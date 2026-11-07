Scene revoltătoare la Cracovia: Derby-ul orașului a fost oprit din cauza scandărilor antisemite

ADVERTISEMENT

Wisla Cracovia și KS Cracovia s-au întâlnit, în etapa 14 din Ekstraklasa, 2-1. Primul episod al derby-ului orașului Cracovia disputat în ultimii patru ani a adus o atmosferă tensionată în teren, dar și în tribune. Fanii rivalelor au creat scene reprobabile la cel mai încins duel al acestui weekend din Polonia.

Derby-ul Cracoviei, umbrit de scandări antisemite

Duelul a început cum nu se putea mai bine pentru gazde. Marc Carbo a reușit să deschidă scorul în minutul 9. Totuși, bucuria celor de la Wisla nu a durat mult timp, pentru că, în minutul 20, Ajdin Hasic a restabilit egalitatea. Finalul primei reprize a fost unul tensionat la Cracovia. În minutul 45+2, Marko Bozic l-a învins pe portarul Sebastian Madejski, stabilind scorul final.

ADVERTISEMENT

Pe lângă tensiunea duelului din teren, partida a fost alimentată de fanii care au încercat să câștige războiul galeriilor. Meciul a fost oprit de mai multe ori din cauza materialelor pirotehnice ce au scăzut considerabil vizibilitatea pe stadion. Tensiunile au culminat și jocul a fost oprit când fanii lui Wisla Cracovia către suporterii rivalei din oraș: ”Duceți-vă dracu’ cu evreii nenorociți”, ”Cracovia este un club evreiesc” și ”Mereu deasupra voastră, la dracu’ cu evreii”.

În cele din urmă, meciul a fost reluat și dus la capăt. Totuși, fanii celor de la Wisla Cracovia ar trebui să se aștepte la o reacție dură a Federației Poloneze de Fotbal, care are o politică de zero toleranță față de derapajele rasiste, xenofobe și antisemite. Pe lângă posibilitatea disputării viitoarelor partide fără spectatori, clubul de pe Synerise Arena riscă să fie amendat.

ADVERTISEMENT

Wisla Cracovia a cerut interzicerea cluburilor evreiești în anii ’30

Conform sursei menționate, tensiunile dintre cele două rivale din Cracovia își are rădăcinile în perioada interbelică. Atunci, Wisla ar fi avut o regulă internă denumită ”numerus nullus”, prin care evreii nu aveau dreptul de a fi membri ai clubului. Mai mult, în 1938, formația de pe Synerise Arena a susținut moțiunea propusă de Warta Poznan.

ADVERTISEMENT

Membrii lui Wisla Cracovia au cerut Federației Poloneze de Fotbal interzicerea din competițiile interne. Totul s-ar fi putut realiza prin modificarea de regulament cunoscută în sportul polonez drept ”paragraful arian”. Propunerea a fost respinsă prin vot: 150 de voturi contra și 93 de voturi pro.