Prunea a vrut 'să-și umfle mușchii', dar a făcut cale întoarsă: 'Tu știi cine e acolo? Nicu Gheară'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!