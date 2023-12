Scene șocante după Petrolul – Rapid! Un suporter a intrat pe teren și l-a amenințat pe Florin Pîrvu

Forțele de ordine au intervenit imediat și l-au scos din afara stadionului pe suporterul recalcitrant, însă antrenorul „lupilor galbeni” a fost enervat de acesta și a avut un schimb dur de replici cu fanul.

Scene șocante după Petrolul – Rapid

Un fan al „lupilor galbeni” , îndreptându-se înspre Florin Pîrvu pentru a-l amenința, fiind deranjat că echipa favorită nu a câștigat meciul.

În cele din urmă, forțele de ordine au interveni și l-au scos în afara stadionului, dar Florin Pîrvu a vorbit despre incidentul pe care l-a avut cu fanul, despre care spune că este rău intenționat:

„După aspectul jocului, ne putem declara nemulțumiți. E clar, la final de joc… nu se poate, dar vreau să vă spun că avem jucători care fac sacrificii foarte mari.

Cu toții facem sacrificii mari, nu este ușor. Să vină cineva să fie împotriva echipei e rea intenție. Am încercat să venim și să câștigăm jocul. Să fie această răutate, eu chiar nu înțeleg”.

„E ceva împotriva noastră, nu e primul meci când face așa!”

„Nu e primul meci când face așa! Este ceva împotriva noastră, i-am mai văzut pe acești fani. Omrani încă e într-o perioadă de pregătire, mai are de pus la punct multe lucruri, dar are dorință, are foame de fotbal.

Eu cred că lucrurile pot fi în regulă. Nu a făcut un meci foarte rău, s-a zbătut, dar mai are mult de muncit ca să ajungă la forma pe care o știm că o avea înainte”, .

„Mergem la următorul meci și ne dorim să câștigăm. Sper să câștigăm în ultimul meci din acest an și să îi mulțumim pe faci”, a mai spus antrenorul Petrolului Ploiești la finalul meciului.

Fanii Petrolului au fost nemulțumiți pentru că echipa nu a reușit să câștige derby-ul cu Rapid, mai ales că giuleștenii au rămas cu un om în minus încă din minutul 6, când Andrei Borza a văzut direct cartonașul roșu, în urma unui fault asupra lui Ismael Diomande.