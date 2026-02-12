Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Scene reprobabile înainte de Universitatea Craiova – FCSB! Ștefan Târnovanu, scuipat la ieşirea de la vestiare. Video exclusiv

Ștefan Târnovanu a fost ținta suporterilor olteni înainte de startul partidei dintre Craiova și FCSB din Cupa României Betano! Portarul campioanei a fost scuipat de unul dintre suporterii gazdelor
Ciprian Păvăleanu
12.02.2026 | 20:59
Scene reprobabile inainte de Universitatea Craiova FCSB Stefan Tarnovanu scuipat la iesirea de la vestiare Video exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ștefan Târnovanu a fost scuipat fără niciun motiv de un fan al Universității Craiova. Foto: Colaj FANATIK
Universitatea Craiova – FCSB este una dintre cele mai așteptate partide ale acestei etape, însă scenele dinaintea meciului nu fac cinste fotbalului și nici competiției. Ștefan Târnovanu a fost scuipat de unul dintre fanii olteni imediat cum a ieșit de la vestiare.

Ștefan Târnovanu, scuipat pe „Ion Oblemenco”. Suporterii olteni l-au luat imediat la țintă

Ștefan Târnovanu a pierdut poarta lui FCSB în acest final de sezon. Acest lucru nu s-a întâmplat în urma prestațiilor sale slabe, el chiar fiind într-o formă bună în meciurile recente, ci din cauza ideii lui Gigi Becali pe care nu a ezitat nicio secundă să o implementeze. Patronul roș-albaștrilor a decis să joace cu un portar U21 pentru a putea arunca în luptă cei mai buni fotbaliști ai săi. Matei Popa este noul titular al lui FCSB, iar Ștefan Târnovanu trebuie să se mulțumească momentan doar cu postul de rezervă.

Înaintea fluierului de start din U Craiova – FCSB, au avut loc scene reprobabile. FANATIK a surprins cum unul dintre fanii olteni s-a ridicat de pe scaun și l-a scuipat pe Ștefan Târnovanu, fără ca portarul lui FCSB să instige în vreun fel.

Ștefan Târnovanu scuipat pe „Ion Oblemenco” de un fan al Craiovei

Universitatea Craiova suferă din cauza unor astfel de gesturi. Ce s-a întâmplat cu Ștefan Baiaram

Jucătorii olteni s-au confruntat cu gesturi asemănătoare pe Arena Națională, în meciul pe care l-au disputat în SuperLiga României contra lui Dinamo. Atunci, la finalul partidei, Ștefan Baiaram a fost scuipat de un suporter al „câinilor”, însă, spre deosebire de Târnovanu, mijlocașul oltenilor a reacționat, răspunzându-i fanului cu aceeași monedă.

De fapt, gestul lui Baiaram a fost o refulare după ce tânărul fotbalist s-a confruntat pe tot parcursul meciului cu scandări rasiale din partea fanilor bucureșteni. Totuși, asta nu îi scuză gestul, iar Comisia de Disciplină și Etică l-a pedepsit pentru faptele sale cu două etape de suspendare, ceea ce înseamnă că nu-și va putea ajuta echipa în niciunul dintre cele două meciuri contra lui FCSB.

