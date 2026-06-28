Scene revoltătoare în fotbalul românesc. Team-managerul a sărit să bată un fotbalist de la propria echipă imediat după fluierul final al meciului de baraj. Video

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Dacă în primele două eșaloane fotbalistice din România există siguranță, forțele de ordine intervenind, de cele mai multe ori, prompt, același lucru nu se petrece în diviziile inferioare. Un meci de baraj pentru promovarea în Liga 3 a șocat pe toată lumea, după ce un oficial al unei echipe a sărit să-și bată propriul jucător.

Team-managerul a sărit să bată un fotbalist de la propria echipă

Acest lucru s-a produs în barajul pentru promovarea în Liga 3 dintre campioana județului Satu Mare, Talna Orașu Nou, și campioana județului Sălaj, ACS Barcău Hanna Nușfalău. Sute de spectatori au asistat la duelul retur, în condițiile în care prima partidă a fost adjudecată la limită, scor 4-3, de către Hanna Nușfalău.

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Cei implicați în retur au trecut prin momente pline de tensiune, Talna Orașu Nou reușind să întoarcă scorul la general și să promoveze în Liga 3, după ce s-a impus în retur cu 5-3 și a învins cu 8-7 la general. Finalul a oferit totuși imagini ce nu ar trebui să existe nici măcar în fotbalul amator, deoarece pătează ceea ce ar trebui să însemne sportul pentru comunitate.

La scurt timp după fluierul final, jucătorii de la ACS Barcău Hanna Nușfalău s-au prăbușit pe teren; înfrângerea fusese la limită, iar visul de a evolua în Liga 3 se spulberase. În adrenalina momentului, team-managerul echipei, Robert Goie, l-a bruscat fizic și verbal pe propriul jucător, Darius Marina. După câteva secunde, cei 800 de fani prezenți la meci au început să îi ia apărarea fotbalistului, iar oficialul, în cele din urmă, l-a lăsat în pace.

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De unde a plecat totul

Totul ar fi plecat de la o ocazie mare ratată de Darius Marina. Jucătorul gazdelor ar fi avut șansa de a înscrie și astfel de a trimite meciul în prelungiri. Totuși, reacția lui Robert Goie este cu atât mai gravă, având în vedere că Marina a fost cel mai bun fotbalist de pe teren, acesta reușind să marcheze două goluri.

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, 27 iunie, de la ora 17:30, pe stadionul celor de la ACS Barcău Hanna Nușfalău. După cele întâmplate, arbitrul duelului i-a acordat cartonașul roșu lui Robert Goie, iar acest caz va ajunge, cu siguranță, . De menționat este că, în urma evenimentelor, clubul ACS Barcău Hanna Nușfalău și-a închis pagina oficială de Facebook.