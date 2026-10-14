Sport

Scene scandaloase la Istanbul a doua zi după Galatasaray – Barcelona! Ce a făcut Poliția la ordinul lui Erdogan

Gabriel-Alexandru Ioniță
14.10.2026 | 19:11
Scene scandaloase la Istanbul a doua zi dupa Galatasaray Barcelona Ce a facut Politia la ordinul lui Erdogan
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Scene ireale la Istanbul cu forțele de ordine ale lui Erdogan, la 12 ore de la Galatasaray - Barcelona. Foto: colaj Fanatik
Episod șocant petrecut la Istanbul la scurt timp după încheierea meciului Galatasaray - Barcelona din Champions League! Ce au putut să facă forțele de ordine turce, la comanda lui Erdogan
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Marți seară, la Istanbul s-a disputat meciul dintre Galatasaray și Barcelona din etapa a doua a fazei principale din UEFA Champions League. Catalanii au câștigat cu scorul de 4-1, după o primă repriză complicată și o parte secundă în care echipa antrenată de Hansi Flick a strălucit, condusă din teren de Lamine Yamal, cel care s-a aflat într-o formă de zile mari.

De necrezut! Ce a făcut Recep Tayyip Erdogan la Istanbul a doua zi după Galatasaray – Barcelona din Champions League

Emanuel Roșu, jurnalist FANATIK, a fost prezent pe stadion la această partidă și a furnizat în timp real pentru site-ul nostru cele mai relevante informații din jurul meciului. În dimineața zilei de miercuri, deci la aproximativ 12 ore de la încheierea meciului dintre Galatasaray și Barcelona, la Istanbul s-au petrecut scene care în presa internațională au fost catalogate drept neverosimile.

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Mai exact, cel mai probabil la solicitarea președintelui Recep Tayyip Erdogan (72 de ani), poliția financiară a descins în sediul uneia dintre cele mai importante televiziuni din țară, Halk TV, sub pretextul unor anumite nereguli descoperite acolo din acest punct de vedere, informează BBC. Este vorba despre o televiziune despre care se spune că ar fi apropiată de opoziția din Turcia, reprezentată în principal de Partidul Republican al Poporului.

O televiziune apropiată de opoziția din Turcia a fost „vizitată” de poliția financiară, iar programele au avut de suferit: au fost făcute 11 rețineri

Bineînțeles că această formațiune obișnuiește să critice frecvent, în mod destul de dur, în spațiul public, politicile guvernului condus de Erdogan prin partidul său, AK. Revenind, în cadrul acestei acțiuni puse în acțiune de poliția financiară din Istanbul miercuri dimineață la sediul central al televiziunii Halk TV, au avut de suferit inclusiv anumite programe care erau difuzate în tronsonul orar respectiv la acel post.

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De asemenea, conform sursei citate anterior, 11 persoane au fost plasate sub custodia poliției din Istanbul, într-o operațiune interpretată în mod clar îndreptată către patronul televiziunii respective, un om considerat deci în contextul dat și explicat anterior drept fiind destul de „incomod” pentru regimul condus de Recep Tayyip Erdogan în Turcia.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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