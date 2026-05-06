Scene șocante în Craiova! Un șofer urmărit de poliție a intrat frontal în autospecială și a rănit un agent: ”Nu a frânat deloc!” Care este starea victimei

ADVERTISEMENT

Un polițist de doar 27 de ani a fost rănit după un impact violent provocat de un șofer aflat în urmărire, care a intrat frontal într-o mașină de poliție. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, agentul a suferit leziuni la nivelul capului. În același timp, șoferul implicat riscă un dosar penal pentru mai multe infracțiuni, urmând ca ancheta să stabilească exact încadrările juridice.

Starea polițistului rănit și urmările pentru șofer, în plină anchetă

În decursul zilei de 6 mai, un incident rutier grav a avut loc în Craiova, după ce o patrulă de siguranță publică, formată din doi agenți de poliție din cadrul Secției 5 și un jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile, a pornit în urmărirea unui autoturism. Șoferul acestuia acroșase anterior o mașină parcată și își continuase deplasarea fără să oprească la fața locului. Pentru că nu s-a conformat semnalelor acustice și luminoase ale polițiștilor, a fost solicitat sprijin, iar pe strada Calea Severinului, autoturismul urmărit a fost interceptat de o altă autospecială de poliție. În loc să oprească, șoferul a intrat frontal în mașina de poliție, după care autoturismul său a fost proiectat într-un alt vehicul parcat.

ADVERTISEMENT

După impact, atât conducătorul auto, cât și pasagerul au coborât și au încercat să fugă, însă au fost rapid prinși și imobilizați de oamenii legii. Pentru că ambii emanau halenă alcoolică, polițiștii au solicitat testarea cu etilotestul. Pasagerul, un bărbat de 47 de ani, a avut o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat, în timp ce șoferul, în vârstă de 43 de ani, a refuzat atât testarea, cât și recoltarea probelor biologice. În urma impactului violent, un polițist de 27 de ani, din cadrul Secției 5 Poliție Craiova, a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Agent rănit după un impact frontal cu un bărbat urmărit de poliție. Există suspiciuni că acesta nu a frânat deloc

Potrivit datelor obținute de FANATIK din surse apropiate anchetei, polițistul rănit în urma impactului frontal se află în afara oricărui pericol, însă a suferit mai multe leziuni, în special la nivelul capului, care au necesitat îngrijiri medicale imediate. Din fericire, acesta a fost conștient pe tot parcursul intervenției și a cooperat cu echipajele de la fața locului, fiind evaluat rapid de medici. Sursele citate susțin că , în special în ceea ce privește reacția șoferului urmărit de poliție, care nu ar fi încercat nicio clipă să evite impactul.

ADVERTISEMENT

„Șoferul, aflat sub influența băuturilor alcoolice, în momentul în care a văzut că din față vine o mașină de poliție, a intrat direct în ea. Avea o autospecială în față și una în spate, astfel că, practic, nu prea mai avea șanse de scăpare. Impactul a fost frontal, fără să existe indicii că ar fi încercat să frâneze. Imediat după accident, cei din autoturism au coborât și au încercat să fugă, însă au fost rapid imobilizați de polițiști.

ADVERTISEMENT

Unul dintre agenți a fost lovit, dar este în afara oricărui pericol, având doar câteva leziuni la nivelul capului. La cum arată mașinile implicate, există suspiciuni serioase că șoferul nu a încercat deloc să frâneze înainte de impact. Colegul nostru a fost asistat medical la fața locului, fiind conștient și cooperant”, sunt informațiile obținute de reporterul FANATIK de la surse din cadrul anchetei.

ADVERTISEMENT

Refuzul testării îl poate costa mai scump decât alcoolemia: dosar penal și posibilă reținere

În paralel cu evaluarea stării de sănătate a polițistului rănit, ancheta scoate la iveală detalii importante și despre Potrivit surselor FANATIK, refuzul acestuia de a coopera cu autoritățile complică semnificativ cazul și atrage consecințe penale mai severe: „Bărbatul a refuzat atât testarea cu etilotestul, cât și recoltarea de probe biologice. În acest caz, se întocmește dosar penal pentru refuzul de recoltare, infracțiune considerată mai gravă decât conducerea sub influența alcoolului. Dacă pasagerul avea o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat, este de presupus că și șoferul consumase alcool, cel mai probabil cei doi băuseră împreună.

De asemenea, se deschide din oficiu dosar și pentru vătămare corporală din culpă, la care se adaugă refuzul de recoltare a probelor biologice. Urmează să se stabilească toate aspectele în urma cercetărilor. Din punctul meu de vedere, se poate dispune reținerea în cursul zilei de astăzi, însă trebuie finalizată cercetarea la fața locului și coroborate toate probele. În acest moment, bărbatul se află în custodia poliției pentru cercetări, dar nu există încă o ordonanță de reținere”, a mai precizat oficialul, pentru FANATIK.