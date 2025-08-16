Scene neverosimile la baschet! Imnul României, huiduit copios de maghiari la meciul câștigat de naționala țării vecine cu 86-66. Video

Sportul are parte chiar și în 2025 de momente care nu îi fac cinste. Jucătorii echipei naționale de baschet a României au fost huiduiți la Szolnok de fanii maghiari, chiar în timpul intonării imnului.

Maghiarii au huiduit imnul României la meciul de baschet câștigat de naționala vecină

Nu a trecut mult timp de la evenimentele scandaloase din fotbal, când , iar , căci disensiunile s-au mutat la baschet.

Ultimul meci din grupa E a fazei a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027 le-a adus față în față pe naționala Ungariei și pe cea a României, la Szolnok. Reprezentativa țării vecine s-a impus cu scorul de 86-66 (40-38). Principalii marcatori ai partidei au fost Reuvers (25 puncte), Perl (16), Benke (12), pentru Ungaria, respectiv Căţe (14), Tohotan (10) și Doculescu (9), pentru naționala noastră.

De parcă scorul nu a fost destul de dur, jucătorii români au avut parte de o lovitură chiar înaintea startului partidei. Mai exact, după ce ambele formații s-au prezentat pe teren, a urmat intonarea imnurilor.

Primii care au beneficiat de acest moment au fost jucătorii români, însă totul a fost umbrit de huiduieli puternice din partea publicului. Sportivii români au încercat să își mențină atitudinea neschimbată în fața primirii ostile, deși strigătele se auzeau din ce în ce mai tare din tribune.

Naționala României în precalificările europene ale FIBA World Cup 2027

În ciuda rezultatului nefast, „tricolorii” sunt calificați deja în turul I al preliminariilor europene încă din etapa trecută, acumulând astfel 7 puncte și ocupând primul loc momentan. Ungaria se află locul 2 (5 puncte) iar Macedonia de Nord pe 3 (3 puncte).

Precedentele rezultate ale naționalei României în grupa E au fost următoarele: 80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, respectiv 76-64 cu Ungaria. Macedonia de Nord – Ungaria, ultimul meci din grupă programat pe 20 august, va stabili clasamentul final şi parcursul primelor două clasate în preliminarii.

Momentul în care imnul României a fost huiduit la Szolnok: