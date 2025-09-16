Scene scandaloase înainte de Real Madrid – Marseille. Suporterii spanioli și francezi s-au bătut ca-n filme chiar sub privirile poliției. Video

Real Madrid și Olympique Marseille se întâlnesc în prima etapă din Champions League. Partida a fost precedată de bătăi între suporterii francezi și polișie chiar pe străzile capitalei Spaniei. Haosul a domnit pe drumul către stadionul Santiago Bernabeu.
Real Madrid, echipa care merge la FIFA să se plângă de arbitraje, primește vizita lui Olympique Marseille în prima etapă din noul sezon din Champions League. Meciul, deși nu aduce față în față două rivale de moarte, a fost precedat de haos.
Mai exact, străzile Madridului au fost acaparate de ultrași francezi. Aceștia au provocat un adevărat haos, iar poliția a fost nevoită să intervină și să calmeze situația. Cum suporterii oaspeților nu au cedat prea ușor, forțele de ordine au acționat și cu bastoane.
„Peste 1.500 de forțe de securitate ale statului au asigurat ordinea pentru a controla una dintre cele mai periculoase grupări ultra din Europa. Accesul pe stadion a fost controlat, dar poliția a trebuit să intervină în anumite momente”, au notat jurnaliștii de la Marca.
Xabi Alonso va folosi la Real Madrid următoarea linie de start: Courtois – Trent, Militao, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni – Mastantuono, Guler, Rodrygo – Mbappe.
Italianul Roberto de Zerbi răspunde la Marseille cu următoarea formulă de start: Rulli – Medina, Pavard,Balerdi, Emerson – Greenwood, Kondogbia, Hojbjerg, Weah – O’Riley, Aubameyang.