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Înainte de fluierul de start, pe stadion a fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Dudu Georgescu, dar și a doi suporteri ai formației covăsnene care au murit recent.

Momente sfâșietoare înainte de Sepsi – Rapid! Tatăl copilului decedat, pe gazon

Moartea lui Dudu Georgescu, fostul mare atacant al lui Dinamo și al echipei naționale, a provocat tristețe în fotbalul românesc. Fostul golgheter s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, în Canada, iar în memoria sa au fost organizate momente de reculegere înaintea partidelor disputate în România.

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Un astfel de moment a avut loc și la Sfântu Gheorghe, Omagiul a fost dedicat, însă, și unor suporteri ai formației covăsenene care au decedat în ultimele zile. Printre aceștia se numără Gyurka Csaba Jemszy, care a murit la vârsta de 61 de ani, dar și un copil, susținător al formației lui Ovidiu Burcă, care s-a stins recent.

Clubul din Sfântu Gheorghe a pregătit un moment special pentru familia micuțului. , simbolic, lovitura de start a partidei. Acesta a pășit pe gazon purtând o bluză pe care, pe spate, era imprimată fotografia fiului său. Imaginile surprinse înaintea meciului au fost cutremurătoare. În timpul transmisiunii TV, camerele au surprins-o și pe mama copilului, care, copleșită de durere, a izbucnit în lacrimi.

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Mesajul transmis de Sepsi după moartea lui Gyurka Csaba Jemszy

Clubul Sepsi a transmis un mesaj emoționant după dispariția lui Gyurka Csaba Jemszy, un suporter foarte cunoscut și apreciat în comunitatea covăsneană: „Cu profundă durere și tristețe am aflat că prietenul și suporterul nostru drag, Gyurka Csaba, Jemszy, a plecat pentru totdeauna dintre noi. Ne luăm rămas-bun de la un om care nu a fost doar un suporter al clubului nostru, ci și un membru iubit al comunității Sepsi OSK. Devotamentul, dragostea și atașamentul său față de club vor rămâne mereu în amintirea noastră. Prezența, zâmbetul și momentele petrecute împreună ne vor lipsi enorm.

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Există oameni care lasă urme nu doar în tribune, ci și în sufletele celor din jur. Jemszy a fost unul dintre acești oameni. Chiar dacă astăzi trebuie să ne luăm rămas-bun, amintirea lui va rămâne mereu alături de noi. În numele întregii comunități Sepsi OSK, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și tuturor celor care l-au iubit.

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Odihnește-te în pace, Jemszy! Vei rămâne mereu unul de-al nostru”.